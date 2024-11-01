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Esta startup de Alberta vende tractores sin tecnología a mitad de precio [ENG]

Esta startup de Alberta vende tractores sin tecnología a mitad de precio [ENG]

Cuatrocientas consultas de agricultores estadounidenses llegaron tras una sola entrevista. No por un John Deere. No por un Case IH. Por un tractor construido en Alberta con un motor diésel reacondicionado de los años 90 y sin electrónica. Ursa Ag, un pequeño fabricante canadiense, está ensamblando tractores impulsados por motores Cummins de 12 válvulas —los mismos caballos con inyección mecánica que propulsaban cosechadoras hace décadas— y los vende por aproximadamente la mitad del precio de máquinas comparables de marcas reconocidas.

| etiquetas: agricultura , tecnología
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41 comentarios
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Comentarios destacados:        
Gry #4 Gry
Eso es lo que llevan años pidiendo muchos agricultores: algo que funcione y que sea fácil de mantener y reparar.

Ahora Jhon Deere y cia parecen empeñados en venderte el tractor como servicio, con suscripción y atado a sus talleres/concesionarios.

Y si alguna marca de coches hiciera lo mismo tampoco sobraba.
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txirrindulari #12 txirrindulari
#4 tengo un coche con 0 electrónica y los mecánicos no tienen ni idea de como se repara, solo saben cambiar piezas
1 K 21
#18 Jesusor
#12 ¿Un mecánico no sabe reparar un coche sin electrónica?. Venga ya hombre.
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txirrindulari #25 txirrindulari
#18 lo que te digo, de flipar
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Mimausdee #19 Mimausdee *
#12 es que esos coches son para los "DIY"
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txirrindulari #28 txirrindulari
#19 a mi me da que como lo ven antiguo es su cabeza les pasa la idea de que no merece la pena
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Joker_2O #20 Joker_2O
#12 Igual deberías cambiar de mecánico.
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txirrindulari #23 txirrindulari *
#20 el que me lo llevaba se jubiló y desde entonces voy saltando de taller en taller.
Aquel mecanico solo con oir el coche ya sabía lo que le pasaba, un maestro
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Kleshk #27 Kleshk
#12 Que has ido al MediaMark o que?
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Andreham #32 Andreham
#12 Pues busca otro mecánico, no sé donde vives pero en cualquier ciudad medio grande (y pedanías) hay tropecientos talleres especializados por marca que te hacen virguerías.

También te digo que los que saben arreglar coches con 0 electrónica como una C-15 tienen 82 años. Está jodida la cosa.
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sotillo #37 sotillo
#12 No se a que tipo de taller vas pero te recomiendo uno de pueblo, verás como saben arreglarlo
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#17 prqt
#4 Exacto, porque la mitad será el precio de compra, habría que ver el precio de operarlos. En muchos casos no hace falta una máquina que haga tantas cosas.
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Peazo_galgo #36 Peazo_galgo
#4 bueno, yo tengo un familiar que tiene que pagar religiosamente una "suscripción" para que le siga funcionando cierto equipamiento de su BMW... se lo "camuflan" como "extra" de la morterada anual que paga como "tarifa plana" por las revisiones mecánicas anuales para que al menos pague una cantidad fija al año cuando toca cambiarle el aceite+filtros y no lo que le salga del nabo al concesionario de turno....

Pero oye, le gusta el coche así que.... :-P
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celyo #40 celyo
#4 lo que pasa que mucha electrónica viene asociado a temas de seguridad.
En un tractor no es necesario.

No se hasta que punto es posible quitar todo.
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powernergia #1 powernergia
Está claro, no van a dar abasto a fabricarlos.
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La_patata_española #8 La_patata_española
Bien, gente luchando contra el subscripción-feudalismo. Seguro que habrá señores de la suscripción que van a tratar de hundirles.
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#2 chocoleches
El Dacia del sector agrícola.
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tul #3 tul *
en cuanto vendan 4 mas le meten un arancel bien gordo y los de johndere contentos
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Connect #13 Connect *
Para muchos pequeños agricultores algo así básico ya les va bien, pero hoy en día un sistema GPS para saber qué parte se ha pasado es básico. También sistemas de gestión eficaz de combustible, telemetría, Conectividad ISOBUS, etc... Es que solo con todo eso, el ahorro en combustible es brutal. Evidentemente se nota en grandes campos de cultivo.

Arsa AG debe ir dirigido al pequeño agricultor. Al que compra una máquina cada 20 o más años, por lo que el crecimiento de la empresa es limitado,…   » ver todo el comentario
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#15 Assoka
#13 Si tiene suscripción, se pueden meter el tractor por donde no asoma el sol.

Llevo años con un gps en el coche que se carga por USB, no pago absolutamente ninguna suscripción, porque ya pagué por el aparato en su momento, IVA incluido

Lo mismo para la telemetría, si tengo que pagar por obtener datos del tractor, que sea a la compañía de telecos que me de la señal, no al fabricante al que YA PAGUÉ el tractor.
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#30 int21h
#13 Seguro que esas ayudas le resultan muy rentables a una parte de los clientes, y no habría ningún problema si todo eso fuese opcional y quien quisiese tener solamente un tractor, lo pudiese tener tal cual.
Pero John Deere es famosa por sus triquiñuelas para evitar que sus tractores puedan ser reparados fuera del circuito oficial, obligando a los clientes a tragar con todo lo que exija el fabricante.
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Find #35 Find
#13 Buen aporte. Muy interesante, lo desconocía
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placeres #38 placeres
#13 Los agricultores no tienen problemas en pagar millones en maquinaria si esta les da rentabilidad. (2.000 dolares por maquina es casi calderilla para los monstruos que algunos manejan)

El problema de la subcripción es que aparte de dar par de servicios, el objetivo real es controlar el tractor para bloquear reparaciones externas. Deere a pesar de cobrar por adelantado no garantiza que arreglen el tractor en el momento de la cosecha, son días críticos y la realidad es que deere oare que…   » ver todo el comentario
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Nube_Gris #7 Nube_Gris
Es la evolución descontrolada del capitalismo: ya no cobran por productos sino por prestaciones o servicios de esos productos que hemos comprado.
Otro pasito más, otro zarpazo a nuestra vida, pero no pasa nada, sigamos para adelante.
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sivious #21 sivious
#7 Por prestaciones que nadie ha pedido. Esta es la clave, un modelo insostenible de crecimiento de prestaciones que nadie ha pedido pero pueden hacer encarecer el producto lo que ellos quieran.
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Andreham #34 Andreham
#7 "No tendrás nada y serás feliz", pero los que se tiraron años y años diciendo la frasecita en estos casos callan.
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#16 uvi
Relacionada:
www.meneame.net/story/cosecha-cautiva-como-john-deere-quiso-convertir-

Si usas tu posición para hacer cautivos a tus clientes y lo que pidan o necesitan te da igual por el bien de tu negocio...pues pasa lo que pasa.
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sleep_timer #5 sleep_timer
Bueno, un tractor que con la llave inglesa y el martillo te basta para mantenerlo, pues se van a forrar.
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devilinside #9 devilinside
#5 La definición de un tractor ruso
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Find #29 Find
#9 Algo más falta en esa definición...
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devilinside #31 devilinside
#29 Era lo que exigían los soviéticos en la II Guerra Mundial a sus tanques, que se pudiesen reparar con un martillo y una llave inglesa
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jonolulu #22 jonolulu
Y lo más importante: el tractor es tuyo
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kastanedowski #14 kastanedowski
Muero por un coche para ciudad simple, para ir a trabajar... fuerte, normal, no delicado.

No los hay
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#26 HangTheRich
#14 si te refieres a fuerte de que no se averia... toyota yaris o corolla
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Peazo_galgo #39 Peazo_galgo
#14 tú estás pidiendo un Seat Marbella o similar... y no, no los hay porque las normativas anticontaminación+crashtest han hecho inviable poder fabricar coches urbanos pequeños y sobretodo BARATOS... de hecho ese segmento ha desparecido prácticamente porque salen casi igual de caros que un coche ya mediano tipo Dacia Sandero-Renault Clío...
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oliver7 #24 oliver7 *
Pronto una gran enfermedad acabará con los cultivos y aparecerá un agujero de gusano junto a Saturno. :tinfoil:
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#6 Sacianez
¿Una startup no es una empresa con base tecnológica?
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angelitoMagno #10 angelitoMagno
#6 Una empresa emergente (del inglés startup) es una organización de reciente creación que busca desarrollar un producto, servicio o modelo de negocio innovador con alto potencial de crecimiento y escalabilidad.
es.wikipedia.org/wiki/Empresa_emergente

Vamos, una empresa que está empezando y que busca su lugar en el mercado con un producto novedoso.

Se suele asociar a las tecnológicas porque con la llegada de Internet la mayoría de startups han estado orientadas a la tecnología.
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reivaj01 #11 reivaj01
#6 No, aunque el 99% lo sean, no es necesario.
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woody_alien #33 woody_alien
#6 ... La mecánica es tecnología.
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menéame