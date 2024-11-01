Probablemente estés tomando el analgésico equivocado [Eng]  

El ibuprofeno inhibe la enzima ciclooxigenasa (COX). Esto, a su vez, inhibe la formación de moléculas mensajeras implicadas en la inflamación, lo que reduce la inflamación física y, por lo tanto, el dolor. Lo mismo ocurre con casi todos los analgésicos de venta libre, razón por la cual casi todos se consideran antiinflamatorios no esteroideos (AINE). Esto incluye el ibuprofeno, la aspirina, el naproxeno (Aleve) y una larga lista de medicamentos relacionados . Sin embargo, no incluye el paracetamol. Al igual que el ibuprofeno, el paracetamol