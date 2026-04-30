El artista callejero británico Banksy reivindicó vía Instagram ser el autor de una escultura en el centro de Londres, que muestra un hombre que avanza con paso firme mientras agita una bandera

El elusivo artista británico Banksy confirmó este jueves (30.04.2026) la autoría de una estatua aparecida en las últimas horas en el centro de Londres y que contenía su firma en el pedestal. En un video publicado esta tarde en sus redes sociales, acompañado de una música épica, Banksy repasa algunos de los monumentos más importantes de la capital británica, como la torre del Big Ben, así como varias estatuas ecuestres o la dedicada al exprimer ministro Winston Churchill, antes de revelar su creación. La nueva obra de Banksy ...........