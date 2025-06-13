El jefe de la OTAN, Rutte, afirma que se debe desmantelar el gasto social en Europa para pagar la guerra - World Socialist Web Site Rutte declaró que si no se incrementa el gasto militar “al 5 por ciento, incluyendo el 3,5 por ciento esencial para la defensa, todavía podrías tener el Servicio Nacional de Salud, o en otros países sus sistemas sanitarios, el sistema de pensiones, etcétera, pero será mejor que aprendas a hablar ruso”
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Los de la OTAN igual, les sobra gente y quieren que muramos sin atención médica y quien no pueda pagarse un hospital privado que empiece a pedir la eutanasia para evitar más sufrimiento.
www.meneame.net/m/actualidad/espana-escala-top-15-armamentistico-mundi España escala al top 15 armamentístico mundial tras disparar su gasto militar un
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Ya hemos podido observar cómo los ucranianos pudientes fueron los primeros en abandonar el barco mientras los pobretones se quedaban a morir por su patria.
Ratta, si Europa debe aprender ruso es exclusivamente porque no dejas de lamerle el nabo a tu daddy.
Patetico
Un slogan que nunca pierde fuerza. Hablemos ruso y dejemos de escuchar a estos agoreros que se dedican a vivir del miedo.
De todo modos, ... hay que decirlo más.
La OTAN, el Securitas Direct asustaviejas de la geopolítica.
A todo esto, ya hablamos inglés.
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Cuidado con lo que dice el cagarrutto este, pocas bromas. Cuando habla, es su "Daddy" (Trump) quien maneja los hilos y le abre la boca a través de una mano metida en su culo.
Como en Europa, los ciudadanos, no pongamos pie en pared ante toda esta morralla de políticos vendidos...