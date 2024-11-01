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Un Ayuntamiento del PP difunde imágenes con IA haciendo pasar por extranjeros a detenidos españoles

Un Ayuntamiento del PP difunde imágenes con IA haciendo pasar por extranjeros a detenidos españoles

Una actuación policial contra una oleada de robos en el municipio ha derivado en una fuerte controversia tras conocerse que una de las imágenes difundidas oficialmente por el Ayuntamiento fue manipulada mediante inteligencia artificial, generando sospechas de intencionalidad racista. Los hechos se remontan a la madrugada del pasado 20 de abril, cuando agentes de la Policía Local detuvieron a dos jóvenes como presuntos responsables de varios robos en viviendas y comercios de Benalmádena Pueblo. Tras la operación, el gabinete de prensa municipal

| etiquetas: pp , benalmádena , málaga , racismo
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13 comentarios
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Comentarios destacados:      
cocolisto #1 cocolisto
Y que estás manipulaciones no sean perseguidas judicialmente,tiene narices.
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#7 Toponotomalasuerte
#1 a esto entraba! Que hace en la puta calle la persona que hace estás cosas? En la cárcel debería de estar. Y a ser posible no respirando el mismo aire que respiramos las personas normales para no apestarnos con su mierda de infraser.
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tommyx #9 tommyx
#1 dijo uno que mentir no era delito... Y con eso ya nos excusamos
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#12 NeuronaSur
#1 Es el Plural
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rutas #5 rutas *
“La fotografía está hecha con IA porque no íbamos a publicar la imagen de los detenidos”

Qué mierda de excusa. ¿Qué necesidad tiene un ayuntamiento de incluir una imagen en una nota de prensa? Ninguna. Putos manipuladores, que además de inventar bulos para difundir odio xenófobo y racista, toman a la gente por tontos.
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#11 molybdate
#5 Es básicamente una falacia de falso dilema. Muy usada cuando pillan a alguien con el carrito del helado y tragada con gusto por sus seguidores.
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jonolulu #2 jonolulu
Menuda gentuza son los españoles de bien
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Arzak_ #6 Arzak_
Bien se sabe que:  media
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tommyx #10 tommyx *
#6 pobre mulo
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Mecaguen #3 Mecaguen
Y como los medios que las difundieron tampoco asumen responsabilidades, pues aquí paz y después gloria.
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josde #4 josde
Les va bien, siempre ha los que se lo creen que no son pocos.
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#8 no_soy_un_bot
Vivimos en una mentira.
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ipanies #13 ipanies
Ilegalización del PP ya!!!!!
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menéame