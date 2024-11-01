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La foto de la visita del equipo de tenis de la Universidad de Georgia a la Casa Blanca se vuelve viral por las razones equivocadas [EN]

La foto de la visita del equipo de tenis de la Universidad de Georgia a la Casa Blanca se vuelve viral por las razones equivocadas [EN]

El equipo femenino fue invitado a la Casa Blanca para celebrar su victoria en el campeonato nacional. Sin embargo la fotografía revela una imagen diferente de quiénes fueron los homenajeados. El equipo no es el protagonista. En cambio, Trump y un grupo de hombres ocupan el primer plano, mientras que las mujeres se encuentran detrás de ellos, con la cabeza apenas visible, ocultas tras los hombres: "basta con mirar esa foto darse cuenta del problema de inmediato. Sería hasta cómico si no se pareciera tanto a la realidad que vivimos actualmente"

| etiquetas: estados unidos , redes sociales , virales , foto , equipo femenino
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20 comentarios
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Comentarios destacados:    
WcPC #6 WcPC
#2 Estos eran los que estaban ahí porque los trans querían "invisibilizar" a las mujeres.
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tul #7 tul
no tiendo como los padres dejan a sus hijas acercarse al follaniñas en jefe
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ur_quan_master #5 ur_quan_master
Faltó un calvo ofreciendo piquitos
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pitercio #4 pitercio
Podía ser peor viniendo del "Grab ’em by the pussy".
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Nitanmal #12 Nitanmal
Misoginia como en el tercer reich
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leader #13 leader
El detalle de Trump subido al primer escalón pese a estar en primer plano me encanta.
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knzio #20 knzio
van a llover hostias... no veo a los del equipo de Trump llevar el calzado reglamentario recomendado por el amado líder :troll:
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redscare #15 redscare
#14 Fabricaron una noticia o fue la foto que la Casa Blanca compartió como la foto principal del evento? Apuesto por esto último.
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Nylo #1 Nylo *
La he meneado, pero podría ser una noticia fabricada. La cuenta que la publica no parece nada oficial de la Casa Blanca (no sé quién es esa Margo Martin) y no sé qué otras fotos se tomaron. Apuesto a que en muchas de ellas las chicas sí eran las protagonistas.

Edit: la noticia dice que es la portavoz de la Casa Blanca, así que, en efecto, es escandaloso.
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#17 jaramero
La pregunta es quién les paga a ellas y a los que hacen las fotos...
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#18 Anais33
La mujer en casa y con el cirujano plástico,
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#8 CosaCosa
Voy a romper "un poco" la lanza en favor del " periodista".

La noticia es que ha ido a la clasa blanca y han estado con el presidente. Ese ed el hecho el importante. El tenis y quien ha ganado es un asunto sin relevancia, por desgracia.

Como cuamdo x deportista español es recibido por el rey y solo aparexe el rey.

La persona "importsnte" ahi es el rey, no el deportista
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Herumel #9 Herumel
#8 Vamos publicidad institucional vestida de agasajo a hechos de superación.
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#10 CosaCosa
#9 acaso los medios de comunicacion no son otra cosa que un medio para soltar publicidad y retorica del stakeholder?

Es ña mayor maquina de lavado mental que existe, una maquinaria muy nien engrasada desde la segunda guerra mundial
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redscare #11 redscare
#8 Vale, te compro que es logico que Trump esté en el centro. Y el resto de soplapollas de la foto qué hacen ahí??
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rmdf #14 rmdf
#11 Seguramente fue algo así como.... "Primero una foto de cada tenista con el presidente. Luego una foto de todas las jugadoras con el presidente. Ahora una foto de las jugadoras con el responsables de la federación al fondo. Ahora una foto con los responsables de la federación y las chicas al fondo..."

Luego cogieron solamente la última foto y fabricaron una noticia sensacionalista.

PD: No digo que la foto no de grima.
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#16 jaramero
#8 lo que se demuestra es que no importa lo grande que sea lo que hayas conseguido, seguirás siendo un súbdito y siempre estará el rey por encima de ti.
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avalancha971 #19 avalancha971
#8 Como cuamdo x deportista español es recibido por el rey y solo aparexe el rey.

La persona "importsnte" ahi es el rey, no el deportista

Aparece el rey Y EL DEPORTISTA.

Y la persona "importante" en esa situación es el deportista, no el rey.
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menéame