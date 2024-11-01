Europa Laica premia a Héctor de Miguel por su defensa de la libertad de expresión frente al acoso judicial de organizaciones integristas religiosas

El galardón más destacado de la velada fue para el humorista Héctor de Miguel, «Quequé», conductor del programa Hora Veintipico en la Cadena SER. Ana Baragaña, vicepresidenta de Europa Laica y copresentadora de la gala, destacó que el premio reconoce «su inquebrantable defensa de la libertad de expresión y su firmeza frente al acoso judicial y mediático por parte de organizaciones integristas religiosas durante el año 2025».