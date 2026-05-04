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Estados Unidos admite un ataque iraní con misiles de crucero a sus buques de guerra en Ormuz

Los buques de guerra de Estados Unidos en el estrecho de Ormuz han sido atacados este lunes con misiles de crucero, según ha admitido un almirante estadounidense a Reuters, que no ha ofrecido detalles sobre los daños causados.

| etiquetas: estados unidos , admite , ataque , iraní , misiles , crucero , buque de guerra
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10 comentarios
30 5 1 K 433 actualidad
#1 Dedalos *
Jojojo, se han tenido que comer al final el mensaje en X del Comando Central negándolo.

Quién lo diría...
3 K 55
YoSoyTuPadre #3 YoSoyTuPadre
#1 El se está llenando de gloria el CENTCOM en esta guerra :palm:

Van renuncio tras renuncio

OSINTs serios ya están publicando (visto por la mañana) que si el CENTCOM lo niega entonces es que pasó, y eso antes de esta confirmación :shit:
1 K 26
exducados #5 exducados
Y me la votan sensacionalista, ya es que ni se cortan.
1 K 22
pepel #7 pepel
#4 #6 Le hablan a Pinocho.
1 K 38
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso *
Pero no decían que era un montaje/bulo/propaganda iraní?

www.meneame.net/story/agencia-irani-dice-dos-misiles-han-alcanzado-buq
0 K 20
jm22381 #8 jm22381
Si lo admiten es que las fotos humeantes están a punto de salir...
0 K 19
Don_Pixote #2 Don_Pixote
A ver si Iran saca un sello conmemorativo, que los colecciono
1 K 10
OrialCon_Darkness #9 OrialCon_Darkness
Al final el bloqueo yanki va a ser porque les han dado a todos sus barcos y no se pueden mover xD xD xD
0 K 10
#10 yukatan
venga @Findeton vuelve a decir que es falso :troll:
0 K 7

menéame