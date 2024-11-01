Trump intentó usar códigos nucleares, pero fue detenido por un alto mando militar [Eng]

Un informe que salió en una reunión en la Casa Blanca es que Trump quería... usar los códigos nucleares, y el general Dan Caine se puso de pie y dijo "No". Invocó su privilegio como jefe de los militares, por así decirlo. Aparentemente fue una explosión. Hay algunas cosas muy extrañas en DC". Se produce en medio de una creciente preocupación por el comportamiento errático del presidente: hace solo unos días, Trump hizo un comentario sexual inquietante en el escenario que sorprendió a su audiencia en silencio.
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Quiero pensar que es una payasada y que realmente el cencerro ese no ha querido sacársela nuclearmente hablando
Qué podria salir mal, verdad
Yo he encontrado que la "noticia" viene de un twit de Jimmy Dore y ahora no lo tiene en su twitter.
Por eso me he puesto a mirar de donde venía y encontré ese twitt como el primero (solo he visto capturas)
No sé...
Loco está Trump como para hacerlo, pero no es una noticia para tomarse a la ligera.