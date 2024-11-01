“Dejad de hacerle la pelota a EEUU”: la juventud de Japón se levanta para proteger su Constitución pacifista

“Dejad de hacerle la pelota a EEUU”: la juventud de Japón se levanta para proteger su Constitución pacifista

Crecen las protestas contra las maniobras para modificar la Carta Magna japonesa, redactada durante la ocupación estadounidense tras la Segunda Guerra Mundial. El sable láser de Gohta Hashimoto es un juguete, pero simboliza la batalla a la que este joven se enfrenta, junto a sus compañeros en las manifestaciones, para hacer descarrilar los movimientos del Gobierno de Japón para alterar la Constitución pacifista del país por primera vez en los 80 años que lleva en vigor.

| etiquetas: juventud , japón , protesta , proteger , constitución , pacifista
36 8 0 K 332 politica
tul #1 tul
pobres chavales, para cuando se den cuenta de que no es "hacer la pelota" sino cumplir ordenes de la metropoli gringa ya estaran vestidos de milicos avanzando a una muerte segura.
Stathamdepueblo #2 Stathamdepueblo
#1 eso que hoy día llamamos democracia occidental, consiste básicamente en que unas élites locales o extranjeras, inundan de dinero a candidatos políticos para que solo ellos puedan ser votados, y después respondan a los intereses de esas élites, que por lo general no coinciden con los intereses de los que les votaron
ur_quan_master #3 ur_quan_master
#1 Siempre he pensado que si los ñus persiguiesen a los leones en lugar de huir, no habría leones cazando ñus.
#7 Suleiman
Si votan a la ultraderecha, es lo que obtienen.
Kantinero #4 Kantinero
Otros que tal cual, no haber puesto a una ultraderechista al mando del tinglado
asola33 #5 asola33
Japón tiene el problema de que es muy odiado por China y ellos también odian fuertemente a China. Lo mismo les pasa con Corea. Solo les puede ayudar USA, pero China crece de forma imparable. Yo les recomendaría un plan de paz y amiguismo sincero y profundo.
aupaatu #6 aupaatu *
A ver si los chavalicos del Reino de España se dan cuenta de lo que lleva emparejado votar a las derechas y esabilan si no quieren verse en el paseo para besar la bandera con el fusil en la mano.
Alemania es la refenrencia y ya tienen que pedir permiso al estado si quieren ausentarsre de la patria más de tres meses.
