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La UE rechaza la petición de España de suspender el acuerdo comercial con Israel

La UE rechaza la petición de España de suspender el acuerdo comercial con Israel

Antes de la reunión del martes en Luxemburgo, los gobiernos de España, Irlanda y Eslovenia pidieron a la UE que "asuma su responsabilidad moral y política, y defienda los valores fundamentales que han sustentado el proyecto europeo desde su fundación".

| etiquetas: acuerdo comercial , israel , ue
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31 comentarios
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Comentarios destacados:    
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
La hipocresía europea
11 K 129
#10 luckyy
#1 del neoliberalismo que nos gobierna.
3 K 48
#5 abogado_del_diablo
Qué vergüenza ser europeo hoy en día.
La historia jamás nos lo perdonará.
6 K 78
#14 soberao
"No es el momento" que Eurovision es dentro de unas semanas y hay que centrarse en lo "importante": "que genocidio no es". Genocidio es lo de Rusia en Ucrania y la beligerancia de Irán... :palm:
3 K 70
#4 DenisseJoel
Enhorabuena a todos los nazis.
5 K 70
#19 guillersk
#4 gracias, un placer
0 K 10
Tkachenko #22 Tkachenko
#19 está bien que lo reconozcas (para sorpresa de nadie)
1 K 13
pitercio #2 pitercio
Traidores.
4 K 54
#3 arreglenenlacemagico *
#2 a quien www.mapa.gob.es/dam/mapa/contenido/ministerio/servicios/servicios-de-i ? emprobrecer a tus ciudadanos tambien es traicion
3 K -4
pitercio #18 pitercio
#3 los ciudadanos no exportan. Todas esas empresas que venden lo que sea a Israel, son igual de traidoras, tanto como las que compran.
2 K 39
#26 arreglenenlacemagico
#18 si porque paco que tiene una SL en el campo y es el solo no es un ciudadano :roll:
0 K 7
XtrMnIO #6 XtrMnIO
Opinarían diferente si tuvieran que enviar el dinero de sus bolsillos a la colonia sionista.
3 K 54
Un_señor_de_Cuenca #21 Un_señor_de_Cuenca
#6 Claro, lo envían de nuestros bolsillos.
0 K 14
#16 bibubibu
Pues eso, que luego nos ponen colorados por ser europeos y esas cosas. Lo sigo diciendo, la UE está muerta, ha perdido todos los valores que nos decían que teníamos y esas cosas.
3 K 44
aupaatu #8 aupaatu
Tenemos muchos asesinos y genocidas colonialistas en la Unión y segun parece también mucha corrupción oculta en la clase política europea en Manos del Mossad.
2 K 40
#17 soberao
#8 Es Alemania quien lo ha parado. Uk también lo habrían parado pero ya no están en la UE. Ahora habrá que ver cómo lo blanquean porque Israel va a seguir reduciendo Líbano a escombros mientras le sigan financiando el genocidio.
1 K 36
Ovlak #9 Ovlak *
El titular puede inducir a error. Tal y como funciona la toma de decisiones de la UE, se obtiene el mismo resultado tanto si 26 de 27 apoyaban la propuesta de España como si esta última se hubiera quedado sola. La realidad es que se estuvo más cerca de lo primero que de lo segundo pero el planteamiento de "España vs UE" da la impresión de lo contrario.
2 K 38
#12 encurtido *
Pues la UE le está dando la razón a Netanyahu con sus recientes comunicados

"Sánchez y sus ministros lanzan acusaciones falsas y difamatorias contra Israel y su Ejército, difaman e incitan contra Israel y el primer ministro Netanyahu. El Gobierno de España ha intentado perjudicarnos en instituciones internacionales, incluyendo repetidos intentos —sin éxito— de promover sanciones en nuestra contra en la Unión Europea", ha añadido el jefe de la diplomacia israelí.

www.rtve.es/noticias/20260410/netanyahu-espana-israel-pedro-sanchez-ga
2 K 37
Dene #13 Dene
#11 bajo las leyes de seguridad nacional se puede perfectamente en el ambito de la administracion
ahi tienes a francia prohibiendo el uso de guasap a sus funcionarios en telefonos oficiales,etc etc.
2 K 37
#15 fralbin
#13 Si, eso si puedes, pero ese es el límite.
0 K 7
Dene #7 Dene
Pues habrá que empezar a gestionar eso a nivel local y poner muchas pegas
Por ejemplo, se puede usar la legislacion de seguridad (que no depende de la UE) para excluir de la contratación publica armamento y software de seguridad israelí que nos tiene cogido por las pelotitas
1 K 25
#11 fralbin
#7 No podemos, siempre podrian saltarselo por la unidad de mercado, es el mismo principio por el que Trump no puede joder el comercio con un pais de la UE, sin liarla con toda la UE.
0 K 7
#20 carraxe
La "unión" europea huele a mierda
1 K 21
Asimismov #29 Asimismov *
#20 europedos
0 K 13
#31 carraxe
#29 Bueno, creo que ese término no es justo porque muchos ciudadanos no somos responsables de que la UE esté corrompida por el sionismo. Yo no voté jamás a esa banda de fascistas corruptos que son el PP europeo y que lleva desde el principio manejando todas las instituciones.
0 K 8
mmlv #25 mmlv
CÓMPLICES
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Asimismov #30 Asimismov
#25 cómplices, encubridores, colaboradores necesario y beneficiados a título lucrativo por la venta de armas.
0 K 13
#23 Onaj *
Es lógico si le das una vuelta, la UE no es un estamento moral ni se rige por ella.

Muchos países cometen grandes crímenes y la UE ni pestañea.

La única vez que la UE ha hecho algo es cuando un país externo ha invadido un país que estaba trabajándose formar parte de la UE. Si hubiera sido en el sureste asiático no habrían movido un dedo. Más bien les habríamos vendido armas, a los dos bandos.

En mi opinión en este caso deberían haber hecho una excepción porque el nivel de atrocidades cometidos por Israel es incuantificable. Pero es cierto que sería una excepción y si algo hay que criticar a nuestros compañeros del centro y del norte de europa es que muy flexibles no son.
1 K 18
UnoYDos #24 UnoYDos
#23 Totalmente de acuerdo. A la gente le cuesta entender que la UE es un mercado y ya esta. Formado por paises que culturalmente distan entre ellos mas que con algunos de fuera de la UE. Por ejemplo nosotros tenemos mucho más en común con cualquier hispanoamericano que con un aleman. La UE no es un país con una cultura. Prentender que la UE tenga una moral única es tremendamente complicado. Y a más miembros haya, más complicado será.
0 K 7
Ovlak #27 Ovlak
#23 la UE no es un estamento moral ni se rige por ella.

Pues que lo devuelvan o se lo regalen a Trump en lugar de dedicarse a presumir de él: learning-corner.learning.europa.eu/history-european-union/2010-2019/20
1 K 19
#28 Onaj
#27 Eso es publicidad.
0 K 11

menéame