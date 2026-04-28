Falacias de datos a evitar

- Cherry-picking: seleccionar los resultados que se ajustan a tus afirmaciones, y excluir aquellos que no lo hacen.
- Dragado de datos: testear repetidamente nuevas hipótesis contra el mismo conjunto de datos, no reconociendo que la mayoría de correlaciones son fruto de la casualidad.
- Sesgo del superviviente: extraer conclusiones de un conjunto incompleto de datos, únicamente porque esos datos han "sobrevivido" un determinado criterio de selección.
- Efecto Cobra: establecer un incentivo que accidentalmente produce el resultado opuesto a aquel que se pretendía. Popularmente conocido como "Incentivo Perverso".
- Falsa causalidad: asumir falsamente que, cuando dos eventos aparecen relacionados, es porque uno debe haber causado el otro.
- Gerrymandering: manipular los límites geográficos usados para agrupar datos con la intención de modificar los resultados.
- Sesgo de muestreo: extraer conclusiones de un conjunto de datos que no son representativos de la población que estás tratando de investigar.
- Falacia del jugador: creer erróneamente que porque algo ha sucedido más frecuentemente de lo usual, es ahora menos probable que suceda en un futuro (y viceversa).
- Efecto Hawthorne: el acto de monitorizar a alguien puede afectar su comportamiento, llevando a conclusiones espúreas. Popularmente conocido como "el Efecto Observador".
- Regresión a la media: cuando sucede algo que es inusualmente bueno o malo, se revertirá de nuevo hacia la media a lo largo del tiempo.
- Paradoja de Simpson: cuando aparece una tendencia en diferentes subconjuntos de datos, pero desaparece o se revierte cuando se combinan dichos grupos.
- Falacia de McNamara: confiar únicamente en las métricas en situaciones complejas y perder de vista el panorama general.
- Sobreajuste: crear un modelo que está excesivamente ajustado a los datos que tú tienes y que no es representativo de las tencencias generales.
- Sesgo de publicación: los resultados de investigaciones que son especialmente curiosos tienen más posibilidades de ser publicados, distorsionando nuestra impresión de la realidad.
- Peligro de las métricas de resumen: observar únicamente las métricas de resumen, pasando por alto grandes diferencias en los datos brutos.