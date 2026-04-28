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El Parlamento Europeo suspende la inmunidad parlamentaria a Alvise y podrá ser procesado por el Supremo

El Parlamento Europeo suspende la inmunidad parlamentaria a Alvise y podrá ser procesado por el Supremo

La Eurocámara resolverá el suplicatorio del Tribunal Supremo para que lo procese por presunto acoso a la fiscal delegada de delitos de odio en Valencia.

| etiquetas: alvise , parlamento europeo , inmunidad parlamentaria , se acabó la fiesta
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7 comentarios
25 5 0 K 346 politica
jonolulu #1 jonolulu
Se acabó la fiesta
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luspagnolu #4 luspagnolu
#1 A lo mejor empieza ahora...
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themarquesito #7 themarquesito
#1 Nunca el nombre de un partido fue más apropiado.
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shake-it #5 shake-it
#0 Te he cambiado el titular para que se ajuste al link de la noticia
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#6 mercure
#5 Gracias
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Arzak_ #2 Arzak_
Acólitos de Alvise: "Maldito Parlamento europeo, son comonistas amigos de del Perro Sanxe que los tiene comprados con todo el dinero que manga de nuestros impuestos":troll:
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anarion321 #3 anarion321
Ninguna de sus señorías debería tener inmunidad ni aforamientos.
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