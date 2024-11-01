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Activista de la noviolencia secuestrado por Israel, acusado de "terrorismo" por una entidad que lo practica cotidianamente

Activista de la noviolencia secuestrado por Israel, acusado de "terrorismo" por una entidad que lo practica cotidianamente

Los participantes de la Global Sumud Flotilla han sobrevivido a 40 hrs de crueldad deliberada a bordo de un buque de 'israelí' en aguas griegas. Se les negó comida y agua. Se les obligó a dormir en suelos que se inundaban de forma deliberada y repetida. Saif Abukeshek (España, de origen palestino) y Thiago Ávila (Brasil) no opuso resistencia al secuestro, pero la respuesta fue de pura violencia Recibieron puñetazos y patadas, y fueron arrastrados por la cubierta con las manos atadas a la espalda. Sufrieron fracturas de nariz, costillas rotas...

| etiquetas: genocidio , activismo , terrorismo , israel , gaza , flotilla
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3 comentarios
14 3 1 K 134 actualidad
MasterChof #1 MasterChof *
No sé qué es más preocupante que nuestro gobierno no quiera hacer nada o no pueda... porque ya estamos un poco cansados de las palabras. Si no dan una respuesta contundente, los sionistas irán cada vez más lejos con ciudadanos españoles. Si España llega a detener a cualquier criminal de guerra "israelí", les presionan por todos los lados para que lo suelten, y eso que estaría en su derecho. Esta gentuza secuestran en aguas internacionales o griegas y no pasa nada. ¿Dónde termina la ocupación sionista? ¿Dónde empieza el bloqueo?
Tienen secuestrada, comprada o amenazada nuestra democracia, nuestro gobierno, nuestros políticos, nuestros medios...
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aPedirAlMetro #3 aPedirAlMetro *
#1 "Tienen secuestrada, comprada o amenazada nuestra democracia, nuestro gobierno, nuestros políticos, nuestros medios"
Y el idioma por lo que se puede ver en esta noticia.
Están aprovechando que su aliado solía ser quien controlaba el relato... una arma muy poderosa, de la cual no van a poder disfrutar mas.
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DayOfTheTentacle #2 DayOfTheTentacle
Que A mate a B no es lo mismo que que B mate a A.
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menéame