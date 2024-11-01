Rufián usa la imagen del Rey para contestar a Vox tras asegurar que “solo es español quien nace de padre y madre española”

La fotografía, difundida sin texto adicional, fue interpretada como una réplica irónica y directa a ese planteamiento, ya que la biografía del monarca no encaja en ese criterio: su padre, Juan Carlos I, nació en Roma durante el exilio de la familia, y su madre, Sofía, nació en Atenas y pertenece a la Casa Real griega. Este contraste, completamente verificable, convirtió la publicación en uno de los contenidos más virales del día.
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Por otro lado, es cierto que el nacimiento no te da la nacionalidad en España, al menos un padre debe ser español. Supongo que juancar la obtuvo hace tiempo.
El Campechano y aun se podría acoger a algo, pero es que Felipe, Elena, Cristina y toda la descendencia serían apátridas porque ninguno tendría los dos padres españoles, pero es que tampoco podría ser considerados de otra nacionalidad.