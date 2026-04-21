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VÍDEO | Andrea Ropero deja K.O. al opositor venezolano Leopoldo López: la entrevista más viral
La periodista no da tregua al opositor venezolano, que evita responder con claridad y acaba acorralado en pleno interrogatorio político ...
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:
leopoldo lópez
,
andrea ropero
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venezuela
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relacionadas
#3
YeahYa
#2
Irrespetuoso es venir a un país con el rollo de "presidentes legítimos de Venezuela" y reunirse con toda la oposición mientras derscartas reunirte con un Gobierno, votado por los españoles, que ha hecho de todo para ayudarte.
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#4
OdaAl
#3
una cosa no quita la otra
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#6
YeahYa
#4
Si un periodista pregunta por A y le contestan B, es una falta de respeto al profesional que hace su trabajo. Por ello, es adecuado cortar la respuesta y repreguntar.
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#16
HaCHa
#6
Xtia, qué tiempos aquellos los del periodismo, eh?
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#18
Mangione
#6
Si, ojalá con nuestros políticos fuesen tan incisivos...
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#13
Supercinexin
#2
Si no respondes a lo que el entrevistador te está preguntando y en cambio te pones a vender tu libro y soltar tu discurso traído de casa, que es exactamente lo que hacen
todos
los derechistas cuando les pone un micro delante cualquiera que no vaya a hacerles un masaje con final feliz, lo profesional es cortar el sainete y volver a formular la pregunta. El entrevistado puede negarse a responder, faltaría más, pero que no dé discursos que NO son lo que le ha preguntado y luego llore porque no le dejan dar su discurso, por favor. Basta ya de soportar a fachas llorones.
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#20
elmakina
#13
Sí, sí, que lo de hablar de tu libro debe de ser cosa de "los derechistas" y no de cualquier político entrevistado...
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#5
DonNadieSoy
¿No le preguntan por las cajas llenas de dinero que llevaba su mujer?
www.publico.es/internacional/confiscan-lilian-tintori-200-millones-bol
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#1
endy
"la entrevista más viral" = mejor no perder minutos de tu vida con esto
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#2
OdaAl
#1
la periodista ha sido bastante irrespetuosa no dejando responder, quitándole el micrófono
0
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#11
Nebuchanezzar
#2
Si quieres respeto, respeta, ¿simple verdad?
0
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#14
hartodantifuncis
#2
sí que lo es, pero estás en meneame... Él me parece bastante educado. De donde no sabe salir realmente es de lo del regalo del Nobel a Trump (es que no tiene explicación lógica esa bajada de pantalones). Por lo demás, no creo que lo deje KO en el resto de preguntas. Este señor, Leopoldo López, me merece mucho más respeto que la actual representante de la dictadura venezolana. Conviene no olvidar que el régimen lo tuvo encarcelado. La periodista me parece una hooligan. No comparable a Vito Quiles, por supuesto, que además ni es periodista.
1
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16
#22
GaiusLupus
#2
pero si no ha respondido ni una sola pregunta
¿Qué opina de...?
Manzanas traigo
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#15
eltoloco
#1
que a ti no te guste no es sinónimo de "perder el tiempo", la realidad es que le llueven los zascas por todos lados y no sabe por donde salir de todas sus incongruencias, solo por eso vale mucho la pena el vídeo.
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K
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#19
Thony
#1
Mira que soy muy contrario a los titulares sensacionalistas, con sus Zasca, KO, deja sin palabras, etc.
Pero he de reconocer que esta entrevista de pocos minutos o segundos, vale mucho la pena.
La periodista hace periodismo, haciendo preguntas directas, claras, y que destapan la hipocresía y cinismo de políticos venezolanos con su acercamiento al PP y Trump, y su oposición al gobierno de Pedro.
2
K
31
#8
Kantinero
Joder con la Andrea, lo destroza
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#10
Brill
#8
Por eso no la dejan entrar en el congreso. En cambio a Vito Quiles...
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#7
Pixmac
El gobierno debería evitar dar la nacionalidad a personas así. Que se vaya a Estados Unidos a hacerle la pelota a Trump para ver si así le ponen de presidente, igual que Corina Machado.
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#9
YeahYa
#7
Yo creo que es más adecuado mantener un perfil humanista. Esta gente se define a sí misma, y nosotros nos definimos a nosotros. Es un honor no ser como ellos.
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38
#12
thalonius
Estados Unidos tiene territorio de sobra para construir la "New Venezuela" y el "New Israel". Que vayan buscando zona y se metan todos allí.
1
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#23
ipanies
La derecha venezolana da tanta vergüenza como la derecha española, somos hermanos!!! O primos, como poco!!!
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#17
UNX
La escena final es entendible: la oposición no tiene problemas en criticar al actual régimen venezolano, pero son unos cobardes a la hora de hablar del pederasta naranja.
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12
#21
Maelstrom
*
Las preguntas son una putísima mierda, perdonad que os diga.
¿Que por qué no se ha reunido con Sánchez? Pues porque es obvio. Y no sé ni por qué tendría que reunirse con él ni con cualquiera que apoye el cinismo de Zapatero. Y menos aún sabiendo que nuestro presidente de todos los españoles (más de los catalanes y vascos sepatistas que de cualquier otro) no felicitó a Corina por el Nobel.
Sobre la contradicción de estar junto a venezolanos exiliados y a la vez con partidos contrarios a la…
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K
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23
comentarios)
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www.publico.es/internacional/confiscan-lilian-tintori-200-millones-bol
¿Qué opina de...?
Manzanas traigo
Pero he de reconocer que esta entrevista de pocos minutos o segundos, vale mucho la pena.
La periodista hace periodismo, haciendo preguntas directas, claras, y que destapan la hipocresía y cinismo de políticos venezolanos con su acercamiento al PP y Trump, y su oposición al gobierno de Pedro.
¿Que por qué no se ha reunido con Sánchez? Pues porque es obvio. Y no sé ni por qué tendría que reunirse con él ni con cualquiera que apoye el cinismo de Zapatero. Y menos aún sabiendo que nuestro presidente de todos los españoles (más de los catalanes y vascos sepatistas que de cualquier otro) no felicitó a Corina por el Nobel.
Sobre la contradicción de estar junto a venezolanos exiliados y a la vez con partidos contrarios a la… » ver todo el comentario