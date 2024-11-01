Expertos de la ONU piden la suspensión inmediata del acuerdo comercial entre la UE e Israel como «requisito mínimo» según el derecho internacional [EN]

«La Unión Europea (UE) debe suspender de inmediato el Acuerdo de Asociación UE-Israel, que desde el año 2000 ha concedido a Israel un acceso preferencial al mercado europeo, a pesar de las violaciones de los derechos humanos, ampliamente documentadas, que han degenerado en crímenes atroces, incluido el genocidio», han declarado hoy expertos de la ONU*. «Europa se enfrenta a una clara prueba moral cuando sus ministros de Asuntos Exteriores se reúnan mañana, 21 de abril, en Luxemburgo para estudiar la suspensión, total o parcial, de este Acuerdo»