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Faisán intenta ligar con una faisana
Un faisán le hace un baile de cortejo a una faisana.
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devilinside
Que aprendan los incels
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detectordefalacias
www.instagram.com/reel/DD7M9QYOr26/
Mejor con la traducción
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#1
mis_cojones_en_bata
No entiendo cómo esto no está aún en portada.
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#4
xyria
Por aquí (Canarias) hay un refrán que dice: "por la perra baila el perro". Aplicable a este caso.
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