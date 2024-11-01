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El Congreso aprueba una iniciativa para acabar con los bloqueos de LaLiga

El Congreso aprueba una iniciativa para acabar con los bloqueos de LaLiga

La situación con los bloqueos de Internet de la mano de las peticiones de LaLiga ha llegado finalmente al Congreso y la Cámara ha confirmado que se van a tomar medidas para que se ponga orden de una vez por todas. La iniciativa se va a llevar a cabo tras la petición pactada por PSOE y ERC y supondrá realizar una reforma en la Ley de Servicios Digitales.

| etiquetas: laliga , congreso , bloqueos
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10 comentarios
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Comentarios destacados:    
ghazghkull #2 ghazghkull
Espero que al menos tengan algún asesor que realmente sepa como funciona el tema de Internet y las IPs compartidas....
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Un_señor_de_Cuenca #6 Un_señor_de_Cuenca
#2 Esta vez se hará bien. Van a poner un scraper y bloquearán cualquier web que contenga la palabra "liga" :troll:
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#10 fingulod
#6 Y todas las marcas de lencería bloqueadas :troll:
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Robus #9 Robus
#2 ¿Para que? Son políticos, su deber no es solucionar los problemas, es parecer que hacen algo para solucionarlo.

Si lo solucionasen realmente, les plantearían otros problemas serios que deberían solucionar... mejor hacer que la tontería esta dure lo máximo posible, tiene de todo: Futbol, Corporaciones Malvadas, Piratas...

Yo creo que da para durar varias temporadas.
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Ovlak #8 Ovlak
#4 Pues no lo sé, es probable. Pero la única posibilidad de que se ataje el tema legislativamente pasa por el PSOE, no hay otro camino. A peor no creo, porque para ir a peor tampoco llega el PSOE solo. Así que toca agarrarse al clavo ardiendo.
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#5 hokkien
Espero q sea efectivo y pongan a Tebas donde se merece
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reivaj01 #7 reivaj01
#5 De momento los cambios previstos solo afectan a la ley de servicios digitales.
La restauración de la pena de muerte, que se sepa, aún no está contemplada.
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founds #1 founds
Estando el PSOE, me da a mí que va ir a peor
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Ovlak #3 Ovlak
#1 ¿Y cómo pretendes que haya una reforma legislativa si no es con el apoyo del PSOE? Los números en el congreso son los que son.
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founds #4 founds
#3 por eso se que va hacer algo muuuy descafeinado donde el hijo de puta de Tebas me siga jodiendo las actualizaciones de los contenedores docker los domingo
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menéame