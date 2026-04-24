Estos días un fallo técnico dejó inoperativo el acceso con Google mediante OAuth. Lo que en un primer momento parecía un contratiempo menor se ha convertido en la ocasión idónea para tomar una decisión que llevábamos tiempo considerando. No vamos a reactivar el acceso con Google. Y tampoco mantendremos los de Twitter ni Facebook, que quedatrán retirados en este mes de abril.
| etiquetas: google , meneame , acceso , oauth
#0 Esto sí es contraalgorimia.
Menéame se desengancha de las plataformas estadounidenses
..... y supongo que has visto la lista de empresas a las que venden nuestros datos. Esta web vive de vender nuestros datos y de los algoritmos que gestionan todo ese tinglado publicitario y de otros tipos.
Que lo venda como que lo hacen por mirar por nosotros... o que se desenganchan de no se qué ..... pues como que no. Me da que será para hacer más pasta con nuestros datos.
PD: Me parece fantástico, por diferentes motivos, tanto por soberanía como por privacidad.
O sea, que no indexe Google, pues con el buscador malisimo que tenemos es un poco putada (arreglad el buscador, please), pero lo otro?
También sigue el bug de responder comentarios y escribir mal en ciertos dispositivos
Google seguirá indexando meneame como hasta ahora.
A no ser que se hagan eco de este cambio y contraataquen dejandonos sin indexado
Da gusto ver movimientos éticos que van más allá de las palabras. Tengan mucho o poco impacto quien lo hace invierte esfuerzo y se expone a un riesgo, y eso es digno de admirar.
; <<>> DiG 9.20.21-1~deb13u1-Debian <<>> meneame.net mx
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;;
>>HEADER<<opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 52468
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 5, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
;; QUESTION SECTION:
;meneame.net. IN MX
;; ANSWER SECTION:
meneame.net. 300 IN MX 5 alt1.aspmx.l.google.com.
meneame.net. 300 IN MX 5… » ver todo el comentario
Dejadez disfrazada de activismo.
Y se de buena tinta que ha habido muchos usuarios que han tenido historias similares y han acabado con varios usuarios pero todos con la… » ver todo el comentario
Como ciudadanos-consumidores tenemos el poder, otra cosa es que lo ejerzamos y al no hacerlo somos conniventes con la barbarie que nos acabará afectando.
Vais a quitar también Cloudflare?
El acceso a vuestra web depende de ellos, es la CDN que usáis y por tanto es el punto de entrada
Para mí es un claro paso atrás en seguridad: una contraseña más que gestionar a la montaña de contraseñas.