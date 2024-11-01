Reino Unido blinda el alquiler sin fecha de caducidad que los socios exigen al Gobierno en España

Reino Unido acaba de hacer algo que en España todavía suena a debate pendiente, cuando no directamente a tabú político: convertir el alquiler en una forma de vida estable y no en una cuenta atrás hacia la próxima renovación. A partir de ahora, el inquilino podrá permanecer en su vivienda mientras cumpla sus obligaciones, y el casero solo podrá recuperar el inmueble en supuestos tasados por la ley.
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Es muy de radical no permitir la especulación con la vivienda...
Los de derechas no son partidos políticos, no son personas que se juntan para defender intereses comunes, son herramientas de los ricos para manipular la democracia.
Pero no sé qué de la pinza de Podemos con la derecha.
* Esos mismos meneantes que te dicen que podemos deja de lado a la clase obrera para centrarse en el feminismo son los que más atacan a podemos cada vez que podemos propone algo en beneficio de la clase obrera.
El precio es mucho menor, hombre...
Eso es lo que pasa cuando trasladas vivienda del mercado del alquiler al de compra.
Pero la idea del que alquila es que compre otro. ¿O no?
Pues yo no quiero ser el que compra para que el que alquila decida quedarse el tiempo que quiera. Por supuesto que no.
Leyendo un poco por encima la fuente y haciendo una traducción libre:
-Lo que ya se menciona de alquileres con tiempo indefinido y que deben finalizar por causa justificada.
-Los inquilinos pueden apelar judicialmente si la subida del alquiler es superior al precio de mercado (a mí esto me parece una chapuza y lo que… » ver todo el comentario
Otra cosa es el derecho a que la compre otro para disfrutarla tú.
Pues también podría tomar ejemplo el gobierno de España y cancelar el cierre de las nucleares como han hecho el resto de países.
España es el único país del mundo que quiere cerrar sus nucleares, frente a 38 paises que han firmado triplicar su potencia para acelerar la lucha contra el cambio climático.
www.meneame.net/story/china-compromete-triplicar-capacidad-mundial-ene