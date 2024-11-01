La manipulación de los medios sobre la cuña fiscal: coste salarial y salario

La OCDE ha publicado su informe Taxing Waves 2026 y eso ha dado pie a que muchos medios publiquen artículos con una clara manipulación: confunden deliberadamente salarios con coste laboral, indicando que la cuña fiscal en España es un 41,4% del salario.

Como puede observarse en las tablas del informe, el 41,4% es sobre el coste laboral, es decir, incluyendo las cotizaciones sociales a cargo del empleador. Si se considerase sobre el salario, la cuña fiscal sería del 23,5% (tabla de la derecha). El salario es uno de los componentes del coste laboral, pero son conceptos diferentes, como puede verse en este esquema elaborado a partir de como elabora las estadísticas sobre costes laborales el INE: