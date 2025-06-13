El jefe de la OTAN, Rutte, afirma que se debe desmantelar el gasto social en Europa para pagar la guerra - World Socialist Web Site Rutte declaró que si no se incrementa el gasto militar “al 5 por ciento, incluyendo el 3,5 por ciento esencial para la defensa, todavía podrías tener el Servicio Nacional de Salud, o en otros países sus sistemas sanitarios, el sistema de pensiones, etcétera, pero será mejor que aprendas a hablar ruso”