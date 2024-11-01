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Faisán intenta ligar con una faisana  

Un faisán le hace un baile de cortejo a una faisana.

| etiquetas: faisán , ligues
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4 comentarios
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devilinside #2 devilinside
Que aprendan los incels
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mis_cojones_en_bata #1 mis_cojones_en_bata
No entiendo cómo esto no está aún en portada.
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xyria #4 xyria
Por aquí (Canarias) hay un refrán que dice: "por la perra baila el perro". Aplicable a este caso.
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menéame