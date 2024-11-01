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Reportera de 'Mañaneros 360' se sale del guion para contar que su casero la quiere echar de la casa en Madrid

Este miércoles se ha vivido un momento muy poco habitual en la televisión.

| etiquetas: madrid , alquiler , crisis
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4 comentarios
8 1 0 K 89 actualidad
#1 Onaj *
Tras contar su situación, ha destacado que ella y sus compañeros de piso se acogieron a la prórroga de alquileres, pero tras ser tumbada este martes en el Congreso, "estamos a expensas porque el 14 de agosto a mí me echan de casa".

Si ha informado al casero el alquiler se prorroga dos años diga lo que diga el Congreso.


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Por cierto, yo creo que es momento de cambiar levemente la norma para que sea legal hacer otro decreto y presentarlo en junio, sabiendo que no van a votarlo hasta septiembre.
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#3 detectordefalacias
No os preocupéis, eso se arregla el año que viene con PP y VOX expulsando inmigrantes y con menos regulación...

¿Visteis el especial de Tamayo? Me parece que debería de ser de obligado visionado.

Venga, una ronda más de "que se jodan los rojos" y muchos lo tuitearán desde la comodidad de una tienda de campaña
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#4 Forestalx
Antes los "deshauciados" eran pobrecines , gente chunga desestructurada, etc etc...

Ahora que nos toca a los demás empezamos a darnos cuenta de lo jodido que es esto. Un sistema donde gente "normal" con trabajo vive en caravanas, donde las empresas no encuentran a trabajadores porque no pueden desplazarse, donde no se fundan familias por no tener vivienda, ... es un sistema roto.

Espero que cuando llegue el momento de meter un papel en una caja cada 4 años la gente recuerde qué partidos ante todo defienden los intereses de una clase que no es la suya, la de los burgueses, la VERDADERA clase media y alta, ya sea para no bajarles la jornada laboral o para subirles aún más el precio de la vivienda.

No lo creo...
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#2 bengava_6402dfae8e028
La noticia es una basura como está redactada, corregidme si me equivoco. Es una subida de 450e por hab a 600e (gastos incluidos)? Es que no entiendo de dónde sale los mil euros y el 62% de subida.
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menéame