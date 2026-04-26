Menéame no es lo que era y menos que lo va a ser

Este gráfico muestra de manera resumida el perfil de usuarios de Menéame. Como ya he dicho muchas veces, los ingresos los obtenemos principalmente de la publicidad que generan los usuarios anónimos y en segundo lugar los sucriptores. Estamos estudiando un sistema de análisis por inteligencia artíficial con los datos anonimizados para valorar a los usuarios no suscritos según esos dos ejes que podéis ver. El sistema está ya bastante afinado y no solo puntúa en los dos ejes sino que nos da un análisis del usuario de este tipo