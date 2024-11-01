El Congreso aprueba una iniciativa para acabar con los bloqueos de LaLiga

La situación con los bloqueos de Internet de la mano de las peticiones de LaLiga ha llegado finalmente al Congreso y la Cámara ha confirmado que se van a tomar medidas para que se ponga orden de una vez por todas. La iniciativa se va a llevar a cabo tras la petición pactada por PSOE y ERC y supondrá realizar una reforma en la Ley de Servicios Digitales.