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El Parlamento Europeo suspende la inmunidad parlamentaria a Alvise y podrá ser procesado por el Supremo
La Eurocámara resolverá el suplicatorio del Tribunal Supremo para que lo procese por presunto acoso a la fiscal delegada de delitos de odio en Valencia.
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alvise
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#1
jonolulu
Se acabó la fiesta
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luspagnolu
#1
A lo mejor empieza ahora...
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#7
themarquesito
#1
Nunca el nombre de un partido fue más apropiado.
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#5
shake-it
#0
Te he cambiado el titular para que se ajuste al link de la noticia
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#6
mercure
#5
Gracias
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#2
Arzak_
Acólitos de Alvise: "Maldito Parlamento europeo, son comonistas amigos de del Perro Sanxe que los tiene comprados con todo el dinero que manga de nuestros impuestos"
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#3
anarion321
Ninguna de sus señorías debería tener inmunidad ni aforamientos.
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