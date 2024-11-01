Rufián usa la imagen del Rey para contestar a Vox tras asegurar que “solo es español quien nace de padre y madre española”

La fotografía, difundida sin texto adicional, fue interpretada como una réplica irónica y directa a ese planteamiento, ya que la biografía del monarca no encaja en ese criterio: su padre, Juan Carlos I, nació en Roma durante el exilio de la familia, y su madre, Sofía, nació en Atenas y pertenece a la Casa Real griega. Este contraste, completamente verificable, convirtió la publicación en uno de los contenidos más virales del día.