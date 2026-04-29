edición general
171 meneos
334 clics
El principal problema económico actual es que las grandes corporaciones no pagan impuestos

El principal problema económico actual es que las grandes corporaciones no pagan impuestos  

En el eterno «debate» sobre los impuestos en la sociedades modernas hay un factor clave que muy interesadamente se esconde bajo la alfombra y que nunca sale a la luz pública en los medios de (des)información y es que las multinacionales no pagan impuestos, un terrible dato con el que abofetea una congresista estadounidense al actual Director de la Oficina de Presupuestos de los EEUU que no sabe donde meterse.

| etiquetas: economia , impuestos , grandes empresas
81 90 1 K 422 politica
32 comentarios
81 90 1 K 422 politica
Comentarios destacados:          
manbobi #4 manbobi
Pero el fachapobre y rico aspiracional cree que está más cercade esos que no pagan impuestos cuando la realidad es que están más cerca del obrero.
7 K 65
Raziel_2 #10 Raziel_2
#4 El problema es que hay un pobre que es tan pobre como tu, pero la gente quiere que sea aun mas pobre para poder sentirse mejor con su propia pobreza y poder tener mas status social. En su cabeza funciona de puta madre, en la realidad funciona como tu has explicado.
2 K 22
DayOfTheTentacle #24 DayOfTheTentacle
#4 no están más cerca del obrero, son/somos obreros, como casi todos.
0 K 9
Andreham #1 Andreham
Ni que fuera nuevo, esto lleva siendo así por lo menos 30 años y probablemente mucho más.
5 K 55
#5 Barriales
#1 en el yanki desde que Reagan piso la casa blanca y en Reino Unido, desde que lo hizo la Thatcher. Ese fue el punto de inflexión.
16 K 145
Findeton #25 Findeton
#1 Si subes impuestos demasiado, las empresas se van.
0 K 10
lonnegan #2 lonnegan
Exprópiense.
3 K 35
JackNorte #3 JackNorte *
No creo que sea solo eso , sino que es legal y evitar las leyes e incluso comprar a precios ridiculamente bajos, sin competencia, o comportarse como dueños esclavistas sin ninguna consecuencia.
Se deja de aplicarseles las leyes humanas y el margen de escaparse de las leyes comerciales, registros de cuentas y cumplimiento de derechos se incrementan, por no hablar de cuando les cazan con las manos en la masa, las multas no llegan ni a una minima parte de los beneficios que ha generado la causa de la multa.
3 K 30
#18 gadish
#3 y luego la ausencia de responsabilidad personal en la empresa.
La empresa estafa millones y paga salarios millonarios a sus maangers....luego se arruina la emprrsa, cierra y los managers montan otta empresa igual.
Estafa brutal.
3 K 35
Karmarada #6 Karmarada
Le pedi a la IA (manus en este caso) un resumen del contenido del video.
Resumen del Video de YouTube: Equidad Fiscal en EE. UU.

El video presenta un segmento de una audiencia en el Congreso de los Estados Unidos, donde una representante interpela a Russell Vought, Director de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB), acerca de la equidad del sistema fiscal estadounidense.

Tema Principal

El eje central de la discusión es la marcada disparidad en los impuestos federales sobre la…   » ver todo el comentario
1 K 23
#20 SpeakerBR
Creo que en España pasa igual.

#6 Buen aporte, aunque en la frase final yo no llamaría "funcionario" al Director de la Oficina de Administración y Presupuesto, sino "alto cargo".
0 K 6
#28 tierramar *
Y además son los que gobiernan utilizando a los politicos como títeres para escenografiar guiones para manipularnos: Ejemplo: PP y PSOE aparentan ser 2 partidos diferentes, pero votan lo mismo en Europa el 90 % de las veces. www.meneame.net/m/actualidad/espana-2-partidos-solo-canon
1 K 21
powernergia #16 powernergia
#13 ¿Estás proponiendo quitar los impuestos a las empresas con la misma justificación?.

Los impuestos que dejan de pagar ellos los tenemos que pagar los ciudadanos.
1 K 19
Macnulti_reencarnado #21 Macnulti_reencarnado
#16 lo que propongo es que paguemos lo que sea razonable y que nuestros impuestos no vayan a parar a 17 cuevas de alibabá, chiringuitos, fundaciones, asesores, coches oficiales y volquetes de putas.
0 K 8
#27 wonsterboy
#21 Cuánto es razonable que pague un contribuyente? Y una gran empresa? A qué huelen las nubes?
0 K 7
Macnulti_reencarnado #29 Macnulti_reencarnado
#27 pues muy sencillo: bastante menos de lo que pagamos actualmente.
0 K 8
#32 wonsterboy
#29 pero no me has respondido lo más importante: y las nubes?
0 K 7
#31 wonsterboy
#22 go to #21.
0 K 7
Macnulti_reencarnado #7 Macnulti_reencarnado
Ojalá tengamos pronto un gobierno progresista laico republicano de coalición de izquierdas y suba los impuestos a las grandes corporaciones.
1 K 18
Andreham #8 Andreham
#7 Ojalá.

Pero la última vez que se intentó, dichas grandes corporaciones untaron bien a esos que votas para que destruyeran cualquier atisbo de siquiera acercarse a subirles los impuestos.

Policía patriótica, colocar pruebas falsas, amenazas en el congreso, negar derechos fundamentales, y eso sin entrar en toda la prensa española echándoles mierda "aunque sea muy burdo, vamos con ello".
5 K 53
Macnulti_reencarnado #9 Macnulti_reencarnado
#8 no es lluvia eso amarillo que tienes en la cara. Ahora, si te gusta, disfrútalo. Tú feliz, yo feliz.
2 K 5
powernergia #12 powernergia
#7 "Revés para el Gobierno: PP, Vox, PNV y Junts tumban el gravamen a las grandes energéticas"

www.canalsur.es/noticias/reves-para-el-gobierno-pp-vox-pnv-y-junts-tum

Y el impuesto a la banca salió en contra de PP-Vox

www.eldiario.es/economia/pp-vox-rechazan-congreso-impuestos-electricas

Eso es a nivel nacional, a nivel internacional que es lo importante, no basta con que un gobierno pida nada, se tiene que hacer a nivel al menos de UE.

#8
2 K 22
Macnulti_reencarnado #13 Macnulti_reencarnado
#12 esos gravámenes los acabamos pagando ENTRE TODOS. A ver si espabilamos.
1 K 18
#30 wonsterboy
#13 Por? Entiendo que son impuestos sobre beneficios. Si quieren aumentar tarifas para mantener beneficios, ya vendrá otro que esté dispuesto a competir por menos márgenes.

O insinuas que no se está controlando como se debe los oligopolios? Entonces vayamos a la raiz del problema.
0 K 7
#17 muerola
#7 uy que comentario tan agudo
0 K 11
Macnulti_reencarnado #22 Macnulti_reencarnado
#17 mensajes simples para mentes simples.
0 K 8
#19 rpgpalacinster
La situación ha llegado a tal extremo que se llevó a cabo un acuerdo hace ya unos años entre la mayoría de países para establecer un impuesto mínimo de sociedades de 15%. Relacionadas:
www.meneame.net/story/eeuu-aboga-impuesto-minimo-global-15

www.meneame.net/story/grandes-empresas-tendran-abonar-primer-pago-impu

EEUU propuso la creación de este impuesto mínimo pero luego Trump consiguió que se excluyeran a las empresas estadounidenses de pagarlo.
1 K 12
Lenari #14 Lenari
Esas grandes corporaciones cotizan en bolsa.

Si tan chollo son, solo tienes que comprar acciones :roll:
0 K 10
Machakasaurio #15 Machakasaurio
ya tenemos prácticamente todos los medios apesebrados vendiendo la misma mierda que tú.
Haznos es favor de no ser cansino.
Por más que te guste el pis de ricos, deja de intentar promocionarlo por aquí, que da grima.
0 K 7
#23 wonsterboy
Tu crees?
0 K 7
chemado_chema #11 chemado_chema
Porque tienen tanto poder que ellos son los que gobiernan.
0 K 6
#26 goyito
No solamente pagan poco o nada de impuestos, eso es una parte, sino que ademas son beneficiarios de ayudas estatales para hacer instalaciones, se modifican normativas para favorecer sus intereses y si hay problemas se van y es el estado es que tapa el agujero.
0 K 6

menéame