Mujeres orinando en Londres, 1995 [Eng]  

En Pissing Women , Sophie Rickett fotografió a mujeres orinando de pie en las calles de Londres en 1995. Las mujeres, vestidas con ropa de negocios, marcan su territorio en las paredes de los edificios y en los puentes. Pissing Women surgió cuando Rickett se graduó de la escuela de arte y aceptó un trabajo temporal en el Financial Times . A través de los ventanales que iban del suelo al techo de la redacción, podía contemplar las vistas de la City de Londres al otro lado del río. Se dio cuenta de que había cruzado una de las líneas invisibles