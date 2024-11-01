Esta startup de Alberta vende tractores sin tecnología a mitad de precio [ENG]

Cuatrocientas consultas de agricultores estadounidenses llegaron tras una sola entrevista. No por un John Deere. No por un Case IH. Por un tractor construido en Alberta con un motor diésel reacondicionado de los años 90 y sin electrónica. Ursa Ag, un pequeño fabricante canadiense, está ensamblando tractores impulsados por motores Cummins de 12 válvulas —los mismos caballos con inyección mecánica que propulsaban cosechadoras hace décadas— y los vende por aproximadamente la mitad del precio de máquinas comparables de marcas reconocidas.
| etiquetas: agricultura , tecnología
Ahora Jhon Deere y cia parecen empeñados en venderte el tractor como servicio, con suscripción y atado a sus talleres/concesionarios.
Y si alguna marca de coches hiciera lo mismo tampoco sobraba.
Aquel mecanico solo con oir el coche ya sabía lo que le pasaba, un maestro
También te digo que los que saben arreglar coches con 0 electrónica como una C-15 tienen 82 años. Está jodida la cosa.
Pero oye, le gusta el coche así que....
En un tractor no es necesario.
No se hasta que punto es posible quitar todo.
Arsa AG debe ir dirigido al pequeño agricultor. Al que compra una máquina cada 20 o más años, por lo que el crecimiento de la empresa es limitado,… » ver todo el comentario
Llevo años con un gps en el coche que se carga por USB, no pago absolutamente ninguna suscripción, porque ya pagué por el aparato en su momento, IVA incluido
Lo mismo para la telemetría, si tengo que pagar por obtener datos del tractor, que sea a la compañía de telecos que me de la señal, no al fabricante al que YA PAGUÉ el tractor.
Pero John Deere es famosa por sus triquiñuelas para evitar que sus tractores puedan ser reparados fuera del circuito oficial, obligando a los clientes a tragar con todo lo que exija el fabricante.
El problema de la subcripción es que aparte de dar par de servicios, el objetivo real es controlar el tractor para bloquear reparaciones externas. Deere a pesar de cobrar por adelantado no garantiza que arreglen el tractor en el momento de la cosecha, son días críticos y la realidad es que deere oare que… » ver todo el comentario
Otro pasito más, otro zarpazo a nuestra vida, pero no pasa nada, sigamos para adelante.
www.meneame.net/story/cosecha-cautiva-como-john-deere-quiso-convertir-
Si usas tu posición para hacer cautivos a tus clientes y lo que pidan o necesitan te da igual por el bien de tu negocio...pues pasa lo que pasa.
No los hay
John Deere pagará a los agricultores 99 millones de dólares por una demanda por derecho a reparación
es.wikipedia.org/wiki/Empresa_emergente
Vamos, una empresa que está empezando y que busca su lugar en el mercado con un producto novedoso.
Se suele asociar a las tecnológicas porque con la llegada de Internet la mayoría de startups han estado orientadas a la tecnología.