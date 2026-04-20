China enciende Cuba: 75 parques solares rompen la oscuridad de los apagones

La administración de Xi Jinping cambió el sistema eléctrico cubano en tan solo 12 meses. El gigante asiático lleva ya construidos 75 de 90 parques solares, lo que hizo que su generación total pase del 5,8% al 20%.
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pluralistic.net/2026/04/20/praxis/#acceleration
Creo que este mundo se merece un relevo en su liderazgo y pasar de tener como ejemplo a la democracia más corrupta del mundo por un régimen como el chino, en el que no se permiten injerencias del capital en las decisiones políticas.
Quizás no haya que irse a China, pero al menos si no votásemos como líderes a los más embusteros y corruptos el mundo funcionaría mucho mejor.
www.meneame.net/story/compania-china-catl-inicia-construccion-enorme-p
El sector de energía solar chino es predominantemente privado
""'Cada megavatio de capacidad solar instalada representa ceca de 18.000 toneladas de combustible que ya no son necesarios importar a la isla."""
Creo que el juntaletras de turno ha confundido un megavatio con un gigavatio o bien ha tenido en cuenta toda la vida útil del parque, o ha confundido el ahorro de un solo megavatio con el ahorro del conjunto de los megavatios de la potencia instalada.
Duracion media de placa vamos a decir 20 años (porque es el periodo que garantizan mas o menos por eso lo digo) = 8760 horas
300 litros x MegaW/hora x 8760 horas = 2.628.000 litros
Un litro de diesel pesa 0,82 kilos
2.628.000 litros * 0,82 kilos/litro = 2.154.960 kilos = 2.154,96 Toneladas de diesel que no tendran que ser importadas a la isla en 20 años
Que ojo tampoco me parece un mal dato, q si no la he cagao asi a ojimetro son 2k putas toneladas de diesel que NO tienes que comprar y mover.
8760 son las horas de un año. Te falta multiplicar por 20, ¿no? Por lo que el resultado rondaria las 40k toneladas según el calculo de 0,3 l/kw/h.
300 litros x MegaW/hora x 8760 horas X 20 años= 52.560.000 litros
52.560.000 litros * 0,82 kilos/litro = 43.099.200 kilos = 43.099.2 Toneladas de diesel que no tendran que ser importadas a la isla en 20 años
Pos es correcto mea culpa me habia comido los 20 años
Pero bueno tu te conoces mejor, no te corregiré dos veces en un dia
salú!
Soy el primero que le pone que los chinos sean un contrapoder real, pero joder.... felaciones tampoco.
Por cierto, el "artículo" es una cagarruta. Con una foto de un panel solar que alimenta justo justo un mechero...
Es un cutre artículo con falsedades obvias. Entre otras cosas porque se contradice con un artículo que publicaron ellos mismos AYER.
www.resumenlatinoamericano.org/2026/04/23/cuba-como-se-recupera-el-sis
No es algo que le afecte solo a el.
Tampoco te diría que te haces la barbacoa gracias al periodo carbonífero .
"May there be mercy on man and machine for their sins"
Por un lado está la escuela que va arrasando países para conseguir sus recursos naturales o poniendo monigotes de representantes del país para saquearlo.
Y luego esta china que saca lo suyo pero a base de hacer infraestructuras. En África han pavimentado de carreteras de varios países, esto en un futuro será comercio y riqueza para la zona. Además de necesario para cuando china explote recursos de ese… » ver todo el comentario
Ahora los cubanos, lo que tienen que hacer es retofit de sus coches y meterles baterias y motor eléctrico , y van cerrando el circulo.
Incluso es posible que las marcas chinas manden sus coches para allá, incluso los que están abandonados en una campa
Hace años en Ibiza era así, al menos en parte: motores diésel gigantescos, como los de un coche pero a lo bestia, de muchas toneladas de peso. No sé si seguirán a día de hoy.
Pero nos quieren vender que China es el enemigo y les frien a sanciones y les vetan tecnología.
A ver si espabilan los defensores y lameculos de EEUU, aunque viendo aún gente como Ayuso... en fin.
Bien por China, y ánimo al pueblo cubano con el bloqueo que llevan arrastrando décadas y la manipulación global de EEUU en torno a ella.
No, amigo, no. Una cosa es que no ande montando guerras, pero su defensa de la paz solo es de palabra, no de hechos.
Esperemos que sigan así. Y continúen instalando mas parques. Menos dependencia de petroleo menos demanda mejores precios...