La Policía dice que no encuentra a Daniel Esteve (Desokupa) para notificarle que tiene que declarar por sus amenazas a Pablo Iglesias

Sin embargo, el juzgado informa de que la Policía Municipal de Madrid, que depende del Ayuntamiento que gobierna Almeida (PP), no ha podido localizar el domicilio del jefe de Desokupa para notificarle y que declare con motivo de la denuncia. Ante la incapacidad del cuerpo municipal para localizar el domicilio de Daniel Esteve, desde la acusación se ha propuesto que se proceda a localizar su domicilio para notificarle