El principal problema económico actual es que las grandes corporaciones no pagan impuestos  

En el eterno «debate» sobre los impuestos en la sociedades modernas hay un factor clave que muy interesadamente se esconde bajo la alfombra y que nunca sale a la luz pública en los medios de (des)información y es que las multinacionales no pagan impuestos, un terrible dato con el que abofetea una congresista estadounidense al actual Director de la Oficina de Presupuestos de los EEUU que no sabe donde meterse.
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Se deja de aplicarseles las leyes humanas y el margen de escaparse de las leyes comerciales, registros de cuentas y cumplimiento de derechos se incrementan, por no hablar de cuando les cazan con las manos en la masa, las multas no llegan ni a una minima parte de los beneficios que ha generado la causa de la multa.
La empresa estafa millones y paga salarios millonarios a sus maangers....luego se arruina la emprrsa, cierra y los managers montan otta empresa igual.
Estafa brutal.
Resumen del Video de YouTube: Equidad Fiscal en EE. UU.
El video presenta un segmento de una audiencia en el Congreso de los Estados Unidos, donde una representante interpela a Russell Vought, Director de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB), acerca de la equidad del sistema fiscal estadounidense.
Tema Principal
El eje central de la discusión es la marcada disparidad en los impuestos federales sobre la… » ver todo el comentario
#6 Buen aporte, aunque en la frase final yo no llamaría "funcionario" al Director de la Oficina de Administración y Presupuesto, sino "alto cargo".
Los impuestos que dejan de pagar ellos los tenemos que pagar los ciudadanos.
Pero la última vez que se intentó, dichas grandes corporaciones untaron bien a esos que votas para que destruyeran cualquier atisbo de siquiera acercarse a subirles los impuestos.
Policía patriótica, colocar pruebas falsas, amenazas en el congreso, negar derechos fundamentales, y eso sin entrar en toda la prensa española echándoles mierda "aunque sea muy burdo, vamos con ello".
www.canalsur.es/noticias/reves-para-el-gobierno-pp-vox-pnv-y-junts-tum
Y el impuesto a la banca salió en contra de PP-Vox
www.eldiario.es/economia/pp-vox-rechazan-congreso-impuestos-electricas
Eso es a nivel nacional, a nivel internacional que es lo importante, no basta con que un gobierno pida nada, se tiene que hacer a nivel al menos de UE.
#8
O insinuas que no se está controlando como se debe los oligopolios? Entonces vayamos a la raiz del problema.
www.meneame.net/story/eeuu-aboga-impuesto-minimo-global-15
www.meneame.net/story/grandes-empresas-tendran-abonar-primer-pago-impu
EEUU propuso la creación de este impuesto mínimo pero luego Trump consiguió que se excluyeran a las empresas estadounidenses de pagarlo.
Si tan chollo son, solo tienes que comprar acciones
Haznos es favor de no ser cansino.
Por más que te guste el pis de ricos, deja de intentar promocionarlo por aquí, que da grima.