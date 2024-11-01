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Se vende llave de oro de la ciudad de Madrid
Creíamos que esta vez no iba a pasar, pero ha sucedido.
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#2
Jointhouse_Blues
Esto merece troleo.
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#1
ezbirro
Como se entere el Trumpetas que no se la regalan...
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#8
Spirito
#1
Descuida. Ya irá alguno de la Camarilla Yanquineja, es decir, los fachas de banderita, a chivárselo.
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#6
cybermouse
¿esto es cachondeo, no?
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#11
Supercinexin
JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJJA
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#7
frankye
¿Lucas M. ?
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#9
Cehona
*
Me hubiera gustado mejor una puja o mejor aún, que regalaran una entrada de AC/DC para el Riyadh Air Metropolitano de Madrid los días 12 y 16 de julio
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#5
tricionide
"Buen comprador. No le conocí en persona, pero sus amigos encantadores"
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#3
abogado_del_diablo
Pues parece de fiar, tiene buenas valoraciones.
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#4
SMaSeR
Joe, y yo vendiendo tristes Hot Wheels
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#10
PISTOTEL
lucas,también vende pelucas
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