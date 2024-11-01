La guerra en Irán ha disparado las exportaciones chinas de paneles solares a niveles históricos: la transición energética ya no es ideología, es economía

China alcanzó en marzo de 2026 un récord histórico al exportar 68 GW en paneles solares y componentes, equivalente a la capacidad instalada en España. El aumento responde al encarecimiento global del petróleo y el gas por la guerra en Irán, que ha impulsado a muchos países a buscar energía más barata y estable. África y Asia lideraron el crecimiento, con subidas superiores al 100%. Además, muchos países están importando componentes para ensamblar localmente. La transición energética se consolida como una decisión económica más que ideologica