Libres y Combativas sienta en el banquillo a Vito Quiles y Javier Negre  

Hace 2 años estos dos “pseudoperiodistas” se mofaban cruel y públicamente de nuestra compañera Violeta, una activista con diversidad funcional que acudió a una concentración en Génova contra las políticas reaccionarias de Isabel Díaz Ayuso. El escándalo de un vídeo y unas imágenes ruines, con Vito Quiles denigrando a Violeta y riéndose de ella llenaron las redes sociales. (...) La Fiscalía pide para Vito Quiles 2 años de cárcel y un periodo equivalente de inhabilitación para ejercer el periodismo, y otros 18 meses de cárcel para Javier Negre