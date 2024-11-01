La foto de la visita del equipo de tenis de la Universidad de Georgia a la Casa Blanca se vuelve viral por las razones equivocadas [EN]

El equipo femenino fue invitado a la Casa Blanca para celebrar su victoria en el campeonato nacional. Sin embargo la fotografía revela una imagen diferente de quiénes fueron los homenajeados. El equipo no es el protagonista. En cambio, Trump y un grupo de hombres ocupan el primer plano, mientras que las mujeres se encuentran detrás de ellos, con la cabeza apenas visible, ocultas tras los hombres: "basta con mirar esa foto darse cuenta del problema de inmediato. Sería hasta cómico si no se pareciera tanto a la realidad que vivimos actualmente"