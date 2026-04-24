edición general
199 meneos
579 clics

Menéame se desengancha de las plataformas estadounidenses

Estos días un fallo técnico dejó inoperativo el acceso con Google mediante OAuth. Lo que en un primer momento parecía un contratiempo menor se ha convertido en la ocasión idónea para tomar una decisión que llevábamos tiempo considerando. No vamos a reactivar el acceso con Google. Y tampoco mantendremos los de Twitter ni Facebook, que quedatrán retirados en este mes de abril.

| etiquetas: google , meneame , acceso , oauth
111 88 0 K 537 tecnología
52 comentarios
Comentarios destacados:          
Nylo #1 Nylo
Aplaudo la decisión.
44 K 395
#3 Marisadoro
#1 me too
4 K 56
#26 C.Nutrio
#1 Yo también fecundo la noción. :troll:
2 K 30
zelfspot #2 zelfspot
Yo también estoy intentando desconectar con las tecnologías de EEUU. No esta resultando fácil, lo confieso. Nos tienen cogidos por los güevos.
12 K 126
Manuel.G #51 Manuel.G
#2 ya somos dos. He empezado por mover toda mi información a mi propio NAS (synology). Siguiente paso será desconectarme de drive. Luego moverme a proton. Y finalmente el revisar las miles de cuentas que tengo con gmail en paginas, foros, y demás.

Afu. Es horrible
0 K 9
tul #6 tul
huuy a los astroturfers y a los multicuentas no les va a gustar nada esto, se jodan!
10 K 110
elTieso #4 elTieso
A lo que solo se puede decir: olé.
4 K 53
carademalo #9 carademalo
Me parece una idea estupenda, no sólo por "soberanía tecnológica", sino también por seguridad y por selección de usuarios: si quieres participar y comentar en una web donde el contenido es generado por usuarios reales, al menos dedica un poco de tiempo y esfuerzo a registrarte como un usuario real.

#0 Esto sí es contraalgorimia. :-D
4 K 40
Rembrandt #19 Rembrandt
#9 A nadie se le obligaba a usar esos servicios...... podías regristrarte con email.

..... y supongo que has visto la lista de empresas a las que venden nuestros datos. Esta web vive de vender nuestros datos y de los algoritmos que gestionan todo ese tinglado publicitario y de otros tipos.  media
1 K 21
carademalo #24 carademalo
#19 Es cierto, pero algo es algo. Por lo menos, las empresas de lo de las cookies supuestamente contribuyen a la financiación de la web; lo del login con Facebook, Twitter, Google, etc., no deja ni un duro.
0 K 20
Rembrandt #31 Rembrandt
#24 Pues eso, que es cuestión de dinero y seguramente lo que quieren es el email de los registros ..... no se si los registros vía Google les daba acceso a eso.

Que lo venda como que lo hacen por mirar por nosotros... o que se desenganchan de no se qué ..... pues como que no. Me da que será para hacer más pasta con nuestros datos.
0 K 11
Suigetsu #8 Suigetsu
¿Al final en que acabado lo del ignore?
3 K 34
Nobby #13 Nobby
#8 buena pregunta
0 K 10
josde #16 josde
Muy bien,perfecto. {0x1f44c}
1 K 30
Ze7eN #10 Ze7eN *
Comunistas!

PD: Me parece fantástico, por diferentes motivos, tanto por soberanía como por privacidad.  media
1 K 25
publicString #29 publicString
Ok ahora falta analytics, cloudflare.. seguramente AWS? y adwords? como se va a financiar?
2 K 24
Pacman #5 Pacman
Y eso en que afecta a los gorgonitas?

O sea, que no indexe Google, pues con el buscador malisimo que tenemos es un poco putada (arreglad el buscador, please), pero lo otro?

Pd
También sigue el bug de responder comentarios y escribir mal en ciertos dispositivos
1 K 24
keiko_san #12 keiko_san
#5 Se refiere a los metodos de acceso. Ya no podrás logarte vía SSO con tu cuenta de google o facebook, pero nada más.
Google seguirá indexando meneame como hasta ahora.

A no ser que se hagan eco de este cambio y contraataquen dejandonos sin indexado :shit:
2 K 29
#15 unomasdelmonton
#5 lo que quitan es el hacer login con Google no la indexación de contenidos
1 K 22
#17 Lillo
#5 Por lo que he entendido, se refiere a que MNM dejará de soportar autenticación de usuarios mediante Google/Facebook/Twitter. La indexación en el buscador Google es independiente, y Google te la va a hacer sí o sí, a menos que la limites con un robots.txt o mecanismo análogo (aunque imagino que a MNM no le interesa desaparecer de los resultados de Google).
0 K 7
Supercinexin #42 Supercinexin
#5 El buscador de Menéame no tiene nada que ver con Google. Así, sin haber visto ni una línea de su código backend.
0 K 20
CathyVipi #11 CathyVipi
Maravillosa noticia y grandísima iniciativa, así da gusto seguir entrando a esta página a pesar de que los 4 trolles de siempre lleven dos décadas diciendo que está muerta.
1 K 22
#22 abogado_del_diablo
GRACIAS.
De verdad.
Da gusto ver movimientos éticos que van más allá de las palabras. Tengan mucho o poco impacto quien lo hace invierte esfuerzo y se expone a un riesgo, y eso es digno de admirar.
1 K 19
#32 mr._cortimer
dig meneame.net mx

; <<>> DiG 9.20.21-1~deb13u1-Debian <<>> meneame.net mx
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; >>HEADER<< opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 52468
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 5, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
;; QUESTION SECTION:
;meneame.net.   IN MX

;; ANSWER SECTION:
meneame.net.  300 IN MX 5 alt1.aspmx.l.google.com.
meneame.net.  300 IN MX 5…   » ver todo el comentario
1 K 16
#36 unaiur
#32 Jajaja, que desenganche de Google tan cojonudo!
0 K 6
imparsifal #43 imparsifal
#32 Esto es un tema heredado que también vamos a cambiar. En Jot Down los emails los tenemos en Ionos. Y los de Meneame los vamos a pasar también. No puedo hacerlo todo el mismo día.
0 K 12
badaman #23 badaman
La nube que sustenta mnm ya es europea?
0 K 13
imparsifal #40 imparsifal
#23 Ahora amismo estamos evaluando como pasar los servidores de Digital Ocean (USA) a Ionos (Europa). Ya hemos abierto cuenta y ahora tengo que encontrar tiempo para hacer la migración. Está decidido.
0 K 12
alfema #45 alfema
Yo me desconecté obligatoriamente en abril del 2022, entraba con la cuenta de Facebook hasta que en el cambio al nuevo interface ya no me dejé hacerlo, tuve que abandonar, quedó como alfema_fb, pero creo que después lo borraron quedando mis comentarios con un número.
0 K 11
Imag0 #46 Imag0
Nunca he usado esos métodos de autenticación salvo casos de extrema necesidad de velocidad instantánea, son prácticamente innecesarios.
0 K 11
g3_g3 #44 g3_g3
Buen brindis al sol. xD

Dejadez disfrazada de activismo. xD

Así va el país. :palm:
0 K 10
Battlestar #48 Battlestar
Yo soy un inepto con esto de las tecnologías, pero la ultima vez que me deslogee de menéame tuve que hacer el pinopuente para volver a logearme. Algo así porque en su día me uní a través de googleplus se llamaba? Que luego google se olvido de eso y te conectabas con google+ no con google como ahora, pero tampoco dejaba registrar tu email ni meter tu email.
Y se de buena tinta que ha habido muchos usuarios que han tenido historias similares y han acabado con varios usuarios pero todos con la…   » ver todo el comentario
0 K 10
#25 emdi
Ok, nada más que agregar
0 K 10
#27 hipernes
Olé, olé y olé. Mis felicitaciones
0 K 10
Sacronte #33 Sacronte
¿Podremos cambiar los correos de Gmail por otros como Proton o Tutamail? Intente hacerlo hace unos meses y no se podia. @imparsifal
0 K 10
imparsifal #37 imparsifal
#33 Sí ¿Qué error te da?
0 K 12
#52 pirat
Poco a poco,
y está claro que desde abajo,
pues los vendidos de arriba no están por la labor,
hasta que no se vean retratados y entonces mutarán...
Como ciudadanos-consumidores tenemos el poder, otra cosa es que lo ejerzamos y al no hacerlo somos conniventes con la barbarie que nos acabará afectando.
0 K 9
Nitros #47 Nitros
Les explotara la cabeza cuando descubran que ambas formas de identificarse oauth y contraseña son complementarias (y necesarias para una buena UX).
0 K 9
#20 neosphera
"ahora también con un acceso que no depende de Silicon Valley."

Vais a quitar también Cloudflare? :-)

El acceso a vuestra web depende de ellos, es la CDN que usáis y por tanto es el punto de entrada
0 K 8
imparsifal #39 imparsifal *
#20 En cuanto haya una alternativa. Ahora amismo estamos evaluando pasar los servidores de Digital Ocean (USA) a Ionos (Europa)
0 K 12
Rexor #21 Rexor
Hay empanaos y luego estoy yo, me acabo de dar cuenta que existía ese mecanismo de autenticación xD
0 K 7
#7 bibubibu
Mi voto, la decisión puede ser dura, pero es lo que toca hacer.
0 K 7
anv #14 anv
El acceso con google es sumamente cómodo... Pero dada la tendencia actual me parecería un excelente momento para que alguien creara una alternativa europea.
0 K 7
nopolar #28 nopolar
#14 Yo sigo buscando una alternativa, no ya a google, si no simplemente a gmail. Aunque sea de pago.
0 K 9
llorencs #38 llorencs
#28 protonmail no era una posible alternativa. Aunque creo que leí algunas cosas feas recientemente sobre ellos.
0 K 10
DraWatson #18 DraWatson
Sería un buen momento para añadir soporte a Passkeys
0 K 7
Fernando_x #30 Fernando_x
#18 Prácticamente nadie usa passkeys. Casi nadie sabe qué es una passkey.
1 K 31
DraWatson #34 DraWatson *
#30 No veo el problema de usarlo mientras no se haga obligatorio su uso. A mi me parece una funcionalidad interesante.
0 K 7
#35 unaiur
No entiendo cómo es que ese cambio desengancha Menéame de Google. Mejor explicar por qué queréis que la gente se autentifique con contraseña, ya que Menéame ni siquiera soporta autenticación por Passkey.

Para mí es un claro paso atrás en seguridad: una contraseña más que gestionar a la montaña de contraseñas.
0 K 6
imparsifal #41 imparsifal
#35 ¿Passkey es un servicio Europeo? Si es así no veo problema en implementarlo.
0 K 12
Chepacoletariado #49 Chepacoletariado *
Te queda el 90% como AWS y cloudflare, por nombrar algunas
0 K 6
imparsifal #50 imparsifal
#49 No tenemos AWS. El correo y los servidores los vamos a pasar a Ionos. Nos queda Cloudflare que no tiene aún alternativa.
0 K 12

menéame