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Expertos de la ONU piden la suspensión inmediata del acuerdo comercial entre la UE e Israel como «requisito mínimo» según el derecho internacional [EN]

«La Unión Europea (UE) debe suspender de inmediato el Acuerdo de Asociación UE-Israel, que desde el año 2000 ha concedido a Israel un acceso preferencial al mercado europeo, a pesar de las violaciones de los derechos humanos, ampliamente documentadas, que han degenerado en crímenes atroces, incluido el genocidio», han declarado hoy expertos de la ONU*. «Europa se enfrenta a una clara prueba moral cuando sus ministros de Asuntos Exteriores se reúnan mañana, 21 de abril, en Luxemburgo para estudiar la suspensión, total o parcial, de este Acuerdo»

| etiquetas: expertos , onu , suspensión inmediata , acuerdo comercial , israel
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12 comentarios
14 3 0 K 171 actualidad
manzitor #2 manzitor
Que tendrá la UE para seguir tratando con preferencia a un estado asesino... de verdad que me lo cuestiono.
2 K 49
#7 vicox
#2 ¿Qué información tendrá Israel sobre los que mandan en la UE para que sigan trantando con preferencia a una estado asesino?
1 K 26
#8 eipoc
#2 Muy sencillo, Europa es una colonia de EEUU. Quien manda en Europa no es el pueblo, es su burguesía, la cual tiene mas intereses en mantener sus status con EEUU de aliada que teniéndoles en contra. EEUU posee el control de los medios de comunicación europeos, de su tecnología, sus armas, su energía, su cultura, de absolutamente todo y romper con eso solo puede suponer una revolución del pueblo. Entonces la dicotomía para un burgués es clara, para mantenerte en el poder haz lo que puedas de lo contrario se acabarán tus privilegios.
1 K 31
#9 Suleiman
#2 La UE no, ciertos paises de la UE , que coincide que son los mas poderosos....
1 K 33
ur_quan_master #11 ur_quan_master *
#2 La UE tiene mucho traidor pagado por el sionismo en puestos de poder.
1 K 32
ExLibris #1 ExLibris *
Llegó el momento: o con los sionistas y sus crímenes, o con los Derechos humanos.
2 K 34
tricionide #6 tricionide
Parece como si Alemania este rememorando viejos tiempos
1 K 32
#10 Pitchford
#6 Alemania e Italia líderes de seguir ayudando a Israel. El Eje funciona de nuevo.
1 K 38
#4 HangTheRich
Que no cunda el panico. Ahora viene Merz a lamer las bolas de Netanyahu para que no se ponga tliste y le llame antisemita
1 K 30
#3 Tronchador.
Eso son sanciones malas.
1 K 27
#5 endy *
El derecho internacional es esa fantasía que no todos los países siguen y quienes lo hacen, pretenden hacer creer que se aplica siempre.
La ONU es un chiste.
1 K 27
#12 luckyy
Los políticos neoliberales europeos estan muy ocupados defendiendo los intereses de la oligarquía como para suspender acuerdos con los judíos, ni siquiera para aplicar sanciones a EEUU como sí hicieron con los rusos.
0 K 9

menéame