Menéame es lo que es desde hace muchos años y puede que vaya a peor

Leo con cierto estupor este artículo en el que se afirma que "Menéame no es lo que era y menos que lo va a ser", y a grandes rasgos, se indica la importancia que tiene para administración actual los suscriptores de forma poco velada, exagerando su aportación o infravalorando sus molestias. También se muestra de forma sibilina los inconvenientes que tiene para la administración los usuarios molestos.

El gráfico, si bien muy directo, carece de información en dos sentidos: en que omite el verdadero sentir de la administración e ignora distintas variables dentro de los diferentes grupos de usuarios supuestamente analizados.

Así que, como "brújula moral de Menéame" (descrito así sarcásticamente por el CEO de Menéame), permitidme que desgrane un poco dicho artículo.

Empecemos por los usuarios anónimos.

El grueso de visitas que obtiene Menéame, como era de esperar. Lo de que "votan" hay que entrecomillarlo: los votos de los usuarios anónimos son, evidentemente, anónimos, y dichos votos no cuentan para el cálculo de karma de los meneos, por lo que sus votos no "generan" la portada ni influyen en los subs. Tampoco pueden votar negativo y, como usuarios no registrados, no pueden votar los comentarios ni las notas. Esto es así porque, si sus votos contaran para el karma, sería muy fácil organizar votos masivos mediante el uso de proxies o VPNs.

Estos usuarios anónimos son la inmensa mayoría (rondando el 95% de las visitas que recibe Menéame) por lo que generan, por inercia, muchos más ingresos en publicidad que los "hard users"). Ocurre que, al ser "soft users", es decir, que entran ocasionalmente y durante cortos espacios de tiempo, la mayoría no tiene la necesidad de usar un bloqueador de publicidad para conseguir una navegación cómoda en el sitio, algo que gran parte de los "hard users" hacen debido a que la navegación en Menéame es bastante complicada y molesta debido al gran número de publicidad que se encuentra en el site (por no mencionar los fallos de formato habituales). Es muy probable que buena parte de ellos ni siquiera sepa instalar un bloqueador de publicidad en el navegador del smartphone usando el navegador principal por defecto del mismo.

Los "hard users" también generan ingresos por publicidad, pero mucho menos. Primero, porque el número de "hard users" es bastante más bajo y, segundo, por lo mencionado anteriormente: utilizar de forma productiva Menéame es complicado si no se utiliza un bloqueador de publicidad.

Entre los "hard users", se hace la siguiente diferenciación:

Lo primero es que no se diferencia el tipo de aportes que hacen ni el tipo de molestias que causan. Entre las diferentes formas de aportar en Menéame están las siguientes:

Meneando contenido.

Creando artículos.

Dando actividad a los subs.

Haciendo comentarios constructivos o que añadan información.

Regulando contenido con votos positivos y negativos.

Regulando comentarios con votos positivos y negativos.

Haciendo comentarios críticos.

Pero ¿cuáles son las molestias? Podríamos meter en este grupo las siguientes:

Insultar a otros usuarios.

Protestar por la moderación.

Protestar por la ausencia de moderación ante los que infringen las reglas.

Hacer spam o explotar los bugs de la página.

Hasta que llegamos al limbo de usuarios que no se sabe muy bien si aportan o molestan:

Hacer spam de forma más o menos legítima (ejemplo). Aportan bastante contenido, hacen pocos comentarios, no son molestos con otros usuarios o no molestan a los administradores.

Menean contenido con una clara intencionalidad política o ideológica, a menudo de forma monotemática, y con un alto índice de noticias sensacionalistas y bulos.

Regulan contenido con votos positivos o negativos, bien por afinidad ideológica (muchas veces ni leen el meneo), bien por percepciones personales sobre el usuario que ha agregado el contenido, y, en algunos casos, de forma coordinada.

Realizan comentarios en principio críticos, pero altamente agresivos, normalmente bajo un paraguas político o ideológico, sin llegar al insulto directo, pero fuera de la "netiqueta" y que suelen desvirtuar los diálogos.

Se ha observado que la actual administración toma como molestia los siguientes comportamientos de los "hard users":

Los que denuncian a la administración a los usuarios spammers.

Los que denuncian a la administración a los usuarios que podrían coordinar votos o usar clones.

Los que denuncian a la administración el mal uso de las condiciones de uso y normas de la página, siempre que ese "hard user" no sea suscriptor.

Por lo que vamos al siguiente punto.

Este gráfico es bastante falaz. Parte de la base de que los suscriptores son "hard users" y no es cierto. Sí es verdad que hay una parte que aporta contenido, pero hay una parte considerable que apenas aporta nada a la comunidad salvo el impulso económico. Entran muy poco, están suscritos gracias a algún tipo de promoción (ej: Filmin) y no les preocupa el funcionamiento de la página. Muchos de ellos ni siquiera votan en las iniciativas del llamado Consejo Consultivo.

Por otra parte, los suscriptores "molestos" son más bien pocos. Pero, claro, el número se incrementa si tomamos como suscriptores molestos a aquellos mencionados en el anterior punto, los usuarios cuyo comportamiento puede molestar a la administración.

En la última línea del gráfico se afirma lo siguiente:

Una vez más, la actividad de dichos usuarios es intrascendente para el funcionamiento de la página. Su única aportación son los ingresos que generan, además de un pequeño porcentaje de karma por hacer click en los meneos (influyendo escasamente en el cálculo, no en el incremento, en lo que se llama "bonus clicks").

Al mismo tiempo, estos usuarios no son nada molestos ya que no pueden votar negativo, y no tienen voz ni para opinar ni protestar, incluyendo a los administradores.

Analizando todo lo aportado hasta ahora, se entiende que la administración haya tomado tan fácilmente la decisión de eliminar Google, Twitter y Facebook como plataformas intermediarias de login. En el escalafón actual de importancia de usuarios, tenemos tres niveles:

Los que aportan económicamente, ya sea por no usar bloqueadores de publicidad o por estar suscritos. Los que enlazan contenido que genere visitas y clicks, independientemente de la calidad de dichos enlaces o si se trata de spam o astroturfing. Los que nunca dan guerra, ya sea porque no están registrados (y no pueden votar negativo o comentar) o porque pasan de todo y sólo vienen aquí a echar el rato.

Sin duda, la estrategia actual de la administración consiste en:

Conseguir un mayor número de suscriptores.

Si no pagas, que te calles o te largues a dar el coñazo a otra parte.

Recordemos que dos de las medidas más actuales que ha tomado la administración consiste en prohibir el uso de bloqueadores de publicidad (bajo riesgo de baneo) y banear a aquellos que amenacen con denunciar o hayan denunciado a Menéame de forma legal o administrativa.

Hasta ahora, para bien o para mal, de forma "legal" o "artificial" (votos coordinados, grupos de presión, etc.), el karma de los usuarios era decidido por los usuarios. Esta nueva dinámica puede sentar un peligroso precedente en que el karma está altamente influenciado por la administración mediante las premisas que ellos tienen sobre lo que es un usuario "valioso" y otro "molesto". Los usuarios que aportan y no son molestos, independientemente de que sean suscriptores o no, ya deberían tener un karma alto otorgado por la comunidad, cosa que, por otra parte, suele suceder (hay muchísimos usuarios con karma de 17 a 20 que aportan a la web y raramente causan problemas). Por otra parte, los usuarios que no aportan y que además molestan también deberían tener un karma muy bajo regulado por la comunidad... cosa que también ocurre (los que se dedican a insultar, trolear o soltar barbaridades suelen tener un karma de entre 5 y 7).

En otras dinámicas, el intervencionismo del karma de forma directa por parte de la administración puede abrir el melón al "karma de pago" (suscriptores, etc.), lo cual influenciaría el volumen de spam recibidoy un aumento de la percepción de impunidad para los usuarios suscriptores, además de un acallamiento de las voces discordantes con la administración (que no con otros usuarios), una estrategia, en mi opinión, poco democrática y bastante subjetiva y totalitaria.