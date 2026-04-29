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La jueza de la 'Kitchen' frena al inspector Morocho para que no detalle el acoso que sufrió de sus mandos policiales: "Se extiende más de lo que le preguntan"
La presidenta del tribunal, Teresa Palacios, interrumpe en varias ocasiones al investigador principal de la Gürtel.
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juega
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#1
Aguarrás
Separación de poderes, nos decían en la EGB...
27
K
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#4
txillo
#1
mientras tanto, Aldama inventándose cosas sin que le hayan ni preguntado.
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#12
yukatan
#1
lo que no te decian que la separación era entre corruptos y mas corruptos....
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#13
calde
#12
no generalicemos. a cada uno lo suyo.
1
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#14
Troll_hunter
#1
Teresa Palacios. Una buena pieza.
elpais.com/espana/2026-04-23/la-rina-constante-entre-la-presidenta-del
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33
#5
ostiayajoder
Irrelevante:
Q relevancia tiene, para el juicio de la Kitchen, las presiones de sectores cercanos a los acusados de la trama kitchen?
Lol
Eso si, el FGE era, claramente, el q filtro de entre los 100 q tenian acceso al documento. Y sino fue el fue alguien a sus órdenes pq PATATAS.
Y aún no están en el poder...
Y aún no están en el poder.....
10
K
95
#19
Malaguita
#5
Los poderes fácticos siempre están en el poder porque no son elegibles.
Todo esto es parte de la maniobra para que los poderes fácticos puedan colocar a un gobierno más afín para tenerlo todo "atado y bien atado".
2
K
30
#20
Troll_hunter
#5
Coincidiría contigo si la jueza hiciera lo mismo siempre pero con cargos del PP... PATATAS
1
K
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#21
ostiayajoder
#20
Me exprese mal, parece ser.
Quería decir exactamente eso, q la ley se aplica diferente descaradamente y eso es una putada pq, directamente, así no hay quien crea en la justicia.
1
K
22
#22
Troll_hunter
#21
o lo entendí mal yo. Que también puede ser
0
K
12
#2
candonga1
Sin novedad en el Alcázar.
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68
#9
Chinchorro
Pa ké kieres saber eso jaja saludos.
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#7
DonNadieSoy
Pero que nadie se meta con los jueces eh, hay que respetar a los mamporreros estos aunque se esten tirando de rodillas a la entrepierna de cualquier pepero de mierda.
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K
58
#6
pepel
<Y usted, sra. jueza, ¿deja que le pregunten?
4
K
57
#3
woody_alien
Firuliiii, firulaaaaaa ... el afinadoooooooor ... firuliiiii, firulaaaa
4
K
56
#10
josde
Como ha cantado la Teresita Palacios, se le ha visto mucho.
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#11
alfre2
Se apellida Palacios pero ejerce de vasalla
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35
#15
cdya
Seguimos en el franquismo, nunca podremos sacarnos esta lacra.
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K
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#16
Asimismov
*
Ya somos mayores algunos y hemos visto muchas cosas. Ahora confirmamos mucho de lo visto hasta ahora, como funciona el Estado Ejpañó.
Ni la Justicia es igual para todos, ni Hacienda somos todos.
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23
#17
millanin
El
esto te lo arreglan por detrás
más
el que pueda hacer que haga
.
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21
#18
gershwin
él está relatando lo que seguramente sea verdad.. pero no lo denunció y nadie está siendo juzgado por esas presiones
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#8
colemur
Si quiere lo puede contar en la prensa.
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22
comentarios)
menéame
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elpais.com/espana/2026-04-23/la-rina-constante-entre-la-presidenta-del
Q relevancia tiene, para el juicio de la Kitchen, las presiones de sectores cercanos a los acusados de la trama kitchen?
Lol
Eso si, el FGE era, claramente, el q filtro de entre los 100 q tenian acceso al documento. Y sino fue el fue alguien a sus órdenes pq PATATAS.
Y aún no están en el poder...
Y aún no están en el poder.....
Todo esto es parte de la maniobra para que los poderes fácticos puedan colocar a un gobierno más afín para tenerlo todo "atado y bien atado".
Quería decir exactamente eso, q la ley se aplica diferente descaradamente y eso es una putada pq, directamente, así no hay quien crea en la justicia.
Ni la Justicia es igual para todos, ni Hacienda somos todos.