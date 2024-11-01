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Hackers Handala ha filtrado 150.000 correos electrónicos altamente clasificados pertenecientes a Robert Malley, ex enviado especial de Estados Unidos para Irán. [eng]

Hackers Handala ha filtrado 150.000 correos electrónicos altamente clasificados pertenecientes a Robert Malley, ex enviado especial de Estados Unidos para Irán. [eng]

Los archivos revelados supuestamente proporcionan pruebas de la participación del lobby israelí en campañas de presión económica contra Irán. Los documentos también revelan la colaboración entre varios estados del Golfo y el equipo de Malley para endurecer las sanciones financieras contra Irán. Handala afirma que la filtración expone el papel directo del lobby sionista en el diseño e imposición de estas sanciones. Esta brecha representa una amenaza significativa para la seguridad de Estados Unidos, especialmente tras la suspensión de la...

| etiquetas: geoestrategia , política , información , guerra , economía , sanciones
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7 1 0 K 83 actualidad
alehopio #1 alehopio
El colectivo de hackers Handala ha filtrado 150.000 correos electrónicos altamente clasificados pertenecientes a Robert Malley, ex enviado especial de Estados Unidos para Irán.

- La filtración incluye un extenso archivo de documentos y mensajes privados de la cuenta oficial X de Malley, señalándolo como el "principal artífice de las sanciones criminales contra el pueblo iraní".

- Los archivos revelados supuestamente proporcionan pruebas de la participación del lobby israelí en…   » ver todo el comentario
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menéame