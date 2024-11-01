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La guerra en Irán ha disparado las exportaciones chinas de paneles solares a niveles históricos: la transición energética ya no es ideología, es economía

La guerra en Irán ha disparado las exportaciones chinas de paneles solares a niveles históricos: la transición energética ya no es ideología, es economía

China alcanzó en marzo de 2026 un récord histórico al exportar 68 GW en paneles solares y componentes, equivalente a la capacidad instalada en España. El aumento responde al encarecimiento global del petróleo y el gas por la guerra en Irán, que ha impulsado a muchos países a buscar energía más barata y estable. África y Asia lideraron el crecimiento, con subidas superiores al 100%. Además, muchos países están importando componentes para ensamblar localmente. La transición energética se consolida como una decisión económica más que ideologica

| etiquetas: china , exportacion , paneles solares , guerra , iran
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6 comentarios
22 5 0 K 326 actualidad
ingenierodepalillos #2 ingenierodepalillos
Nunca fue ideología, la economía es el estudio de la gestión de los recursos y depender del zumo de dinosaurio es caro e improductivo, si tenemos en cuenta nuestro puto ecosistema como una variable a considerar. Otra cosa es lo que nos han estado queriendo vender desde hace cuarenta años cuatro espabilaos dueños del oro negro.
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#1 konde1313
Aún le trendemos que agradecer a Trump potenciar la transición energética. :troll:
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placeres #5 placeres
Hace unas semanas me salio esta imagen de Alepo Siria. Ciudad devastada por la guerra civil. Esto es economía y necesidad pura y dura.

¿68 GW en un mes?. ¿Como un millon de toneladas solo de silice?, pfff las minas deben de verse desde la ISS.  media
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Sr.No #3 Sr.No *
Recordáis cuando el presidente naranja decía que las renovables eran malas, muy malas, y terribles, y que China estaba engañando a todo el mundo por que ellos exportaban pero no instalaban (aun siendo el primer país a nivel mundial por potencia renovable instalada :palm: )?

Debe estar rabiando : )
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borteixo #4 borteixo
#3 el mundo necesita petróleo, y ellos ahora mismo tienen mucho.
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Doctorow #6 Doctorow *
Me acuerdo del tijeretazo a la inversión en renovables y el impuesto al sol de los PPodridos gobernando.
Cuestiones que ahora, por pura ideología, están intentado recuperar en las comunidades donde gobiernan de la manita de v????x.
Bueno, por pura ideología y por comisiones, puertas giratorias de los de las fósiles y lamidas de ojete a dueños de gasolineras. Sobre todo esto último la escala pequeña y cercana de sus cortijos. Cañete y su familia con el negocio de las barcazas gasoleras. Las ocasiones de robar las pintan calvas cuando las disfrazan de ideología, siempre.
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menéame