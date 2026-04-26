Menéame no es lo que era y menos que lo va a ser

Este gráfico muestra de manera resumida el perfil de usuarios de Menéame. Como ya he dicho muchas veces, los ingresos los obtenemos principalmente de la publicidad que generan los usuarios anónimos y en segundo lugar los sucriptores. Estamos estudiando un sistema de análisis por inteligencia artíficial con los datos anonimizados para valorar a los usuarios no suscritos según esos dos ejes que podéis ver. El sistema está ya bastante afinado y no solo puntúa en los dos ejes sino que nos da un análisis del usuario de este tipo
| etiquetas: debate constructivo , voto negativo , inteligencia artificial
En lugar de lidiar con los usuarios “molestos” que habitualmente acaban ignorados y siendo votados negativamente, estaría bien que hicieseis algo con las multicuentas que aúpan estos envíos a portada y que son los que realmente restan en menéame.
En lugar de lidiar con los usuarios “molestos” que habitualmente acaban ignorados y siendo votados negativamente, estaría bien que hicieseis algo con las multicuentas que aúpan estos envíos a portada y que son los que realmente restan en menéame.
Usuario de alto valor en términos de aportación cuantitativa a portada, pero polarizador en lo cualitativo. No es sancionable ni encaja en perfil de troll o acosador, pero sí contribuye al clima de tensión por su volumen, tono y uso activo de las herramientas de moderación.
Analizando comentario:
- one-liner
- sarcasmo
- algo despectivo
Resultado:
- Aporta poco.
- Comentarista de barra de bar.
- Dentro de lo tolerable.
- La respuesta es 42
sesgo de afinidad
Me da tanta pena que gente me bloquee solo por replicar con fuentes datos y argumentos... Y ojo, yo no estoy diciendo que lleve la razón, estoy diciendo que muchos no aceptan una réplica que se salga de la burbuja ideológica en la que viven en meneame.
El declive de la comunidad es lento pero progresivo, esto en nada se parece a lo que un día fue, y lo dice un perro viejo. DEP meneame.
Chuck Norris está ahora besando gatitos vestido con un triquini rosa subido en una nube de algodón de azucar.
[Esa imagen ahora ya no te la vas a poder sacar de las retinas]
Todo comenzó con las multi cuentas o los usuarios que inexplicablemente tienen máximo de karma y solo suben noticias pro-rojicomunistas, si no estás en su honda te ponen negativo, te tiran noticias que por su ideología extremista no desean que se lean, o te dicen que eres un facha
Ajam... Brillante
Y los subscriptores podemos solicitar q no escaneen los mensajes ni categoricen a los usuarios y se limiten a tener una comunidad gestionada orgánicamente como venia siendo esto desde el principio?
Porque sinceramente, entiendo q gestionar comunidades es un coñazo, entiendo q lo estais intentando hacer lo mejor q podéis con los recursos de q disponéis, y lo agradezco, pero esto sinceramente no me parece una buena idea.
Aislar a los del consejo consultivo de las consecuencias de sus decisiones, que a ellos no les apliquen, crea una situación de incentivos mal puestos. Los suscriptores deberían ser los primeros en dar ejemplo y no ser una especie de élite privilegiada.
Pero también, quiero decir: es una promesa que si no soy suscriptor no me escanea un algoritmo y me pone una "estrellita" o no? Porque seguro que escanean a todos. O el suscriptor puede shitpostear libremente? Mucha zona gris hay ahí, de máis.
anuncioanálisis de IA!
Vamos a ver si la IA considera la broma como "No aporta / No molesta", o si es por contrario "No aporta / molesta"
O mejor, vamos a ver cuántas veces considera una cosa, y cuántas considera la otra… porque la IA será muchas cosas, pero no es determinista
Mmmm, si pagas 50 pavos tienes carta blanca para molestar, no aportar y ser un maleducado. ¿Es eso o hay algo que no entiendo bien?
#39 Pues a lo mejor en lugar de tanto chat entre moderadores podrían contestar cuando sueltan el strike, pq repito, es IMPOSIBLE conseguir una respuesta cuando te cae uno. No hay forma de apelar ni sabes quien te lo ha cascado, pq los strikes "ideológicos" son y serán un clásico.
Llevo 20 años aquí con una sola cuenta y jamas he conseguido que nadie me explique nada cuando me ha caído uno
- Este usuario es constructivo
- Este usuario da por culo
Y en base a eso tomamos decisiones.
Lo ideal es que esto se automoderada pero parece que no hay un método con visos de funcionar. Los moderadores voluntarios trajeron problemas, los moderadores profesionales "no son justos". Pues nada, ahora la culpa a la IA.
El resto de moderación debería corresponder a los usuarios con sus votos, se debería fomentar que el karma fuera efectivo para la automoderación de los propios usuarios.
Cada moderador que se añade, humano o IA, lo que hace es centralizar las decisiones, que es la filosofía opuesta con al que nació menéame.
Dejar de ver a los usuarios y sus votos como el enemigo al que combatir y apostar por el uso generalizado de votos apostando por que de la mayoría sale un buen resultado.
El diseño del karma ya tiene en cuenta si quienes votan lo hacen de forma coordinada o no, si hay que ajustar ese comportamiento adelante pero el concepto de voto negativo es fundamental.
No se trata tanto de cómo tú solucionas el problema sino de cómo tú rediriges el problema para que lo solucionemos los usuarios con nuestra actividad en menéame.
La respuesta a esos privados debería ser "vota", usa el sitio para lo que fue diseñado, para que cada uno se resuelva sus propios problemas sin tener que acudir a dirección. Pero para que eso funcione los votos tienen que ser útiles y eso es lo que hay que fomentar.
Los 50.000 los saco de analytics quitando unos 20.000 que tenemos más últimamente de Singapur y China.
No conozco si fue efectivo, creo que barrapunto por entonces ya estaba más muerto… » ver todo el comentario
Efectivamente es lo que describía en mis primeros comentarios, que no lo veas de esa forma, que no compartas la filosofía original de menéame, y eso se está notando en cada decisión que se toma y se propone, que va en la dirección opuesta.
Es una crítica pero no va en dirección a ti personalmente, respeto tu actitud y que lo que intentas aunque no comparta la dirección en la que lo haces, meramente me gustaría que fueras consciente de que tu enfoque no está alineado con la filosofía original del proyecto tal como yo la entendí, y si encuentras la oportunidad de realiniear en esa dirección que te lo plantees, ya sea cambiando de enfoque por tu parte o con asistencia de alguien que sí lo comparta.
No estoy de acuerdo. Tengo escritos más de 40.000 comentarios y aproximadamente son un 10-15% los que se quedan sin ningún voto.
Ese es el principal problema de cualquier sistema de votación, incluido la democracia. No todos votarán bien siguiendo las reglas, sino que las retorcerán según sus intereses y arrastran al resto hacia donde quieren, de una forma u otra. La mayoría no tiene tiempo, ni interés, ni información para votar y decidir nada, salvo cosas puntuales, por lo que en cuanto cuatro o cinco se organicen mínimamente podrán llevar a toda la comunidad donde quieran.
Resultado: ametrallamiento de votos negativos.
Eso si, las teorías de la conspiración sin base ninguna, un festival de karma positivo, oye.
Permíteme dudar de que la gente aquí sepa votar.
Aplaudo los posicionamientos, pero no entiendo esta decisión
La medida de aporta puede ser cuantitativa si se quiere
La de molesta/no molesta la IA lo ve rapido analizando comentarios, concentración de votos negativos y reportes. Te saca un informe le da información muy clara al moderador que tipo de actividad ha tenido en el periodo.
Ejemplo real que pasó. Un meneante escribe me siento gilipollas por haber votado a podemos. Le pregunto que porque se siente gilipollas, strike.
No es mala Idea lo de la Ia y sera mas imparcial espero, lo unico cuidado con los tokens.
#0 así como idea loca que se me ocurre ¿Qué tal si en vez de juguetear con la IA resolvéis otras cosas como la usabilidad de la página? Porque ya lo comenté hace tiempo pero tiene pinta de que no importa: tenéis una "tasa de refresco" de los anuncios tan elevada, es decir, los banners cambian tan rápidamente de anuncio, que al no ser estos de la misma altura en pixels, cuando cambia mientras estás en portada/pendientes/comentarios, éstos se descuadran, apareciendo más arriba más abajo de por donde ibas.
Es molesto. Mucho.
Cuando he sido admin de algo he agradecido cuando los users me notifican algún fallo (de manera cordial y consteuctiva) pero tú a lo tuyo. Te ha faltado un "ni la madre que la parió" para quedarte cara de Alfonso Guerra.
Yo he visto comentarios de mierda con karma muy alto, y otros mucho más interesantes, en la misma noticia, con karma muy bajo (por no ser de los primeros comentarios). No sé si esto tiene solución, pero ser el primero en comentar no es garantía de escribir un comentario de calidad
PD por cierto, ojalá Menéame no muera nunca. A mí me ha aportado muchísimo, y me sigue aportando.
El error principal está en la expresión “si no que”, que en este caso debe escribirse como “sino que”.
Corrección:
“y no solo puntúa en los dos ejes, sino que nos da un análisis del usuario de este tipo”
Explicación breve:
“sino” (junto) se usa para contraponer o añadir información tras una negación previa (“no solo…”).
“si no” (separado) se usa en contextos condicionales o cuando equivale a “en caso de que no”.
Y yo, ¿aporto o molesto?
En fin, que una vez más se confía poco o nada en la comunidad
Habría que darle una vuelta a esto..., estos perfiles son posibles de realizar incluso por cualquier miembro de meneame con la herramienta adecuada pues el histórico de comentarios de los usuarios son públicos... De verdad tenemos que tener este nivel de exposición?
Tengo la sensación que la tendencia es ir en la dirección opuesta, en que sea de forma centralizada que se modere y ahora con asistencia de una IA que tome las decisiones por los usuarios.
Tengo la sensación que quienes ahora están liderando en menéame no comparten el concepto de automoderación por parte de los usuarios ni tienen interiorizado el concepto de karma,… » ver todo el comentario
Lo cual no quita que vayan a tener que pagar un precio... y viendo como funciona la IA no supervisada, hoy por hoy... no descarto que sea un precio alto alto.
- Muy buenos días tenga vuestra merced; confío en que la aurora haya hallado su ánimo sereno y su espíritu dispuesto para las nobles empresas que el día promete.
Algo asi?
No lo verán mis ojos.
Algo en plan que estuviera al lado del nombre de usuario, y que diera a entender a otros usuarios que pueden esperar de ti, en plan:
- filósofo
- ciudadano
- comentarista de bar
- troll
y que los tags de los molestos fueran identificaciones claramente peyorativas, para incentivar que los usuarios a comportarse correctamente y así evitar ser categorizados por la ia con esos tags negativos.
Jeremy Clarkson.
Que hoy se está votando un meneo de cultura como duplicada porque se envió hace 16 años, joder! Que no tiene ningún sentido.
Pero, todas formas, cuánto tiempo se le dedica aquí al ocio! Mae mía!
Y a qué tipo de ocio!
Vamos a morir todos.
Aunque sería aún mejor si mis envíos tuvieran más repercusión. Pero claro, escribo uno cada año y muchas veces los tengo que dividir en partes o hacerlos en varios días porque en PNG gasto demasiados kb.
#0 soporte para webp, ¿Cuándo?
Lo segundo, habéis calculado la tasa de pérdida de usuarios que va a producir esto?
Lo tercero, es esto incluso legal? La gracia de meneame era poder expresarse y debatir. No que te perfilen.
Estoy de la IA para todo bastante harto, para mi esto es un NO-GO.
No hay nada como no querer atender al problema real e inventar otros.