Estados Unidos admite un ataque iraní con misiles de crucero a sus buques de guerra en Ormuz

Los buques de guerra de Estados Unidos en el estrecho de Ormuz han sido atacados este lunes con misiles de crucero, según ha admitido un almirante estadounidense a Reuters, que no ha ofrecido detalles sobre los daños causados.
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Quién lo diría...
Van renuncio tras renuncio
OSINTs serios ya están publicando (visto por la mañana) que si el CENTCOM lo niega entonces es que pasó, y eso antes de esta confirmación
www.meneame.net/story/agencia-irani-dice-dos-misiles-han-alcanzado-buq
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