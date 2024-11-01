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Probablemente estés tomando el analgésico equivocado [Eng]

Probablemente estés tomando el analgésico equivocado [Eng]  

El ibuprofeno inhibe la enzima ciclooxigenasa (COX). Esto, a su vez, inhibe la formación de moléculas mensajeras implicadas en la inflamación, lo que reduce la inflamación física y, por lo tanto, el dolor. Lo mismo ocurre con casi todos los analgésicos de venta libre, razón por la cual casi todos se consideran antiinflamatorios no esteroideos (AINE). Esto incluye el ibuprofeno, la aspirina, el naproxeno (Aleve) y una larga lista de medicamentos relacionados . Sin embargo, no incluye el paracetamol. Al igual que el ibuprofeno, el paracetamol

| etiquetas: analgésico , acetaminofén , ibuprofeno
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8 comentarios
13 1 0 K 261 salud
#1 Leclercia_adecarboxylata *
Sí, el paracetamol (y el nolotil, que no lo nombra el artículo porque en el mundo anglosajón no se usa al haber altas tasas de agranulocitosis como efecto secundario, cosa que es extremadamente raro aquí y por eso se usa) son muchísimo más seguros que los AINEs.

Dosis segura 3 gramos al día. En cirróticos y personas con insuficiencia hepática o hepatopatía en general, también, como bien dice el artículo, 3 gramos al día.

Más es tóxico pero letal es habitualmente a partir de los 8-10 gramos por lo que una dosis extra no es excesivamente dañino (aunque no se debe).

Y a los hipertensos y sobre todo ancianitos jamás un AINE, por favor (salvo dosis de rescate muy puntual).
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Charles_Dexter_Ward #3 Charles_Dexter_Ward
#1 Sí ya lo decía yo: que lo tuyo no es el diseño gráfico :-P
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Cuñado #2 Cuñado
Ya me parecía a mí que esas pastillas con marcas de coche no eran aspirinas...
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#5 Sizygy
Muy bien artículo, gracias #0
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#8 UNX *
#6 Hay muchas tiendas online tanto de aquí como europeas: kationickratom.net/
Eso sí, lee mucho sobre el Kratom, la web que te he dejado es la más completa en español y hay muchos artículos con enlaces a artículos científicos. Lo digo especialmente porque es adictivo, más que por otros efectos secundarios. No te tires a la piscina sin saber bien lo que haces. Edit: evita extractos y alcaloides puros, es la forma más rápida de sobredosificar y adquirir tolerancia.
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#4 UNX
Sobre la N-acetilcisteína (NAC) para reponer el glutatión: funciona, pero poca gente sabe que afecta a neurotransmisores como el glutamato y de ahí pueden venir algunos efectos secundarios. A mí me provoca fatiga y anhedonia tras pocos días de consumo.
El ibuprofeno es lo único que tomo si tengo dolor de carácter inflamatorio, si es otro tipo tiro de kratom.
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#6 Tuathan
#4 ¿Dónde se puede adquirir el kratom?
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menéame