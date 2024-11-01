Trump intentó usar códigos nucleares, pero fue detenido por un alto mando militar [Eng]

Un informe que salió en una reunión en la Casa Blanca es que Trump quería... usar los códigos nucleares, y el general Dan Caine se puso de pie y dijo "No". Invocó su privilegio como jefe de los militares, por así decirlo. Aparentemente fue una explosión. Hay algunas cosas muy extrañas en DC". Se produce en medio de una creciente preocupación por el comportamiento errático del presidente: hace solo unos días, Trump hizo un comentario sexual inquietante en el escenario que sorprendió a su audiencia en silencio.