John Deere pagará a los agricultores 99 millones de dólares por una demanda por derecho a reparación

La compañía también acordó comenzar a permitir que los propietarios de equipos y los talleres de reparación reprogramen o realicen diagnósticos en los equipos mientras están fuera de línea para fines de 2026. Estos términos permitirán a los propietarios de equipos «evitar acudir a distribuidores autorizados de Deere para realizar reparaciones», según el acuerdo.