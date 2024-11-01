Un Ayuntamiento del PP difunde imágenes con IA haciendo pasar por extranjeros a detenidos españoles

Una actuación policial contra una oleada de robos en el municipio ha derivado en una fuerte controversia tras conocerse que una de las imágenes difundidas oficialmente por el Ayuntamiento fue manipulada mediante inteligencia artificial, generando sospechas de intencionalidad racista. Los hechos se remontan a la madrugada del pasado 20 de abril, cuando agentes de la Policía Local detuvieron a dos jóvenes como presuntos responsables de varios robos en viviendas y comercios de Benalmádena Pueblo. Tras la operación, el gabinete de prensa municipal