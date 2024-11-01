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John Deere pagará a los agricultores 99 millones de dólares por una demanda por derecho a reparación

John Deere pagará a los agricultores 99 millones de dólares por una demanda por derecho a reparación

La compañía también acordó comenzar a permitir que los propietarios de equipos y los talleres de reparación reprogramen o realicen diagnósticos en los equipos mientras están fuera de línea para fines de 2026. Estos términos permitirán a los propietarios de equipos «evitar acudir a distribuidores autorizados de Deere para realizar reparaciones», según el acuerdo.

| etiquetas: tractor , agricultura , demanda , reparación , subscripción , john deere
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Mendax #2 Mendax
Los de Yondi se han montado un buen tinglado SaaS (Sembrar as a Service)
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menéame