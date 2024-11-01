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Trump intentó usar códigos nucleares, pero fue detenido por un alto mando militar [Eng]

Trump intentó usar códigos nucleares, pero fue detenido por un alto mando militar [Eng]

Un informe que salió en una reunión en la Casa Blanca es que Trump quería... usar los códigos nucleares, y el general Dan Caine se puso de pie y dijo "No". Invocó su privilegio como jefe de los militares, por así decirlo. Aparentemente fue una explosión. Hay algunas cosas muy extrañas en DC". Se produce en medio de una creciente preocupación por el comportamiento errático del presidente: hace solo unos días, Trump hizo un comentario sexual inquietante en el escenario que sorprendió a su audiencia en silencio.

| etiquetas: trump , códigos nucleares , bloqueo , general , dan caine
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17 comentarios
15 3 2 K 289 actualidad
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
Infantino… anota, ya tienes a quien dar otro premio FIFA de la Paz
2 K 49
efectogamonal #2 efectogamonal
Bueno, pues parece ser que dentro de su entorno hay alguien con dos dedos de frente para evitar la tragedia {0x1f525}
2 K 48
ochoceros #7 ochoceros
#2 Lo echarán en breve :-P
0 K 11
kosako #12 kosako
#2 Y si lo han tenido que parar. No pueden coger y darle la patada por subnormal?

Quiero pensar que es una payasada y que realmente el cencerro ese no ha querido sacársela nuclearmente hablando
1 K 15
ipanies #5 ipanies
O es mentira o debería ser el centro del debate mundial en estos momentos.
3 K 45
efectogamonal #13 efectogamonal *
#5 Ha metido a los Esclavos Unidos en un pozo sin fondo, está cometiendo crímenes de lesa himanidad en complicidad con un estado genocida y poniendo en jaque a la economía mundial, tan sólo por pensar en su propio ombligo.

Qué podria salir mal, verdad {0x1f525}
1 K 22
Supercinexin #16 Supercinexin
#5 Hay tantas cosas que deberían ser el centro del debate mundial en estos momentos... Gaza sigue siendo un matadero donde se está exterminando a todo un pueblo. ¿Ves a nuestros queridos medios debatir sobre ello? Sudán, bastante parecido, matando negros a estilo safari, como en los mejores tiempos del más carnicero colonialismo, patrocinado por Emiratos Árabes. ¿Te han contado algo en las noticias? ¿Has visto alguna vez alguna noticia de los golpes de Estado, derrocamientos con miles de…   » ver todo el comentario
1 K 22
WcPC #6 WcPC *
Según la información la reunión fue el 18 de Abril, pero medios oficiales dicen que Trump no estaba en el Pentágono el 18 de Abril.
Yo he encontrado que la "noticia" viene de un twit de Jimmy Dore y ahora no lo tiene en su twitter.
2 K 41
Escafurciao #10 Escafurciao *
#6 es themirror pero aún así espero que sea medio verdad.
1 K 20
WcPC #15 WcPC *
#10 Algo así pienso yo.
Por eso me he puesto a mirar de donde venía y encontré ese twitt como el primero (solo he visto capturas)
No sé...
Loco está Trump como para hacerlo, pero no es una noticia para tomarse a la ligera.  media
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HeilHynkel #8 HeilHynkel
Esto es un tabloide yanki. Espero que sea un bulo más.
0 K 19
kosako #1 kosako
Esto tiene que ser mentira..
1 K 15
#9 Eukherio
#1 Entiendo que sí. No creo que puedan negarse con tanta facilidad sin declararlo incompetente. Es el presidente al fin y al cabo.
0 K 8
Findeton #14 Findeton
#1 The Mirror.
1 K 22
Findeton #17 Findeton
Fuente: The Mirror.
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menéame