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Se vende llave de oro de la ciudad de Madrid  

Creíamos que esta vez no iba a pasar, pero ha sucedido.

| etiquetas: llave , oro , madrid
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11 comentarios
26 5 0 K 290 actualidad
Jointhouse_Blues #2 Jointhouse_Blues
Esto merece troleo.
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ezbirro #1 ezbirro
Como se entere el Trumpetas que no se la regalan...
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Spirito #8 Spirito
#1 Descuida. Ya irá alguno de la Camarilla Yanquineja, es decir, los fachas de banderita, a chivárselo. xD
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#6 cybermouse
¿esto es cachondeo, no? xD xD
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Supercinexin #11 Supercinexin
JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJJA xD xD xD {0x1f602} {0x1f602} {0x1f602}
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frankye #7 frankye
¿Lucas M. ?
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Cehona #9 Cehona *
Me hubiera gustado mejor una puja o mejor aún, que regalaran una entrada de AC/DC para el Riyadh Air Metropolitano de Madrid los días 12 y 16 de julio
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tricionide #5 tricionide
"Buen comprador. No le conocí en persona, pero sus amigos encantadores"
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#3 abogado_del_diablo
Pues parece de fiar, tiene buenas valoraciones.
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SMaSeR #4 SMaSeR
Joe, y yo vendiendo tristes Hot Wheels
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#10 PISTOTEL
lucas,también vende pelucas
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menéame