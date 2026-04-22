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La jueza imputa a quince personas por el escándalo de Les Naus de Alicante, entre ellas Rocío Gómez, Pérez-Hickman y diez dueños de viviendas protegidas

Comienzan las imputaciones judiciales por el escándalo de las viviendas protegidas en el residencial Les Naus de Alicante. La magistrada que investiga las presuntas irregularidades en las polémicas adjudicaciones ha citado a declarar, en calidad de investigados, a un total de quince personas, entre las que se encuentran representantes políticos, altas funcionarias de la Administración local, técnicos y una decena de propietarios de viviendas de la urbanización de La Condomina.

| etiquetas: jueza , imputa , escandalo , les naus , alicante
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8 comentarios
26 5 0 K 341 actualidad
#1 ehrlich
La mafia alicantina mejor que la cosa Nostra
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AbiRN #8 AbiRN
#1 Di mejor "la MAFIA PEPERA", que luego la gente no se entera, que es la que, oooootra vez, está imputada en este nuevo caso de corrupción. Éstos son los mismos que luego van dando clases de decencia política sin ponerse rojos. No hay gobierno local, autonómico o central donde entren y no metan las manos. Ladrones de guante blanco profesionales. Van enlazando un caso de corrupción con otro. Aún están empezando con la Kitchen y ya les han pillado con Les Naus. En una semana otro caso más.
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asola33 #2 asola33
Menos mal que no hay ningún juez entre los agraciados.
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a69 #3 a69
#2 que se sepa....
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#5 tednsi
#3 Espera
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makinavaja #4 makinavaja
#2 ...ninguno imputado... por ahora...
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josde #7 josde
#4 Ha imputado ya a 15 personas, entre ellos como no varios del PP
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asola33 #6 asola33 *
#2 Aquí falló el "organizador".
Hay que poner un sindicato, un juez, un policía, un periodista...
Hay que hacerlo bien. Coño.
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menéame