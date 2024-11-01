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Europa Laica premia a Héctor de Miguel por su defensa de la libertad de expresión frente al acoso judicial de organizaciones integristas religiosas

Europa Laica premia a Héctor de Miguel por su defensa de la libertad de expresión frente al acoso judicial de organizaciones integristas religiosas

El galardón más destacado de la velada fue para el humorista Héctor de Miguel, «Quequé», conductor del programa Hora Veintipico en la Cadena SER. Ana Baragaña, vicepresidenta de Europa Laica y copresentadora de la gala, destacó que el premio reconoce «su inquebrantable defensa de la libertad de expresión y su firmeza frente al acoso judicial y mediático por parte de organizaciones integristas religiosas durante el año 2025».

| etiquetas: laicismo , héctor de miguel , europa laica , integrismo religioso
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4 comentarios
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Esteban_Rosador #2 Esteban_Rosador
El fascismo y el fundamentalismo religioso, aliados históricos en España, están cada vez más envalentonados. La democracia y muchos derechos están en peligro.
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javierchiclana #3 javierchiclana *
Merecido premio, orgulloso de estar asociado a Europa Laica. Espero que pronto podamos disfrutar a Héctor en activo.

Recomiendo el vídeo de agradecimiento del premio incluido en la noticia... muy cachondo el paralelismo de masturbación con religión. xD
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mondoxibaro #1 mondoxibaro
Poco (premio) me parece
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manc0ntr0 #4 manc0ntr0 *
Nunca he sido muy fan de este señor, pero todo mi apoyo, que luego tienes a curas y obispos soltando memeces en público y a esos no los verás denunciados por parte de Abogados Flipados ni HazmeReir.
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menéame