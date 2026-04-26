Sawe es el primer hombre de la historia en bajar de las dos horas en un maratón

Sabastian Sawe, un atleta keniano de 29 años, se ha convertido este domingo en el primer hombre en correr un maratón en menos de dos horas. Este momento para la historia, Sawe cruzando la meta en 1h 59m 30s (tiempo provisional), se ha producido en el Maratón de Londres, donde libró una hermosa batalla frente al etíope Yomif Kejelcha, que resistió 40 kilómetros y que acabó cediendo ante el poderío del nuevo plusmarquista mundial, pero que también logró llegar en menos de las dos horas (1h 59m 41s).