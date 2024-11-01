Hackers Handala ha filtrado 150.000 correos electrónicos altamente clasificados pertenecientes a Robert Malley, ex enviado especial de Estados Unidos para Irán. [eng]

Los archivos revelados supuestamente proporcionan pruebas de la participación del lobby israelí en campañas de presión económica contra Irán. Los documentos también revelan la colaboración entre varios estados del Golfo y el equipo de Malley para endurecer las sanciones financieras contra Irán. Handala afirma que la filtración expone el papel directo del lobby sionista en el diseño e imposición de estas sanciones. Esta brecha representa una amenaza significativa para la seguridad de Estados Unidos, especialmente tras la suspensión de la...