El principal problema económico actual es que las grandes corporaciones no pagan impuestos  

En el eterno «debate» sobre los impuestos en la sociedades modernas hay un factor clave que muy interesadamente se esconde bajo la alfombra y que nunca sale a la luz pública en los medios de (des)información y es que las multinacionales no pagan impuestos, un terrible dato con el que abofetea una congresista estadounidense al actual Director de la Oficina de Presupuestos de los EEUU que no sabe donde meterse.