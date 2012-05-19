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La Policía dice que no encuentra a Daniel Esteve (Desokupa) para notificarle que tiene que declarar por sus amenazas a Pablo Iglesias

Sin embargo, el juzgado informa de que la Policía Municipal de Madrid, que depende del Ayuntamiento que gobierna Almeida (PP), no ha podido localizar el domicilio del jefe de Desokupa para notificarle y que declare con motivo de la denuncia. Ante la incapacidad del cuerpo municipal para localizar el domicilio de Daniel Esteve, desde la acusación se ha propuesto que se proceda a localizar su domicilio para notificarle

| etiquetas: deseokupa
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20 comentarios
41 9 0 K 267 actualidad
Comentarios destacados:        
Mark_ #2 Mark_ *
¿Han pensado en mandarle un WhatsApp? Que son coleguitas...
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crob #4 crob
#2 eso iba a decir
no había firmado para hacer nosequé con la policía?
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D303 #17 D303
#4 No fue con la policía fue con un sindicato policial.
www.eldiario.es/politica/sindicato-unificado-policia-firma-desokupa-ac
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Andreham #18 Andreham
#17 ¿Que está formado por amas de casa y bedeles de oficina? :troll:

Qué ocupados que están siempre los de derechas tú, siempre de viaje o en sitios ilocalizables :roll:
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D303 #19 D303
#18 Sí pero no es con la policía es un sindicato. Que soy el primero en pensar que el Esteve debería estar en prisión por delitos de amenazas y si la policía no lo localiza es porque no quiere, pero las cosas como son.
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dunachio #1 dunachio
EL desdentado es muy valiente por las RRSS, pero luego SIEMPRE se hace caquita. Dice que va a ir a no sé dónde a por no sé quién (continuamente), pero luego se queda en casita, como buen mierdas que es.
9 K 92
freeclimb #16 freeclimb
#1 La derechita cobarde
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angelitoMagno #7 angelitoMagno
¿No estaba en su casa? Pues a ver si se la van a okupar.
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loborojo #6 loborojo
Qué se la lleven al gym un día que les toque juntos
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#3 angar300
Es fácil: sólo tienes que ir a donde mandas a la poli a desalojar a alguien. Suele estar siempre. O él... o alguien de su entorno (como el fiscal...).
2 K 27
#5 uvi
a Jair Domínguez el juez pidió orden y captura "por lo mismo"
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Kantinero #9 Kantinero
Dice que en cuanto acabe de hacerle una mamada a Abascal va para allá
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woody_alien #15 woody_alien
Es un clásico, cuando un magistrado quiso notificar a Julio Iglesias que lo iban a juzgar por delito fiscal no pudieron localizarlo, aunque actuaba a 100 metros del juzgado y los carteles del concierto llevaban meses colgados xD

www.elmundo.es/elmundo/2012/05/19/valencia/1337439435.html
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vviccio #10 vviccio *
Les queda la notificación domiciliaria y publicación en el BOE
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Metabarón #14 Metabarón
Que declare en plasma y use inteligencia artificial.
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Blackat #13 Blackat
Para pegarse unas rayas juntos o levantar el brazo , seguro que no tardan ni 5 minutos....
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manc0ntr0 #12 manc0ntr0
No sabía que era un sintecho el paisano este.
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Nokith #11 Nokith
Que busquen en las alcantarillas, es donde se suelen esconder las ratas cobardes.
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GerardoSinMana #20 GerardoSinMana
A mi me decepcionó mucho cuando le conocí en persona, delante de las camaras muy valiente pero al encararte con él y hacerle ver que no tienes nada que perder, misteriosamente apareció un coche de su "empresa" y se tuvo que ir a otro desalojo..
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menéame