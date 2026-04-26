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Menéame no es lo que era y menos que lo va a ser

Menéame no es lo que era y menos que lo va a ser

Este gráfico muestra de manera resumida el perfil de usuarios de Menéame. Como ya he dicho muchas veces, los ingresos los obtenemos principalmente de la publicidad que generan los usuarios anónimos y en segundo lugar los sucriptores. Estamos estudiando un sistema de análisis por inteligencia artíficial con los datos anonimizados para valorar a los usuarios no suscritos según esos dos ejes que podéis ver. El sistema está ya bastante afinado y no solo puntúa en los dos ejes sino que nos da un análisis del usuario de este tipo

| etiquetas: debate constructivo , voto negativo , inteligencia artificial
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169 comentarios
49 28 0 K 490 actualidad
Comentarios destacados:                                  
#3 Soy usuario de meneame desee hace años y participo moderadamente. Desde hace meses estoy viendo un declive decepcionante en la calidad de los envíos por su fuente y que además llegan a portada.
En lugar de lidiar con los usuarios “molestos” que habitualmente acaban ignorados y siendo votados negativamente, estaría bien que hicieseis algo con las multicuentas que aúpan estos envíos a portada y que son los que realmente restan en menéame.
jmangut #3 jmangut
Soy usuario de meneame desee hace años y participo moderadamente. Desde hace meses estoy viendo un declive decepcionante en la calidad de los envíos por su fuente y que además llegan a portada.
En lugar de lidiar con los usuarios “molestos” que habitualmente acaban ignorados y siendo votados negativamente, estaría bien que hicieseis algo con las multicuentas que aúpan estos envíos a portada y que son los que realmente restan en menéame.
45 K 462
imparsifal #13 imparsifal
#3 Eso está en el origen del proyecto y servirá para eso. Mira:

Usuario de alto valor en términos de aportación cuantitativa a portada, pero polarizador en lo cualitativo. No es sancionable ni encaja en perfil de troll o acosador, pero sí contribuye al clima de tensión por su volumen, tono y uso activo de las herramientas de moderación.
4 K 60
#25 Tensk
#13 Lo que has dicho tú y lo que ha comentado #3 se parecen como un huevo a una castaña pilonga.
5 K 63
imparsifal #29 imparsifal
#25 Es un mensaje encriptado. No es para ti.
3 K 62
#40 Tensk
#29 Qué manera más original de llamarme tonto.
1 K 21
aPedirAlMetro #61 aPedirAlMetro *
#40 Bip bip bip...

Analizando comentario:
- one-liner
- sarcasmo
- algo despectivo

Resultado:
- Aporta poco.
- Comentarista de barra de bar.
- Dentro de lo tolerable.
- La respuesta es 42

xD xD xD
8 K 82
Bilardezz #126 Bilardezz *
#61 eso no es IA es un modelo desequiliblado lleno de prejuicios y bias al final si tratas a la gente clasificándola va a ser un escandalo.
sesgo de afinidad
1 K 17
llorencs #50 llorencs
#13 Lo que ha dicho es que sean los usuarios quienes moderen como originariamente se diseño y por eso jabiahabía el voto positivo y negativo. Es decir, que sea más democratico y descentralizado. Lo opuesto al camino que quereis tomar.
0 K 10
manzitor #53 manzitor
#3 Ten en cuenta que los medios han incrementado sus artículos de pago, eso topa material de calidad
2 K 29
Mltfrtk #56 Mltfrtk
#3 Atención a esta cuenta del 2012 con un envío y 163 comentarios.
3 K 50
Justiciero_Solitario #67 Justiciero_Solitario *
#3 El problema es que para muchos, los usuarios molestos somos los que no siguen la marcada línea ideológica de la comunidad.

Me da tanta pena que gente me bloquee solo por replicar con fuentes datos y argumentos... Y ojo, yo no estoy diciendo que lleve la razón, estoy diciendo que muchos no aceptan una réplica que se salga de la burbuja ideológica en la que viven en meneame.

El declive de la comunidad es lento pero progresivo, esto en nada se parece a lo que un día fue, y lo dice un perro viejo. DEP meneame.
6 K 79
#99 ver98 *
#67 ¿Te llamas "Justiciero Solitario" y lloras porque hay gente en la comunidad que te bloquea?
Chuck Norris está ahora besando gatitos vestido con un triquini rosa subido en una nube de algodón de azucar.
[Esa imagen ahora ya no te la vas a poder sacar de las retinas]
2 K 26
Mltfrtk #118 Mltfrtk *
#99 Atención a esta cuenta de abril de 2026 con 11 comentarios.
0 K 17
DayOfTheTentacle #110 DayOfTheTentacle
#67 va a ser eso en tu caso xD
0 K 9
#155 lectordigital
#67 dilo claro "marcada linea ideológica de la comunidad" es "marcada linea ideológica comunista" porque como en la calle y otros medios ya cada vez les hacen menos caso se tienen que buscar un lugar para lanzar su propaganda
1 K -1
DayOfTheTentacle #108 DayOfTheTentacle
#3 Retraso en inglés.
0 K 9
#153 lectordigital *
#3 Mas que un declive desde "hace meses" el declive es desde hace años, cuando otras paginas dejaron de incluir el logo meneame como se incluye el de X, facebook, etc. ..
Todo comenzó con las multi cuentas o los usuarios que inexplicablemente tienen máximo de karma y solo suben noticias pro-rojicomunistas, si no estás en su honda te ponen negativo, te tiran noticias que por su ideología extremista no desean que se lean, o te dicen que eres un facha
0 K 9
skaworld #5 skaworld
... Me estas diciendo q pago xa q a mayores una ia (no una comunidad, una ia) analice todos mis comentarios, me monitoree y castigue si me porto mal?

Ajam... Brillante
21 K 245
#16 covacho
#5 dramatization  media
1 K 22
imparsifal #19 imparsifal
#5 Creo que no has leído la parte de NO SUSCRIPTORES. Lo suscriptores no serán evaluados a no ser que lo soliciten,
0 K 14
skaworld #30 skaworld
#19 cierto, no lo leí.

Y los subscriptores podemos solicitar q no escaneen los mensajes ni categoricen a los usuarios y se limiten a tener una comunidad gestionada orgánicamente como venia siendo esto desde el principio?

Porque sinceramente, entiendo q gestionar comunidades es un coñazo, entiendo q lo estais intentando hacer lo mejor q podéis con los recursos de q disponéis, y lo agradezco, pero esto sinceramente no me parece una buena idea.
6 K 67
sorrillo #33 sorrillo
#19 Me parece un error que los suscriptores tengan privilegios más allá de algo estético o simbólico, que el karma se compre a base de talonario me parece un profundo error.

Aislar a los del consejo consultivo de las consecuencias de sus decisiones, que a ellos no les apliquen, crea una situación de incentivos mal puestos. Los suscriptores deberían ser los primeros en dar ejemplo y no ser una especie de élite privilegiada.
3 K 36
Walldrop #131 Walldrop *
#33 ésto pero a full (y estoy suscrito). Lo hice por quitarme la publicidad pero también está lo de poder votar eso sip.
Pero también, quiero decir: es una promesa que si no soy suscriptor no me escanea un algoritmo y me pone una "estrellita" o no? Porque seguro que escanean a todos. O el suscriptor puede shitpostear libremente? Mucha zona gris hay ahí, de máis.
1 K 19
aPedirAlMetro #34 aPedirAlMetro *
#19 Ya está aqui la cuenta Meneame Premium ahora sin anuncio análisis de IA! xD
Vamos a ver si la IA considera la broma como "No aporta / No molesta", o si es por contrario "No aporta / molesta"

O mejor, vamos a ver cuántas veces considera una cosa, y cuántas considera la otra… porque la IA será muchas cosas, pero no es determinista :roll:
13 K 140
#98 Eukherio *
#34 Aunque no lo digan directamente en los manuales de "management" y similares, una de las prácticas más habituales cuando no tienes ni idea de cómo solucionar problemas reales es fingir que estás haciendo cosas todo el rato para que los de arriba vean que te mueves. La idea de utilizar una IA para analizar los aportes de los usuarios es bastante inútil, pero al menos le sirve para decirle a los jefes que no ha estado de brazos cruzados y ha "hecho cosas". Después, cuando la IA dé problemas y se ponga a alucinar siempre podrá insistir en que está revisando parámetros y algoritmos para hacerla más precisa. Como poco siempre sirve para vender que estás ocupado, que ya es algo.
3 K 39
Charles_Dexter_Ward #38 Charles_Dexter_Ward
#19 Lo suscriptores no serán evaluados a no ser que lo soliciten
Mmmm, si pagas 50 pavos tienes carta blanca para molestar, no aportar y ser un maleducado. ¿Es eso o hay algo que no entiendo bien?
7 K 88
imparsifal #41 imparsifal
#38 No, si pagas 50 euros y molestas se te pondrá un strike como toda la vida.
1 K 24
#160 lectordigital
#41 y antes del strike se dará un aviso, o se le dará opción de defenderse al usuario, o borrar un strike que claramente se ha puesto por persecución ideológica o amiguismo de ciertos moderadores con la misma ideología que los que ponen negativos?
0 K 9
imparsifal #39 imparsifal
#35 De verdad, que si se publicara un libro con los diálogos con los moderadores ibáis a sentir todos una vergüenza ajena de dimesiones planetarias.
7 K 94
sorrillo #47 sorrillo
#39 Pues haced públicos esos diálogos, que la moderación se comunique en un apartado que sea visible para todos, que los usuarios puedan juzgar lo que se dice y se decide, apostar por la transparencia en vez de la opacidad.
6 K 64
imparsifal #52 imparsifal
#48 #47 Ostia, esa una idea de PUTA MADRE. No sé si serviría para que hubiera autocontrol pero en caso de que no el espectáculo iba a tener tráfico garantizado.
6 K 68
Walldrop #141 Walldrop
#47 esta idea es excelente (perdón por tanto post)
0 K 10
Wir0s #144 Wir0s *
#27 Si ya era imposible conseguir una respuesta cuando te caía un strike random me imagino que ahora ya sera como encontrar un unicornio.

#39 Pues a lo mejor en lugar de tanto chat entre moderadores podrían contestar cuando sueltan el strike, pq repito, es IMPOSIBLE conseguir una respuesta cuando te cae uno. No hay forma de apelar ni sabes quien te lo ha cascado, pq los strikes "ideológicos" son y serán un clásico.

Llevo 20 años aquí con una sola cuenta y jamas he conseguido que nadie me explique nada cuando me ha caído uno
0 K 10
Magankie #164 Magankie
#39 teniendo en cuenta el perfil de los usuarios, se piratearía :-D
0 K 10
imparsifal #27 imparsifal
#12 Básicamente, lo que estamos delegando en la IA es que nos diga dos cosas:
- Este usuario es constructivo
- Este usuario da por culo
Y en base a eso tomamos decisiones.

Lo ideal es que esto se automoderada pero parece que no hay un método con visos de funcionar. Los moderadores voluntarios trajeron problemas, los moderadores profesionales "no son justos". Pues nada, ahora la culpa a la IA.
5 K 71
sorrillo #32 sorrillo
#27 Es que los moderadores tanto voluntarios como profesionales se deberían limitar a lo estrictamente legal, a lo que se debe actuar para evitar consecuencias legales.

El resto de moderación debería corresponder a los usuarios con sus votos, se debería fomentar que el karma fuera efectivo para la automoderación de los propios usuarios.

Cada moderador que se añade, humano o IA, lo que hace es centralizar las decisiones, que es la filosofía opuesta con al que nació menéame.
3 K 38
imparsifal #35 imparsifal
#32 Ya, pues ya me dirás como implntamos un sistema automatizado de cumplimiento de normas como: "seño, pepito me persigue".
1 K 24
sorrillo #42 sorrillo
#35 Fomentando el voto del resto de usuarios, que es lo opuesto que se ha hecho hasta ahora. Se ha defendido que el voto negativo a los comentarios es solo para racismo, insultos, spam, se debería fomentar que la gente votase todo y continuamente. Premiar el uso de los votos por encima de castigar su uso, premiar que la gente participe de votar, gamificar los votos y con eso tener información apostando que la mayoría votarán bien y el resultado será positivo.

Dejar de ver a los usuarios y sus votos como el enemigo al que combatir y apostar por el uso generalizado de votos apostando por que de la mayoría sale un buen resultado.
2 K 28
imparsifal #49 imparsifal
#42 Fomentar... ya me dirás como evitamos lo de esta semana. Te lo resumo, votos negativos por manías personales, manipulación de subs, insultos, cuentas fakes votando... Tengo 20 privados y correos de: esto es injusto, juanita me persigue, antonio en un facha, hijo de epstein...
2 K 41
#54 Carapedo
#49 Primero, quitad los votos negativos. Eso ya te soluciona una parte del problema.
3 K 44
imparsifal #58 imparsifal
#54 Yo lo propuse pero el Consejo consultivo decidió que no.
1 K 25
#76 Carapedo
#58 Es algo tan obvio que duele.
1 K 25
Padomon #137 Padomon
#58 el karma en Menéame es un ejemplo claro de como un elemento gamificador se pervierte, pasando de recurso a fin en sí mismo. Por supuesto que el consejo no va a quitarlo, porque cumple la función de motivación, y la cumple demasiado bien. Pero precisamente eso es parte de lo que está, en mi opinión, minando mnm.
1 K 22
sorrillo #66 sorrillo
#54 Precisamente lo que hay que fomentar es lo opuesto, que la gente vote mucho más, que sean los votos de los usuarios los que determinen el resultado y no una moderación centralizada.
1 K 22
#74 Carapedo
#66 Yo digo que se pueda votar positivo pero no negativo. Los meneos con muchos votos suben y los que no tienen muchos no. Pero no se puede dar el caso (muy común) de muchos votos y 3 negativos y fin. O que un grupo se dedique a votar negativo todos los meneos que no se ajusten a su limitada apertura de mente, que también es un caso muy común.
4 K 49
sorrillo #87 sorrillo
#74 Los votos negativos son muy útiles y limpian la lista de pendientes, especialmente de duplicadas y de otros errores graves. Los negativos son fundamentales.

El diseño del karma ya tiene en cuenta si quienes votan lo hacen de forma coordinada o no, si hay que ajustar ese comportamiento adelante pero el concepto de voto negativo es fundamental.
6 K 76
#106 Carapedo
#87 El voto negativo es una mierda pinchada en un palo que solo favorece a aquellos grupúsculos que quieren imponer una línea ideológica o editorial de cualquier tipo. No solo les da el voto coordinado positivo a sus meneos (esto no te lo vas a poder quitar) sino también el poder votar en contra de aquello que no les guste. Y para hundir un meneo no se necesitan más de 4 o 5 votos negativos. Si quitas el voto negativo les quitas la mitad de ese poder y haces que la tan cacareada "comunidad" (de Alex de la Iglesia, añado yo) sea algo más democrática.
2 K 28
sorrillo #59 sorrillo
#49 Entiendo tu frustración pero las soluciones que propones van en mi opinión en la dirección opuesta a la filosofía original de menéame.

No se trata tanto de cómo tú solucionas el problema sino de cómo tú rediriges el problema para que lo solucionemos los usuarios con nuestra actividad en menéame.

La respuesta a esos privados debería ser "vota", usa el sitio para lo que fue diseñado, para que cada uno se resuelva sus propios problemas sin tener que acudir a dirección. Pero para que eso funcione los votos tienen que ser útiles y eso es lo que hay que fomentar.
2 K 27
imparsifal #64 imparsifal
#59 Aterrízalo con una propuesta concreta porque yo no se como "fomentar" que la gente se comporte como un adulto.
2 K 31
Tumbadito #70 Tumbadito
#64 Pregunto la gráfica dice 50000 usuarios diarios y 48000 usuarios anónimos ¿Es así?
0 K 10
imparsifal #75 imparsifal *
#70 Sí, le he pedido a la base de datos la media diaria de usuarios logueados que hayan hecho al menos un comentario/envío o voto y me ha dado 2.000
Los 50.000 los saco de analytics quitando unos 20.000 que tenemos más últimamente de Singapur y China.
1 K 25
sorrillo #80 sorrillo
#64 Lo he repetido en varias ocasiones, en su día en barrapunto se creó la metamoderación, lo que hacía era de forma aleatoria se pedía a los usuarios que juzgasen los votos de otros usuarios, se les preguntaba si les parecía correcto o incorrecto el voto de "errónea" a tal artículo, por ejemplo. Y esa metamoderación servía para dar mayor o menor peso a los votos del usuario que se estaba metamoderando.

No conozco si fue efectivo, creo que barrapunto por entonces ya estaba más muerto…   » ver todo el comentario
3 K 43
imparsifal #85 imparsifal
#80 Los usuarios a los que les importa el karma votarían al azar para conseguir karma, como los clones que cada día hacen 8 votos para poder entrar minutos antes de que les eliminemos la cuenta.
1 K 25
sorrillo #89 sorrillo *
#85 Por eso hay que fomentar que vote casi todo el mundo, casi hacerlo un requisito, facilitarlo tanto que sea casi transparente, para que las excepciones acaben teniendo un impacto residual.
0 K 11
imparsifal #93 imparsifal
#89 No sé, yo no lo veo. Es como los países en los que se obliga a votar. En cualquier caso se puede proponer en el Consejo consultivo.
1 K 25
sorrillo #96 sorrillo
#93 yo no lo veo

Efectivamente es lo que describía en mis primeros comentarios, que no lo veas de esa forma, que no compartas la filosofía original de menéame, y eso se está notando en cada decisión que se toma y se propone, que va en la dirección opuesta.

Es una crítica pero no va en dirección a ti personalmente, respeto tu actitud y que lo que intentas aunque no comparta la dirección en la que lo haces, meramente me gustaría que fueras consciente de que tu enfoque no está alineado con la filosofía original del proyecto tal como yo la entendí, y si encuentras la oportunidad de realiniear en esa dirección que te lo plantees, ya sea cambiando de enfoque por tu parte o con asistencia de alguien que sí lo comparta.
4 K 53
imparsifal #145 imparsifal
#96 Gracias por el comentario, me hace reflexionar sobre todo esto.
2 K 36
yoma #97 yoma *
#80 "En menéame ahora prácticamente todos los comentarios acaban sin ningún voto, ni positivo ni negativo.".
No estoy de acuerdo. Tengo escritos más de 40.000 comentarios y aproximadamente son un 10-15% los que se quedan sin ningún voto.
0 K 12
sorrillo #109 sorrillo
#97 Me he ido a tu página 5 de comentarios (no he picoteado, he ido directamente a la 5) y allí 10 de 25 no tienen ningún voto y 5 tienen un único voto, efectivamente exageré (sin ser consciente) con mi afirmación pero por lo general los comentarios que se quedan sin ningún voto o un voto son posiblemente la mayoría, muy lejos de a lo que habría que aspirar en un sitio que se automodere.
1 K 21
Itrio #72 Itrio
#42 (...) apostando que la mayoría votarán bien (...)

Ese es el principal problema de cualquier sistema de votación, incluido la democracia. No todos votarán bien siguiendo las reglas, sino que las retorcerán según sus intereses y arrastran al resto hacia donde quieren, de una forma u otra. La mayoría no tiene tiempo, ni interés, ni información para votar y decidir nada, salvo cosas puntuales, por lo que en cuanto cuatro o cinco se organicen mínimamente podrán llevar a toda la comunidad donde quieran.
2 K 28
U5u4r10 #124 U5u4r10
#42 Hace poco poco @Findeton dijo respecto al atentado contra Trump que afortunadamente se había detenido al terrorista y que esperaba que no hubiera heridos.

Resultado: ametrallamiento de votos negativos.

Eso si, las teorías de la conspiración sin base ninguna, un festival de karma positivo, oye.

Permíteme dudar de que la gente aquí sepa votar.
5 K 55
jonolulu #104 jonolulu *
#35 A mí, @imparsifal,me deja loquísimo que promociones Contralgoritmia y anuncies que Menéame corta lazos con las plataformas americanas para luego anunciar esto.

Aplaudo los posicionamientos, pero no entiendo esta decisión
3 K 44
elGude #83 elGude
#27 define usuario constructivo? Gente que genera hilos y que se mueva una noticia?
1 K 24
AvogadroMarciano #88 AvogadroMarciano *
#83 El que le llene la cartera. Así de simple.
1 K 20
imparsifal #91 imparsifal
#83 Cosntructivo es el que aporta y no molesta. El que está en el cuadrante de arriba a la derecha.
La medida de aporta puede ser cuantitativa si se quiere
La de molesta/no molesta la IA lo ve rapido analizando comentarios, concentración de votos negativos y reportes. Te saca un informe le da información muy clara al moderador que tipo de actividad ha tenido en el periodo.
1 K 25
elGude #95 elGude
#91 son públicos? Puedo ver mi informe?
2 K 37
imparsifal #134 imparsifal
#95 Ya vas como siempre a ver si nos puedes denunciar. Que cansancio de gente. Por qué no te vas a tocar las narices a reddit.
2 K 41
N4ndo #102 N4ndo *
#27 Lo que no puedes hacer es perjudicar a nadie sin tener retroalimentación porque al final lo que estás haciendo es implementar un sistema de crédito social y no puedes castigar al personal sin comunicarle por que lo haces. ¿Cómo defines un usuario "constructivo" de uno "que da por culo"? Porque a la IA se lo vas a tener que indicar de alguna manera y esa manera debe ser publica. La persona que perdiera crédito social debería saber por qué lo pierde y los prompts o los…   » ver todo el comentario
5 K 72
Padomon #128 Padomon
#27 ¿Se valorará algún tipo de acción para usuarios teóricos que, aún aportando a la comunidad, generan molestias que superan el valor o la importancia de su aporte?
1 K 17
#157 TripodeDeEbano
#27 Pero no son IA los actuales moderadores, pensaba que esa era la causa de que ponia strikes dodne no los hay.
Ejemplo real que pasó. Un meneante escribe me siento gilipollas por haber votado a podemos. Le pregunto que porque se siente gilipollas, strike.

No es mala Idea lo de la Ia y sera mas imparcial espero, lo unico cuidado con los tokens.
0 K 7
aPedirAlMetro #31 aPedirAlMetro
#21 Eh, habías prometido +5, rufián!
5 K 71
ingenierodepalillos #45 ingenierodepalillos
#31 ¡A pedir al metro!
4 K 41
#36 Tensk
Una IA que te controla, el futuro ya está aquí, lo viviste primero en Un Menéame Feliz.

#0 así como idea loca que se me ocurre ¿Qué tal si en vez de juguetear con la IA resolvéis otras cosas como la usabilidad de la página? Porque ya lo comenté hace tiempo pero tiene pinta de que no importa: tenéis una "tasa de refresco" de los anuncios tan elevada, es decir, los banners cambian tan rápidamente de anuncio, que al no ser estos de la misma altura en pixels, cuando cambia mientras estás en portada/pendientes/comentarios, éstos se descuadran, apareciendo más arriba más abajo de por donde ibas.

Es molesto. Mucho.
5 K 66
imparsifal #44 imparsifal
#36 Claro, yo estoy aquí para hacer lo que tú me digas. Lee el título del envío, anda.
2 K 28
#48 Tensk *
#44 Ah, no, yo te doy una sugerencia de mejora de la página porque es un fallo gordo de usabilidad, pero tú haz lo que te salga de la entrepierna, oiga.

Cuando he sido admin de algo he agradecido cuando los users me notifican algún fallo (de manera cordial y consteuctiva) pero tú a lo tuyo. Te ha faltado un "ni la madre que la parió" para quedarte cara de Alfonso Guerra.
1 K 21
imparsifal #55 imparsifal
#48 A mí me están indicando mejoras continuamente y las agradezco y estudio cuando usan un tono cordial.
3 K 56
#26 Ominous *
Seguid permitiendo que una chupipandi se haga con la portada y lo que no llega y que se censure todo el que no opine igual, seguro que mejora.
5 K 57
#166 lectordigital
#26 totalmente de acuerdo, ahí lo has dado.
0 K 9
bronco1890 #7 bronco1890
Faltan los niños rata (aunque muchos rondarán los 50): no aportan nada pero votan negativo a cualquier artículo u opinión que no encaje en sus limitadísimos esquemas mentales. No debaten, no argumentan, no aportan, sencillamente votan negativo.
4 K 56
elmakina #86 elmakina
No puedes pedir comunidad y luego tratar a los usuarios como ganado clasificable mediante una caja negra. Moderar insultos, acoso o abuso es legítimo. Penalizar estilos de participación porque una IA decide que no "enriquecen" el debate es pasar un rodillo automatizado con barniz técnico. Lo que falta para darle la puntilla al sitio.
6 K 52
MasterChof #71 MasterChof *
#0 "y ninguno con karma alto que indique aportación destacada"
Yo he visto comentarios de mierda con karma muy alto, y otros mucho más interesantes, en la misma noticia, con karma muy bajo (por no ser de los primeros comentarios). No sé si esto tiene solución, pero ser el primero en comentar no es garantía de escribir un comentario de calidad

PD por cierto, ojalá Menéame no muera nunca. A mí me ha aportado muchísimo, y me sigue aportando.
3 K 48
Enero2025 #8 Enero2025
Yo solo estoy aquí para ver cómo menéame se muere.
5 K 46
imparsifal #20 imparsifal
#8 No estás solo.
1 K 23
aPedirAlMetro #43 aPedirAlMetro *
#8 Tu más bien has venido a matarlo xD
4 K 46
ccguy #51 ccguy
#0 sino
3 K 44
HAL9K #1 HAL9K
"Menos que lo va a ser"
3 K 42
#60 Regreso
¿O sea que ahora una IA, que es el sumun de los sesgos, me va a premiar o castigar? O a decidir si aporto o no aporto o soy molesto o no? Enga, si queréis pasar de 50 mil usuarios a 500 vais por buen camino.
3 K 41
#23 drnth
ChatGPT, encuentra el error en esta frase: "y no solo puntúa en los dos ejes si no que nos da un análisis del usuario de este tipo"


El error principal está en la expresión “si no que”, que en este caso debe escribirse como “sino que”.

{0x2714} Corrección:

“y no solo puntúa en los dos ejes, sino que nos da un análisis del usuario de este tipo”

{0x1f4cc} Explicación breve:
“sino” (junto) se usa para contraponer o añadir información tras una negación previa (“no solo…”).
“si no” (separado) se usa en contextos condicionales o cuando equivale a “en caso de que no”.


Y yo, ¿aporto o molesto? :troll:
4 K 41
Dramaba #57 Dramaba
#23 Molesportas... :troll:
0 K 12
Turdus_Merula #156 Turdus_Merula
#23 Ap-ortas, mol-estas -> ap-estas :troll:
1 K 17
Elrosquasard #15 Elrosquasard
Lo interesante es saber quienes, y bajo que criterios ,deciden los usuarios que no aportan y los que son molestos.
4 K 41
#163 lectordigital
#15 eso es fácil, si criticas que diariamente se hable de Ayuso y nada de Begoña es que eres molesto
0 K 9
#77 Eukherio
Sinceramente, "sobremoderar" una comunidad que lleva años perdiendo usuarios no creo que sirva para nada. Puedes poner todos los filtros que te apetezcan y las categorías de usuarios que quieras, pero al final el problema siempre va a ser que, al igual que en el bar de toda la vida, siempre tienes a los mismos cuatro parroquianos. Todo lo que no vaya en la línea de ganar nuevos usuarios, conseguir más visitantes, que comente gente nueva, etc. terminará en papel mojado y será un simple pasatiempo. Que seguro que está bien para pasar el rato y algo aprenderéis, pero no va a servir de nada.
3 K 40
efectogamonal #28 efectogamonal
Una IA para discernir el comportamiento real del ser humano en MNM, qué podría salir mal verdad? {0x1f525}
2 K 36
Don_Pixote #4 Don_Pixote
xD xD xD xD joder y no es el día de los inocentes
3 K 35
jonolulu #90 jonolulu
Por cierto, releo y ¿pagando puedes ser todo lo marrullero, malrollero y molesto, que no pasa nada?

En fin, que una vez más se confía poco o nada en la comunidad
2 K 35
#46 Dedalos
Wow, perfil de personalidad a los niveles que se quiera hechos por IA de cada uno de los usuarios, me lo imaginaba pero prefería no saberlo.

Habría que darle una vuelta a esto..., estos perfiles son posibles de realizar incluso por cualquier miembro de meneame con la herramienta adecuada pues el histórico de comentarios de los usuarios son públicos... De verdad tenemos que tener este nivel de exposición?
2 K 33
sorrillo #2 sorrillo
¿Entiendo que una IA estará dando y quitando karma?
2 K 29
imparsifal #6 imparsifal
#2 Lo tenemos que decidir en el Consejo consultivo. Mi propuesta es solo dar a los más constructivos y que mejor dialoguen. Para los problemáticos solo les quitaría el voto negativo.
3 K 57
sorrillo #12 sorrillo *
#6 Yo apostaría por empoderar a los usuarios, que sus votos fueran efectivos, que la moderación la hicieran los propios usuarios.

Tengo la sensación que la tendencia es ir en la dirección opuesta, en que sea de forma centralizada que se modere y ahora con asistencia de una IA que tome las decisiones por los usuarios.

Tengo la sensación que quienes ahora están liderando en menéame no comparten el concepto de automoderación por parte de los usuarios ni tienen interiorizado el concepto de karma,…   » ver todo el comentario
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aPedirAlMetro #22 aPedirAlMetro *
#12 "La IA en este caso no es más que otro moderador centralizado al que simplemente no hay que pagarle un sueldo."
Lo cual no quita que vayan a tener que pagar un precio... y viendo como funciona la IA no supervisada, hoy por hoy... no descarto que sea un precio alto alto.
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tul #114 tul
#22 pues veras en unos meses cuando cierren el grifo del dinero gratis y estas empresas comiencen a rentabilizar sus criaturas
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Nobby #69 Nobby
#12 haciendo eso das poder a clones, chupipandis, fachapandis y sincronizadas... No sé yo si mejoraría o empeoraría el ambiente :-S
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aPedirAlMetro #17 aPedirAlMetro *
#6 "que mejor dialoguen"

- Muy buenos días tenga vuestra merced; confío en que la aurora haya hallado su ánimo sereno y su espíritu dispuesto para las nobles empresas que el día promete.

Algo asi?
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imparsifal #21 imparsifal
#17 Eso es un +1 directo
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Nobby #63 Nobby
#6 Hablando del consejo consultivo ¿Al final en qué quedó lo del cambio en el ignore?
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elGude #79 elGude
#6 le van a quitar el voto negativo a los troll de ultraderecha que vienen a lanzar mierda?

No lo verán mis ojos.
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#135 Alcalino
#6 Y que tal si esa puntuación dada por la ia, sea visible para todos los usuarios en forma de tag visible?

Algo en plan que estuviera al lado del nombre de usuario, y que diera a entender a otros usuarios que pueden esperar de ti, en plan:

- filósofo
- ciudadano
- comentarista de bar
- troll

y que los tags de los molestos fueran identificaciones claramente peyorativas, para incentivar que los usuarios a comportarse correctamente y así evitar ser categorizados por la ia con esos tags negativos.
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#24 Tensk
#2 "What could possibly go wrong?"

Jeremy Clarkson.
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#18 Carapedo
Tan difícil es quitar el voto negativo a las categorías que no sean "actualidad"? En actualidad debería respetarse el voto duplicado y el bulo como mucho. El resto de categorías/subs sin voto negativo.

Que hoy se está votando un meneo de cultura como duplicada porque se envió hace 16 años, joder! Que no tiene ningún sentido.
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#165 lectordigital
#18 no lo van a quitar porque se les acaba el control de tirar noticias no afines a la ideología roja de meneame
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jonolulu #78 jonolulu
Leo y lo que saco en claro por un lado es que el karma no va a depender de la comunidad sino del algoritmo :shit:
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AvogadroMarciano #81 AvogadroMarciano *
Mucha crítica a los algoritmos… hasta que decides usar uno para etiquetar a los usuarios y decidir quién “aporta” y quién “molesta”. La contralgoritmia muy bien, siempre que antes pases por caja.
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pitercio #11 pitercio *
Y algunos incluso pisan en dos o tres categorías, dependiendo del perfil que activen.
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elmakina #65 elmakina
#0 Pero tú no estás el de la contraalgoritmia y no sé qué vainas, campeón?
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imparsifal #68 imparsifal
#65 Pues no, es difícil que dedicándome a programar esté contra la algoritmia, campeón.
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elmakina #73 elmakina
#68 Ah, no sabes lo que significa el término. Aquí lo dejo, que no quiero causar problemas.
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Walldrop #143 Walldrop
#73 que sepas que yo también me he quedado loco loco
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watari75 #9 watari75
A mí todo esto me la trae al pairo.
Pero, todas formas, cuánto tiempo se le dedica aquí al ocio! Mae mía!
Y a qué tipo de ocio!
Vamos a morir todos.
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Jakeukalane #14 Jakeukalane *
La verdad me gustaría mi estrellita de Aporta y no molesta.
Aunque sería aún mejor si mis envíos tuvieran más repercusión. Pero claro, escribo uno cada año y muchas veces los tengo que dividir en partes o hacerlos en varios días porque en PNG gasto demasiados kb.

#0 soporte para webp, ¿Cuándo?
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BastardWolf #62 BastardWolf
#14 pues a mi me ha generado ansiedad la incertidumbre de en cual clasificación estoy
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ccguy #84 ccguy
#14 ¿Quieres un análisis de lo que la IA piensa de ti y del perfil que sale de tus 51k comentarios? Si quieres te lo hago, justo ha sido mi proyecto del finde (sobre mi usuario y algún otro)... a lo mejor no te gusta lo que sale, ojo.
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BastardWolf #94 BastardWolf
#84 ya se abrió el cajón de mierda
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Jakeukalane #121 Jakeukalane
#84 si se incluyen todos mis envíos, y comentarios de mis envíos como colaboración principal, sí.
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Walldrop #151 Walldrop
#84 incluye mote? Que sea así despectivo está bien. De hecho molaría que fuera radical de honesto metecaña
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#92 Regreso
A ver es que este tema me hace reflexionar mucho. Lo primero, ¿cuándo entra esto en vigor? ¿Si elimino mi cuenta entiendo que por RGPD tenéis que eliminar toda la información relativa a mi cuenta, no?
Lo segundo, habéis calculado la tasa de pérdida de usuarios que va a producir esto?
Lo tercero, es esto incluso legal? La gracia de meneame era poder expresarse y debatir. No que te perfilen.
Estoy de la IA para todo bastante harto, para mi esto es un NO-GO.
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diedvalar #10 diedvalar
¿Pero sigue usando Debian?
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Enero2025 #37 Enero2025
Los que proponen es un criterio para seguir censurando.
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Yosemite #82 Yosemite
En lugar de moderar se ponen a jugar con la IA.
No hay nada como no querer atender al problema real e inventar otros.
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Gotsel #100 Gotsel
Molesto qué es en este contexto?
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