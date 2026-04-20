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China enciende Cuba: 75 parques solares rompen la oscuridad de los apagones

China enciende Cuba: 75 parques solares rompen la oscuridad de los apagones

La administración de Xi Jinping cambió el sistema eléctrico cubano en tan solo 12 meses. El gigante asiático lleva ya construidos 75 de 90 parques solares, lo que hizo que su generación total pase del 5,8% al 20%.

| etiquetas: china , cuba , apagones , parques solares
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43 comentarios
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Comentarios destacados:            
tul #2 tul
jodete risketo!
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d5tas #5 d5tas
#2 Si es que hasta le vamos a tener que agradecer al Trumpo que por su causa decenas de países se vean obligados a transicionar energeticamente y acercarnos a una solución al cambio climático.
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reithor #14 reithor
#5 artículo de Cory Doctorow desarrollando tu acertado chascarrillo

pluralistic.net/2026/04/20/praxis/#acceleration
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Nube_Gris #7 Nube_Gris
Vaya... resulta que los que siempre nos habían dicho que eran los países con más libertad y democracia del mundo se están cargando este mundo con guerras, aranceles y mentiras... y la china comunista es la que está construyendo y avanzando.

Creo que este mundo se merece un relevo en su liderazgo y pasar de tener como ejemplo a la democracia más corrupta del mundo por un régimen como el chino, en el que no se permiten injerencias del capital en las decisiones políticas.

Quizás no haya que irse a China, pero al menos si no votásemos como líderes a los más embusteros y corruptos el mundo funcionaría mucho mejor.
12 K 119
sleep_timer #8 sleep_timer
#7 No hace falta, ya vienen ellos aqui, y yo que me alegro.

www.meneame.net/story/compania-china-catl-inicia-construccion-enorme-p
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#3 Review
El ganchito es capaz de encargar un parasol gigante a lo Mr Burns en los Simpsons solo para decir que el socialismo y el comunismo es miseria  media
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balancin #12 balancin
#3 el "comunismo" chino está haciendo agosto. Osea las empresas.

El sector de energía solar chino es predominantemente privado
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Desideratum #4 Desideratum *
La noticia me parece muy relevante desde el punto de vista geopolítico e incluso desde el punto de vista ético pero esto, que entrecomillo a continuación, no hay quien se lo crea:

""'Cada megavatio de capacidad solar instalada representa ceca de 18.000 toneladas de combustible que ya no son necesarios importar a la isla."""

Creo que el juntaletras de turno ha confundido un megavatio con un gigavatio o bien ha tenido en cuenta toda la vida útil del parque, o ha confundido el ahorro de un solo megavatio con el ahorro del conjunto de los megavatios de la potencia instalada.
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skaworld #22 skaworld *
#4 A ojo: Generador diesel promedio = 0,3 litros de diésel por kilovatio-hora, lo que en megawatios es 300 litros por megawatio hora

Duracion media de placa vamos a decir 20 años (porque es el periodo que garantizan mas o menos por eso lo digo) = 8760 horas

300 litros x MegaW/hora x 8760 horas = 2.628.000 litros

Un litro de diesel pesa 0,82 kilos

2.628.000 litros * 0,82 kilos/litro = 2.154.960 kilos = 2.154,96 Toneladas de diesel que no tendran que ser importadas a la isla en 20 años

Que ojo tampoco me parece un mal dato, q si no la he cagao asi a ojimetro son 2k putas toneladas de diesel que NO tienes que comprar y mover.
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triste_realidad #27 triste_realidad
#22 Duracion media de placa vamos a decir 20 años (porque es el periodo que garantizan mas o menos por eso lo digo) = 8760 horas
8760 son las horas de un año. Te falta multiplicar por 20, ¿no? Por lo que el resultado rondaria las 40k toneladas según el calculo de 0,3 l/kw/h.
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skaworld #30 skaworld
#27 coño soy idiota tienes toda la razon

300 litros x MegaW/hora x 8760 horas X 20 años= 52.560.000 litros

52.560.000 litros * 0,82 kilos/litro = 43.099.200 kilos = 43.099.2 Toneladas de diesel que no tendran que ser importadas a la isla en 20 años

Pos es correcto mea culpa me habia comido los 20 años
1 K 19
triste_realidad #32 triste_realidad
#30 A mi me pinta mas a despiste que idiotez, que has 'fallao' en lo mas simple del calculo.
Pero bueno tu te conoces mejor, no te corregiré dos veces en un dia :troll:
salú!
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#1 woke *
Para los chinos, lo más importante son los negocios, incluso por encima de la moral de cada país. Creen firmemente que solo el trabajo duro puede sacarte de la pobreza y la opresión.
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rojo_separatista #16 rojo_separatista
#1, si fuera por trabajo duro Bangla Desh sería primera potencia mundial.
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Ainur #26 Ainur
#16 Y los camareros y Kellis millonarios
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#28 emdi
#16 trabajar != Esclavitud
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#37 KerryCaverga
#16 es una obviedad, pero el trabajo por si solo no sirve, además debe ser justo y permitir no solo subsistir si no mejorar en la vida
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#18 igarb
#1 Se puede decir exactamente lo mismo de EEUU
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Rembrandt #19 Rembrandt
#1 Si le pagasen a alguien por hacer propaganda... hablaría como tu.

Soy el primero que le pone que los chinos sean un contrapoder real, pero joder.... felaciones tampoco.

Por cierto, el "artículo" es una cagarruta. Con una foto de un panel solar que alimenta justo justo un mechero...

Es un cutre artículo con falsedades obvias. Entre otras cosas porque se contradice con un artículo que publicaron ellos mismos AYER.

www.resumenlatinoamericano.org/2026/04/23/cuba-como-se-recupera-el-sis
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#20 eipoc
#1 condundes, trabajo, trabajo duro y trabajo esclavo. Lo que está claro es que estás deseando que vuelva el trabajo esclavo.
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Amenophis #35 Amenophis
#1 Precisamente ahora en China en la parte urbana se está generando una cultura en las nuevas generaciones que es la contraria. Buscan el pelotazo fácil.
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Connect #38 Connect
#1 Para Europa también. A ver si te crees que los europeos vamos a dejar de comprar petróleo a esas monarquías teocráticas del Golfo. ¿Sabes lo represivo que es el régimen saudí? O el de esos países de África donde compramos cacao y materias primas?
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#25 abogado_del_diablo
El macflurry resucitado debe estar hiperventilando después de su búsqueda matutina de "cuba" y que le saliese algo positivo.
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josde #6 josde
China dando por culo a Trump, ademas muy cerca de su "imperio".
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reithor #41 reithor
Les jode más a los yankees esto que los misiles de los años 60.
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Imag0 #39 Imag0
Ahora que cambien los viejos autos de los años 50 por modernos coches eléctricos chinos.. le va a explotar la puta cabeza al zanahorio
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Veelicus #33 Veelicus
#23 En A Coruña creo que se sigue usando, no se si de continuo o de respaldo o como, pero creo que sigue abierta
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SMaSeR #9 SMaSeR
Siempre es una buena noticia que alguien, en alguna parte, y sea quien sea... necesite menos dinosaurio licuado.
No es algo que le afecte solo a el.
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UnoYDos #10 UnoYDos
#9 Es un mito eso de que el petroleo procede de los dinosaurios. Su procedencia principalmente son capas de plancton acumulado en el fondo de los océanos.
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SMaSeR #11 SMaSeR
#10 Joder pero eso no queda tan gracioso para hacer el chiste.
Tampoco te diría que te haces la barbacoa gracias al periodo carbonífero xD.
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sieteymedio #43 sieteymedio
Ahora es cuando los americanos ponen en marcha la operación Dark Storm ( youtu.be/WlRMLZRBq6U?si=K0OyznoOjGs6Fei6&t=135 )

"May there be mercy on man and machine for their sins"
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#29 KaBeKa
Pues mira aquí todo el mundo va a por el dinero pero hay formas muy diferentes de obtenerlo.
Por un lado está la escuela que va arrasando países para conseguir sus recursos naturales o poniendo monigotes de representantes del país para saquearlo.
Y luego esta china que saca lo suyo pero a base de hacer infraestructuras. En África han pavimentado de carreteras de varios países, esto en un futuro será comercio y riqueza para la zona. Además de necesario para cuando china explote recursos de ese…   » ver todo el comentario
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neiviMuubs #31 neiviMuubs *
Pues China podría humillar a EEUU como consiga mantener un flujo de energía verde estable, bien repartido y continuo a la isla si continua contribuyendo a su progreso, mientras que EEUU lo único que ha hecho ha sido dar por el culo y matonearles. Por motivos obvios que trumpo o quienes le sucedan pondrán todas las trabas que puedan que antes de que les humillen son capaces de hacer política de tierra quemada.
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Suriv #42 Suriv *
A mi es algo que me sorprende de que estas cosas ya deberían haber ido mejorando.

Ahora los cubanos, lo que tienen que hacer es retofit de sus coches y meterles baterias y motor eléctrico , y van cerrando el circulo.

Incluso es posible que las marcas chinas manden sus coches para allá, incluso los que están abandonados en una campa
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Miguel_Diaz_2 #40 Miguel_Diaz_2
USA acabará bombardeando los parques solares para liberar al pueblo de la opresión solar.
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#15 FooDev
Yo aquí hay una cosa que no termino de entender. El problema se supone que era por la falta de petróleo¿no? ¿Cómo interviene el petróleo en la generación de electricidad en Cuba? ¿Acaso lo queman? ¿No usan gas o... carbón?
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Veelicus #21 Veelicus
#15 Lo queman si, aqui tambien se hace, cada vez menos pero alguna queda
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#24 FooDev
#21 Sí, sé que antes se usaba en la generación pero creía que su uso era ya residual. Vaya panorama.
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#23 abogado_del_diablo
#15 Posiblemente generadores diésel.
Hace años en Ibiza era así, al menos en parte: motores diésel gigantescos, como los de un coche pero a lo bestia, de muchas toneladas de peso. No sé si seguirán a día de hoy.
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#13 LunaTiko
EEUU jodiendo paises a su antojo. China defendiendo la paz y ayudando al desarrollo global.

Pero nos quieren vender que China es el enemigo y les frien a sanciones y les vetan tecnología.

A ver si espabilan los defensores y lameculos de EEUU, aunque viendo aún gente como Ayuso... en fin.

Bien por China, y ánimo al pueblo cubano con el bloqueo que llevan arrastrando décadas y la manipulación global de EEUU en torno a ella.
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#36 tpm1
#13 "China defendiendo la paz "

No, amigo, no. Una cosa es que no ande montando guerras, pero su defensa de la paz solo es de palabra, no de hechos.
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#34 karlosFur
Ufff, buena noticia, pero pocos datos y la única foto parece un parque solar de una caseta...
Esperemos que sigan así. Y continúen instalando mas parques. Menos dependencia de petroleo menos demanda mejores precios...
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menéame