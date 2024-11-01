Activista de la noviolencia secuestrado por Israel, acusado de "terrorismo" por una entidad que lo practica cotidianamente

Los participantes de la Global Sumud Flotilla han sobrevivido a 40 hrs de crueldad deliberada a bordo de un buque de 'israelí' en aguas griegas. Se les negó comida y agua. Se les obligó a dormir en suelos que se inundaban de forma deliberada y repetida. Saif Abukeshek (España, de origen palestino) y Thiago Ávila (Brasil) no opuso resistencia al secuestro, pero la respuesta fue de pura violencia Recibieron puñetazos y patadas, y fueron arrastrados por la cubierta con las manos atadas a la espalda. Sufrieron fracturas de nariz, costillas rotas...