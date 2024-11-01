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Libres y Combativas sienta en el banquillo a Vito Quiles y Javier Negre

Libres y Combativas sienta en el banquillo a Vito Quiles y Javier Negre  

Hace 2 años estos dos “pseudoperiodistas” se mofaban cruel y públicamente de nuestra compañera Violeta, una activista con diversidad funcional que acudió a una concentración en Génova contra las políticas reaccionarias de Isabel Díaz Ayuso. El escándalo de un vídeo y unas imágenes ruines, con Vito Quiles denigrando a Violeta y riéndose de ella llenaron las redes sociales. (...) La Fiscalía pide para Vito Quiles 2 años de cárcel y un periodo equivalente de inhabilitación para ejercer el periodismo, y otros 18 meses de cárcel para Javier Negre

| etiquetas: juicio , vito quiles , javier negre , libres y combativas
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1 comentarios
16 10 0 K 273 Ardilléame
AbiRN #1 AbiRN
Ale, a tomar por culo. A ver si con un poco de suerte, entre un juicio y otro pasan más tiempo con el culo en el banquillo que en la calle. Y luego a chirona, por gilipollas.
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menéame