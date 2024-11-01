Probablemente estés tomando el analgésico equivocado [Eng]  

El ibuprofeno inhibe la enzima ciclooxigenasa (COX). Esto, a su vez, inhibe la formación de moléculas mensajeras implicadas en la inflamación, lo que reduce la inflamación física y, por lo tanto, el dolor. Lo mismo ocurre con casi todos los analgésicos de venta libre, razón por la cual casi todos se consideran antiinflamatorios no esteroideos (AINE). Esto incluye el ibuprofeno, la aspirina, el naproxeno (Aleve) y una larga lista de medicamentos relacionados . Sin embargo, no incluye el paracetamol. Al igual que el ibuprofeno, el paracetamol
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Dosis segura 3 gramos al día. En cirróticos y personas con insuficiencia hepática o hepatopatía en general, también, como bien dice el artículo, 3 gramos al día.
Más es tóxico pero letal es habitualmente a partir de los 8-10 gramos por lo que una dosis extra no es excesivamente dañino (aunque no se debe).
Y a los hipertensos y sobre todo ancianitos jamás un AINE, por favor (salvo dosis de rescate muy puntual).
Eso sí, lee mucho sobre el Kratom, la web que te he dejado es la más completa en español y hay muchos artículos con enlaces a artículos científicos. Lo digo especialmente porque es adictivo, más que por otros efectos secundarios. No te tires a la piscina sin saber bien lo que haces. Edit: evita extractos y alcaloides puros, es la forma más rápida de sobredosificar y adquirir tolerancia.
El ibuprofeno es lo único que tomo si tengo dolor de carácter inflamatorio, si es otro tipo tiro de kratom.