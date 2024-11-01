edición general
49 meneos
70 clics
Reino Unido blinda el alquiler sin fecha de caducidad que los socios exigen al Gobierno en España

Reino Unido blinda el alquiler sin fecha de caducidad que los socios exigen al Gobierno en España

Reino Unido acaba de hacer algo que en España todavía suena a debate pendiente, cuando no directamente a tabú político: convertir el alquiler en una forma de vida estable y no en una cuenta atrás hacia la próxima renovación. A partir de ahora, el inquilino podrá permanecer en su vivienda mientras cumpla sus obligaciones, y el casero solo podrá recuperar el inmueble en supuestos tasados por la ley.

| etiquetas: reino , unido , blinda , alquiler , indefinido , socios , gobierno , españa
41 8 0 K 358 actualidad
29 comentarios
41 8 0 K 358 actualidad
Comentarios destacados:        
Harkon #1 Harkon
Estos de Podemos siempre proponiendo cosas absurdas...!! oh, wait..!!
11 K 143
calde #2 calde *
#1 Sí, qué radicales son! :shit:

Es muy de radical no permitir la especulación con la vivienda... :shit:
7 K 97
Cuñado #8 Cuñado
#1 Eres el BoosterFelix de Podemos. Empiezo a pensar que eres un troll de falsa bandera.
0 K 9
#3 casicasi
A mi me han dicho que esas medidas perjudican a los inquilinos.
5 K 72
calde #4 calde *
#3 Dicen tantas cosas... y en la derecha sobretodo tonterías.

Los de derechas no son partidos políticos, no son personas que se juntan para defender intereses comunes, son herramientas de los ricos para manipular la democracia.
8 K 106
#15 Mustela
#4 Más claro imposible.
0 K 11
#14 Mustela
#3 A mí que los comunistas se comen a todos los niños y no dejan ni uno.
0 K 11
Verdaderofalso #26 Verdaderofalso
#14 y que el libre mercado se auto regula el solo
1 K 31
#5 Suleiman
Esto lo haces aquí y la ya tienes a Junts,PP y Vox con un rifle... Y en la retaguardia al PSOE.
2 K 40
Harkon #9 Harkon
#5 Esto lo haces aquí y tienes al PSOE votando en contra junto a toda la derecha.... oh, wait... que es lo que acaba de pasar esta misma semana...

Pero no sé qué de la pinza de Podemos con la derecha.
6 K 87
#13 Leon_Bocanegra *
#9 y a los meneantes que "no son de derechas"* diciendo que lo que propone podemos es un disparate y que los de podemos han perdido la cabeza y blablabla.



* Esos mismos meneantes que te dicen que podemos deja de lado a la clase obrera para centrarse en el feminismo son los que más atacan a podemos cada vez que podemos propone algo en beneficio de la clase obrera.
4 K 60
Feindesland #11 Feindesland
O sea, piso en propiedad pèro sin comprarlo.

xD xD xD
1 K 31
Ovlak #16 Ovlak
#11 Piso a coste de compra pero sin propiedad
3 K 42
Feindesland #19 Feindesland
#16 Ya, por eso alquila y no compra...

El precio es mucho menor, hombre...
1 K 28
Eibi6 #22 Eibi6 *
#19 esto así contado como lo haces tu, tendria otra consecuencia y es que el precio de venta de los pisos se desplome puesto que ya no es rentable tenerlos para especular con el alquiler... Huele a winwin para la juventud
0 K 9
Feindesland #25 Feindesland
#22 No son el mismo mercado. Esto beneficia a quien tiene pasta para comprar y perjudica al que no puede comprar.
Eso es lo que pasa cuando trasladas vivienda del mercado del alquiler al de compra.
0 K 19
Ovlak #28 Ovlak
#19 Alquila porque para comprar no sólo basta con pagar una letra. Alquila porque su situación personal o profesional no le permiten enclarse 10, 20 o 30 años a un lugar o a una cuota. No seas pueril. Alquilar no sale más barato que comprar, pero sí es más accesible.
0 K 12
Feindesland #29 Feindesland
#28 Joder, si eso te digo. Que es más accesible, o sea barato a corto plazo.

Pero la idea del que alquila es que compre otro. ¿O no?

Pues yo no quiero ser el que compra para que el que alquila decida quedarse el tiempo que quiera. Por supuesto que no.
0 K 20
#21 rpgpalacinster
La noticia me parece bastante floja, la verdad. Solo menciona un par de cambios en la ley en lugar de detallarla más, e insiste en el contexto histórico y comparar con España.

Leyendo un poco por encima la fuente y haciendo una traducción libre:

-Lo que ya se menciona de alquileres con tiempo indefinido y que deben finalizar por causa justificada.

-Los inquilinos pueden apelar judicialmente si la subida del alquiler es superior al precio de mercado (a mí esto me parece una chapuza y lo que…   » ver todo el comentario
2 K 31
asola33 #27 asola33
#21 Gracias. Aportas más que "el plural"
0 K 11
bronco1890 #17 bronco1890
Aquí también existe el derecho a la vivienda vitalicio a precio fijo, se llama compra de vivienda.
Otra cosa es el derecho a que la compre otro para disfrutarla tú.
1 K 30
#10 sliana
Le pueden llamar renta antigua y hacerse una idea de lo que puede causar cuando los impuestos se lleven la mitad del alquiler que paga el inquilino y convierta al casero en una ong.
3 K 21
#12 nach_et
Más info since la nueva ley de reino unido www.bbc.com/news/articles/cqjwqp72y7ro
1 K 16
#7 El_dinero_no_es_de_nadie *
Reino Unido no va a cerrar sus centrales nucleares y va a abrir más.

Pues también podría tomar ejemplo el gobierno de España y cancelar el cierre de las nucleares como han hecho el resto de países. :troll:
0 K 12
#18 Mustela
#7 Por una medida que toman buena e interesante no se convierten en ejemplarizantes en lo demás. No olvidemos también que son una cultura diferente a la española, que nos tienen manía y que precisamente Inglaterra es la cuna del capitalismo.
0 K 11
#20 El_dinero_no_es_de_nadie *
#18 Es que resulta que esa medida no la tomado sólo Reino Unido, la han tomado todos los países del mundo que han cancelado el cierre de sus nucleares.

España es el único país del mundo que quiere cerrar sus nucleares, frente a 38 paises que han firmado triplicar su potencia para acelerar la lucha contra el cambio climático.
www.meneame.net/story/china-compromete-triplicar-capacidad-mundial-ene
0 K 12
#24 Mustela
#20 Quizá acabemos liderando una auténtica transición a energía verde, siempre que la población no caiga en el engaño. La cosa está interesante.
0 K 11
#23 fremen11
#7 Como siempre hay que coger lo bueno, no lo malo.......
0 K 9

menéame