edición general
163 meneos
270 clics

La jueza de la 'Kitchen' frena al inspector Morocho para que no detalle el acoso que sufrió de sus mandos policiales: "Se extiende más de lo que le preguntan"

La presidenta del tribunal, Teresa Palacios, interrumpe en varias ocasiones al investigador principal de la Gürtel.

| etiquetas: juega , kitchen , freno , declaraciones , inspector , morocho
81 82 0 K 425 actualidad
22 comentarios
81 82 0 K 425 actualidad
Comentarios destacados:        
Aguarrás #1 Aguarrás
Separación de poderes, nos decían en la EGB... :roll:
27 K 250
txillo #4 txillo
#1 mientras tanto, Aldama inventándose cosas sin que le hayan ni preguntado.
25 K 250
#12 yukatan
#1 lo que no te decian que la separación era entre corruptos y mas corruptos....
4 K 36
calde #13 calde
#12 no generalicemos. a cada uno lo suyo.
1 K 23
ostiayajoder #5 ostiayajoder
Irrelevante:

Q relevancia tiene, para el juicio de la Kitchen, las presiones de sectores cercanos a los acusados de la trama kitchen?

Lol

Eso si, el FGE era, claramente, el q filtro de entre los 100 q tenian acceso al documento. Y sino fue el fue alguien a sus órdenes pq PATATAS.

Y aún no están en el poder...

Y aún no están en el poder.....
10 K 95
Malaguita #19 Malaguita
#5 Los poderes fácticos siempre están en el poder porque no son elegibles.
Todo esto es parte de la maniobra para que los poderes fácticos puedan colocar a un gobierno más afín para tenerlo todo "atado y bien atado".
2 K 30
#20 Troll_hunter
#5 Coincidiría contigo si la jueza hiciera lo mismo siempre pero con cargos del PP... PATATAS
1 K 22
ostiayajoder #21 ostiayajoder
#20 Me exprese mal, parece ser.

Quería decir exactamente eso, q la ley se aplica diferente descaradamente y eso es una putada pq, directamente, así no hay quien crea en la justicia.
1 K 22
#22 Troll_hunter
#21 o lo entendí mal yo. Que también puede ser :palm:
0 K 12
#2 candonga1
Sin novedad en el Alcázar.
6 K 68
Chinchorro #9 Chinchorro
Pa ké kieres saber eso jaja saludos.
5 K 59
DonNadieSoy #7 DonNadieSoy
Pero que nadie se meta con los jueces eh, hay que respetar a los mamporreros estos aunque se esten tirando de rodillas a la entrepierna de cualquier pepero de mierda.
5 K 58
pepel #6 pepel
<Y usted, sra. jueza, ¿deja que le pregunten?
4 K 57
woody_alien #3 woody_alien
{0x1f3b5} Firuliiii, firulaaaaaa ... el afinadoooooooor ... firuliiiii, firulaaaa {0x1f3b6}
4 K 56
josde #10 josde
Como ha cantado la Teresita Palacios, se le ha visto mucho.
2 K 45
alfre2 #11 alfre2
Se apellida Palacios pero ejerce de vasalla
2 K 35
cdya #15 cdya
Seguimos en el franquismo, nunca podremos sacarnos esta lacra.
3 K 27
Asimismov #16 Asimismov *
Ya somos mayores algunos y hemos visto muchas cosas. Ahora confirmamos mucho de lo visto hasta ahora, como funciona el Estado Ejpañó.
Ni la Justicia es igual para todos, ni Hacienda somos todos.
2 K 23
millanin #17 millanin
El esto te lo arreglan por detrás más el que pueda hacer que haga.
2 K 21
#18 gershwin
él está relatando lo que seguramente sea verdad.. pero no lo denunció y nadie está siendo juzgado por esas presiones
0 K 10
#8 colemur
Si quiere lo puede contar en la prensa.
0 K 7

menéame