edición general
18 meneos
414 clics
Mujeres orinando en Londres, 1995 [Eng]

Mujeres orinando en Londres, 1995 [Eng]  

En Pissing Women , Sophie Rickett fotografió a mujeres orinando de pie en las calles de Londres en 1995. Las mujeres, vestidas con ropa de negocios, marcan su territorio en las paredes de los edificios y en los puentes. Pissing Women surgió cuando Rickett se graduó de la escuela de arte y aceptó un trabajo temporal en el Financial Times . A través de los ventanales que iban del suelo al techo de la redacción, podía contemplar las vistas de la City de Londres al otro lado del río. Se dio cuenta de que había cruzado una de las líneas invisibles

| etiquetas: mujeres , orinar , londres , pissing women , sophie rickett
14 4 0 K 145 Fotografía
8 comentarios
14 4 0 K 145 Fotografía
#3 Tensk
Anda, como las de la Maruxaina, qué cosas.
2 K 41
Supercinexin #1 Supercinexin
Unas pioneras que no se acuclillaban ante nadie y pusieron a las mujeres frente a frente con los hombres. Querer es poder.
1 K 31
#2 Leclercia_adecarboxylata
¿Y por qué en blanco y negro quillo? ¿Qué pasa? ¿Que con los años la gente pierde color?
0 K 20
Gandark_S1rk #5 Gandark_S1rk
#2 por que es arte.
y todo el mundo sabe que la diferencia entre el arte y el porno es el color
3 K 63
Sawyer76 #6 Sawyer76
Vaya guarrada.
0 K 11
Gotsel #7 Gotsel *
#6 oro puro para fetichistas...
0 K 15
#8 elrolo *
#7 voy a leer el artículo, sin mirar las fotos.
0 K 6
neiviMuubs #4 neiviMuubs
Pissing Women

interesante doble sentido, humor inglés sin duda
0 K 9

menéame