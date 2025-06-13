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El jefe de la OTAN, Rutte, afirma que se debe desmantelar el gasto social en Europa para pagar la guerra

El jefe de la OTAN, Rutte, afirma que se debe desmantelar el gasto social en Europa para pagar la guerra

El jefe de la OTAN, Rutte, afirma que se debe desmantelar el gasto social en Europa para pagar la guerra - World Socialist Web Site Rutte declaró que si no se incrementa el gasto militar “al 5 por ciento, incluyendo el 3,5 por ciento esencial para la defensa, todavía podrías tener el Servicio Nacional de Salud, o en otros países sus sistemas sanitarios, el sistema de pensiones, etcétera, pero será mejor que aprendas a hablar ruso”

| etiquetas: recortes , otan , defensa , alemania , pensiones
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22 comentarios
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Comentarios destacados:        
GeneWilder #2 GeneWilder
Hay que deshacerse de esta escoria que busca nuestra ruina.
18 K 208
sotillo #14 sotillo
#2 Tiene el apoyo de la mayoría de derechas, no es democrático que le insultes a él sin insultar a todos los que le apoyan
1 K 13
#20 tyrrelco
#2 Para eso tenemos que salir a la calle a mandar un mensaje claro a esta gentuza.
1 K 13
#3 soberao *
Es lo primero que hace Israel cuando empieza una invasión, bombardear hospitales, ambulancias y equipos de rescate. Así se aseguran que los heridos mueran sin atención y entre terribles dolores a los pocos días.
Los de la OTAN igual, les sobra gente y quieren que muramos sin atención médica y quien no pueda pagarse un hospital privado que empiece a pedir la eutanasia para evitar más sufrimiento.
10 K 138
#4 tierramar *
Y el PPSOE obedece: www.meneame.net/m/Hemeroteca/psoe-pp-votan-juntos-aumento-gasto-milita El Congreso ha rechazado este jueves oponerse al aumento del gasto militar y al plan de rearme de la Unión Europea (UE) con el voto de PP y PSOE, Sumar ha votado en contra y ha apoyado que España abandone la OTAN.
www.meneame.net/m/actualidad/espana-escala-top-15-armamentistico-mundi España escala al top 15 armamentístico mundial tras disparar su gasto militar un

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7 K 106
neo1999 #13 neo1999
#4 Tal cual. De nada sirve quejarnos en redes sociales de los políticos cuando la mayoría les ha votado. El primer paso es votar en consecuencia.
0 K 11
Niessuh #5 Niessuh
Puesto así, si tengo que elegir entre perder atención sanitania, educación, carreteras...o aprender ruso, elijo lo segundo.
6 K 84
Narmer #7 Narmer
Son declaraciones de esperar en gente que ha vivido rodeada de privilegios toda su vida y que están desconectados de la realidad. No son sus hijos los que tendrán una educación y sanidad de mala calidad, ni los que irían al frente a morir en caso de guerra.

Ya hemos podido observar cómo los ucranianos pudientes fueron los primeros en abandonar el barco mientras los pobretones se quedaban a morir por su patria.
5 K 79
sotillo #16 sotillo
#7 Eso siempre ha sido así y la derecha sigue teniendo más afectos que la izquierda
0 K 10
MiguelDeUnamano #17 MiguelDeUnamano
#7 El problema es la cantidad de gente que con su voto da a entender que prefiere sacrificar el bienestar de sus propios hijos para garantizar los privilegios de esta gentuza.
5 K 71
#1 Grahml
Rutte: “no me corresponde a mí decidir cómo pagan los países la factura”, pero “si no hacen esto, será mejor que aprendan a hablar ruso”.

Ratta, si Europa debe aprender ruso es exclusivamente porque no dejas de lamerle el nabo a tu daddy.
6 K 66
#8 kaos_subversivo
Han cambiado el que vienen los comunistas por el que vienen los rusos...
Patetico
3 K 45
LinternaGorri #12 LinternaGorri
Pues que empiecen a abrir academias de ruso, que habrá gente que prefiera poder ir al médico y cobrar las pensiones
2 K 35
#6 sliana
Que vienen los rusos!!

Un slogan que nunca pierde fuerza. Hablemos ruso y dejemos de escuchar a estos agoreros que se dedican a vivir del miedo.
1 K 17
#11 Leon_Bocanegra
Заткнись, блядь Rutte!
0 K 15
Meneanauta #10 Meneanauta *
Eso fue hace un año.
De todo modos, ... hay que decirlo más.
0 K 14
XtrMnIO #21 XtrMnIO *
"si no hacen esto, si no llegan al 5 por ciento, incluyendo el 3,5 por ciento esencial para la defensa, todavía pueden tener el Servicio Nacional de Salud, o en otros países sus sistemas sanitarios, el sistema de pensiones, etcétera, pero será mejor que aprendan a hablar ruso"

La OTAN, el Securitas Direct asustaviejas de la geopolítica.

A todo esto, ya hablamos inglés.
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SMaSeR #18 SMaSeR
A tomar por culo la OTAN ya, gracias. Ejércitos de mercenarios al servicio del zumbao de turno en USA. Si por mi fuera mandaba al Rutte este y a su familia más cercana al frente.
1 K 11
born #15 born
Rutte = Ratta
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Paltus #9 Paltus
Aún recuerdo con miedo cuando los rusos casi entran en Madrid tras la conquista de Paris y los bombardeos de Londres.
0 K 10
ixo #22 ixo
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Cuidado con lo que dice el cagarrutto este, pocas bromas. Cuando habla, es su "Daddy" (Trump) quien maneja los hilos y le abre la boca a través de una mano metida en su culo. :wall:
Como en Europa, los ciudadanos, no pongamos pie en pared ante toda esta morralla de políticos vendidos...

¬¬ ¬¬ ¬¬
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#19 rodriarevalo
Y nosotros deberíamos desmantelarlo a el.
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menéame