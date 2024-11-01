El equipo femenino fue invitado a la Casa Blanca para celebrar su victoria en el campeonato nacional. Sin embargo la fotografía revela una imagen diferente de quiénes fueron los homenajeados. El equipo no es el protagonista. En cambio, Trump y un grupo de hombres ocupan el primer plano, mientras que las mujeres se encuentran detrás de ellos, con la cabeza apenas visible, ocultas tras los hombres: "basta con mirar esa foto darse cuenta del problema de inmediato. Sería hasta cómico si no se pareciera tanto a la realidad que vivimos actualmente"
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Edit: la noticia dice que es la portavoz de la Casa Blanca, así que, en efecto, es escandaloso.
La noticia es que ha ido a la clasa blanca y han estado con el presidente. Ese ed el hecho el importante. El tenis y quien ha ganado es un asunto sin relevancia, por desgracia.
Como cuamdo x deportista español es recibido por el rey y solo aparexe el rey.
La persona "importsnte" ahi es el rey, no el deportista
Es ña mayor maquina de lavado mental que existe, una maquinaria muy nien engrasada desde la segunda guerra mundial
Luego cogieron solamente la última foto y fabricaron una noticia sensacionalista.
PD: No digo que la foto no de grima.
La persona "importsnte" ahi es el rey, no el deportista
Aparece el rey Y EL DEPORTISTA.
Y la persona "importante" en esa situación es el deportista, no el rey.