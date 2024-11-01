Esta startup de Alberta vende tractores sin tecnología a mitad de precio [ENG]

Cuatrocientas consultas de agricultores estadounidenses llegaron tras una sola entrevista. No por un John Deere. No por un Case IH. Por un tractor construido en Alberta con un motor diésel reacondicionado de los años 90 y sin electrónica. Ursa Ag, un pequeño fabricante canadiense, está ensamblando tractores impulsados por motores Cummins de 12 válvulas —los mismos caballos con inyección mecánica que propulsaban cosechadoras hace décadas— y los vende por aproximadamente la mitad del precio de máquinas comparables de marcas reconocidas.