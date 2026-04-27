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Israel maniobra para avalar las pretensiones de Marruecos sobre la soberanía de Ceuta y Melilla

Israel maniobra para avalar las pretensiones de Marruecos sobre la soberanía de Ceuta y Melilla

Tel Aviv y la administración Trump intensifican la presión sobre el Gobierno español para favorecer a Rabat en plena crisis con la OTAN.

| etiquetas: sionismo , israel , marruecos , españa , ceuta , melilla , otan
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18 comentarios
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Comentarios destacados:      
Pablosky #1 Pablosky *
Ya sabemos por qué motivo Vagascal no para de insultar estos días, si se queda callado lo mismo le preguntan por su amo Netanyahu.

Y claro, a ver cómo explicas que eres un traidor a España.
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karakol #7 karakol
#1 No es el único traidor.  media
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Verdaderofalso #8 Verdaderofalso
#1 no dudará ni un segundo
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#4 Alcalino
No nos engañemos, EEUU Marruecos e Israel llevan cortejando se desde hace tiempo.

Marruecos lleva años comprando barbaridad de armas a EEUU y colaboran con Israel para espiar a España, con por ejemplo todo el caso del espionaje con Pegasus.

Ahora quieren darle la vuelta para que parezca que todo esto es consecuencia de la negativa de España a ayudarles

Hablemos claro. EEUU lleva preparando una traición contra España desde hace años.
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#5 meneandotela
#4 "...colaboran con Israel para espiar a España, con por ejemplo todo el caso del espionaje con Pegasus."

España pagó por el también.
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salteado3 #12 salteado3
#5 No me tranquiliza nada ni hace a los marroquíes/yankis/nazis menos peligrosos.
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#3 MenéameApesta
Abascal es marroquí.
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salteado3 #2 salteado3
Ya empiezan a sembrarnos el caos...

Veréis qué gracia cuando digan que en España hacemos esto o aquello que es inadmisible y tienen que meternos sanciones, sabotear la economía, una "intervención"...
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yoma #6 yoma
Melilla es española desde 1497 (conquistada por Castilla) y Ceuta pasó de Portugal a la Monarquía Hispánica en 1640, siendo ambas ciudades españolas antes de la creación del actual Estado marroquí.
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UnMeroEspectador #17 UnMeroEspectador
#16 Cuando dieron a Marruecos el Pegasus para espiar a Sánchez, este no había dicho ni pío de Israel. Fueron ellos los que iniciaron todo, Netanyahu tiene muy claro que puede contar con dictaduras amigas antes que con democracias.

PD: Seguro que tienen videos de la "culona de Rabat" con "amigos jóvenes y lozanos" en París.
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CharlesBrowson #18 CharlesBrowson
pues esto es halal y no es kosher, aunque tambien es cierto como se dice arriba, mas peligro que estos impios infieles son los efialtes de toda indole que emponzoñan de una forma u otra el pais, pequeño enemigo tenemos entre los nuestros de distintos pelaje e ideologia, pero aun asi con el unico fin de acabar con nosotros.
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UnMeroEspectador #14 UnMeroEspectador *
En el momento que ocurra esto y una escalada violenta, entra la UE y veremos si también la OTAN que no van a permitir problemas en el estrecho de Gibraltar.

El F35 es carísimo y complicado de mantener, los helicópteros se han demostrado bastante inútiles en Ucrania. Marruecos solo podría optar por una superioridad aérea del F35, que no sería tal por las pocas unidades contra todos los cazas que tiene España, probados en misiones reales.

El carísimo material militar a Marruecos le va a durar…   » ver todo el comentario
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UnMeroEspectador #15 UnMeroEspectador
#14 Algo como esto  media
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Mesto #9 Mesto
Gracias Sánchez.
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UnMeroEspectador #11 UnMeroEspectador
#9 Crees que con otro el resultado hubiera sido diferente... espabila.
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Mesto #16 Mesto
#11 Si, totalmente.
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salteado3 #13 salteado3 *
#9 La obsesión con Sánchez hace que acepteis los abusos de los yankis, israelies y marroquíes.

Vende patrias.
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menéame