Una monja francesa fue agredida violentamente por un colono israelí en la Ciudad Vieja de Jerusalén, causándole lesiones que ameritaron su traslado al hospital, reporta The Catholic Herald. La religiosa, que es investigadora de la Ecole Biblique et Archéologique Française Jérusalem, caminaba frente al Cenáculo, una zona venerada tanto por judíos como por cristianos por su significado religioso, cuando un hombre se le aproximó por detrás, la empujó agresivamente contra el pavimento y luego la pateó en repetidas ocasiones.