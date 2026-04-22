La UE rechaza la petición de España de suspender el acuerdo comercial con Israel

Antes de la reunión del martes en Luxemburgo, los gobiernos de España, Irlanda y Eslovenia pidieron a la UE que "asuma su responsabilidad moral y política, y defienda los valores fundamentales que han sustentado el proyecto europeo desde su fundación".
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La historia jamás nos lo perdonará.
"Sánchez y sus ministros lanzan acusaciones falsas y difamatorias contra Israel y su Ejército, difaman e incitan contra Israel y el primer ministro Netanyahu. El Gobierno de España ha intentado perjudicarnos en instituciones internacionales, incluyendo repetidos intentos —sin éxito— de promover sanciones en nuestra contra en la Unión Europea", ha añadido el jefe de la diplomacia israelí.
www.rtve.es/noticias/20260410/netanyahu-espana-israel-pedro-sanchez-ga
ahi tienes a francia prohibiendo el uso de guasap a sus funcionarios en telefonos oficiales,etc etc.
Por ejemplo, se puede usar la legislacion de seguridad (que no depende de la UE) para excluir de la contratación publica armamento y software de seguridad israelí que nos tiene cogido por las pelotitas
Muchos países cometen grandes crímenes y la UE ni pestañea.
La única vez que la UE ha hecho algo es cuando un país externo ha invadido un país que estaba trabajándose formar parte de la UE. Si hubiera sido en el sureste asiático no habrían movido un dedo. Más bien les habríamos vendido armas, a los dos bandos.
En mi opinión en este caso deberían haber hecho una excepción porque el nivel de atrocidades cometidos por Israel es incuantificable. Pero es cierto que sería una excepción y si algo hay que criticar a nuestros compañeros del centro y del norte de europa es que muy flexibles no son.
Pues que lo devuelvan o se lo regalen a Trump en lugar de dedicarse a presumir de él: learning-corner.learning.europa.eu/history-european-union/2010-2019/20