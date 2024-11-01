La guerra en Irán ha disparado las exportaciones chinas de paneles solares a niveles históricos: la transición energética ya no es ideología, es economía

China alcanzó en marzo de 2026 un récord histórico al exportar 68 GW en paneles solares y componentes, equivalente a la capacidad instalada en España. El aumento responde al encarecimiento global del petróleo y el gas por la guerra en Irán, que ha impulsado a muchos países a buscar energía más barata y estable. África y Asia lideraron el crecimiento, con subidas superiores al 100%. Además, muchos países están importando componentes para ensamblar localmente. La transición energética se consolida como una decisión económica más que ideologica
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¿68 GW en un mes?. ¿Como un millon de toneladas solo de silice?, pfff las minas deben de verse desde la ISS.
Debe estar rabiando : )
Cuestiones que ahora, por pura ideología, están intentado recuperar en las comunidades donde gobiernan de la manita de v????x.
Bueno, por pura ideología y por comisiones, puertas giratorias de los de las fósiles y lamidas de ojete a dueños de gasolineras. Sobre todo esto último la escala pequeña y cercana de sus cortijos. Cañete y su familia con el negocio de las barcazas gasoleras. Las ocasiones de robar las pintan calvas cuando las disfrazan de ideología, siempre.