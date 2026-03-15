China se compromete a triplicar la capacidad mundial de energía nuclear para 2050

El gigante asiático se suma, junto con Brasil, Italia y Bélgica, a este compromiso internacional que ya había sumado previamente otros 34 países. El objetivo que ya está respaldado por 38 estados. El origen de esta medida se remonta a la conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2023 (COP28), en la que 25 países apoyaron una declaración ministerial que planteaba triplicar la capacidad nuclear mundial. Forma parte de los esfuerzos para alcanzar la neutralidad de emisiones de gases de efecto invernadero a mediados de siglo