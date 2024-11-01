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Motos, televisores y sofás: así saquean los soldados israelíes los pueblos de Líbano

Motos, televisores y sofás: así saquean los soldados israelíes los pueblos de Líbano

El diario israelí 'Haaretz' publica los testimonios de militares que exponen cómo cada vez hay menos control en los robos. 'Los comandantes no saben nada y no hacen nada'.

| etiquetas: motos , televisores , robos , israel , líbano
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5 comentarios
13 3 0 K 150 actualidad
salteado3 #1 salteado3 *
Y lingotes de oro:

www.aa.com.tr/es/mundo/haaretz-un-soldado-israelí-robó-lingotes-de-o

Es la forma de premiar a los reservistas, si no se marchan el fin de semana a casa y no vuelven.

El ejercito más moral del mundo.
2 K 39
karakol #2 karakol
'Los comandantes no saben nada y no hacen nada'.

Están muy ocupados saqueando las cosas de valor de verdad.
1 K 34
RoterHahn #3 RoterHahn *
Igualto al ejercito nazi. Pero no les llames nazis, qur te etiquetan de antisemita.
1 K 22
#4 sliana
#3 igual ser antisemita es bueno, igual que ser antinazi lo fue en su momento.
2 K 29
tul #5 tul
#3 antisemitas son ellos que están genocidando a un pueblo semita como el palestino
2 K 36

menéame