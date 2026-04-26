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Sawe es el primer hombre de la historia en bajar de las dos horas en un maratón

Sawe es el primer hombre de la historia en bajar de las dos horas en un maratón

Sabastian Sawe, un atleta keniano de 29 años, se ha convertido este domingo en el primer hombre en correr un maratón en menos de dos horas. Este momento para la historia, Sawe cruzando la meta en 1h 59m 30s (tiempo provisional), se ha producido en el Maratón de Londres, donde libró una hermosa batalla frente al etíope Yomif Kejelcha, que resistió 40 kilómetros y que acabó cediendo ante el poderío del nuevo plusmarquista mundial, pero que también logró llegar en menos de las dos horas (1h 59m 41s).

| etiquetas: sebastian sawe , maratón , récord , 1h 59m 30s
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6 comentarios
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Dragstat #2 Dragstat *
"Sabastian Sawe, un atleta keniano de 29 años"

Dicho así da la impresion de que no lo conocian ni en su casa a la hora de comer. Y ya es historia.
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Moderdonia #5 Moderdonia
#3 supongo que querías responder a #2

Ir a una entrevista de trabajo con tu marioneta "Eufrasio, el koala tontico". Responder muy serio a cada pregunta con un "¿Es a mí o a él?.
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jonolulu #4 jonolulu
No quiero quitar mérito, pero la introducción de las plantillas de carbono hace 10 años hizo que el número de marcas estratosféricas se empezase a contar por centenares.

Qué lejos queda el mítico record de Gebrselassie bajando de 2h04
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Moderdonia #1 Moderdonia *
-¡Mira qué azul tengo la pierna por correr ayer 30 km!
-¡Eso es un moratón!
-No, eso son 42.
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jonolulu #3 jonolulu
#1 Pues ha ganado dos veces en Londres y una en Berlín.
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Graffin #6 Graffin
Dos personas han bajado de 2 horas, es increíble.
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menéame