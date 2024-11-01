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La OMS subraya que España "ha demostrado que la cobertura sanitaria universal no es una quimera"

La OMS subraya que España "ha demostrado que la cobertura sanitaria universal no es una quimera"

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha subrayado que España "ha demostrado que la cobertura sanitaria universal no es una quimera", sino que "es alcanzable", lo que ha llevado a cabo mediante la Ley General de Sanidad aprobada en abril de 1986 y durante los 40 años posteriores. "Mi más calurosa felicitación a todos vosotros con motivo del 40 aniversario de la Ley General de Sanidad", ha enfatizado con motivo de su participación, a través de un vídeo, en el acto celebrado

| etiquetas: organización mundial de la salud , oms , sanidad pública
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4 comentarios
15 2 0 K 139 actualidad
Pertinax #2 Pertinax *
…por ahora. España sigue aumentando su deuda pública, aunque en menor medida. Todo depende de si se mantiene la reducción hasta el punto de dejar de recortar en servicios básicos como sigue sucediendo desde hace ya una década.
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Malinke #4 Malinke
Menos mal que existe España, que si no, no os habríais dado cuenta de algo que no sólo es posible, sino que es fundamental, prioritario y que desde hace tiempo sabemos que es posible; suena a excusa por no haber hecho los deberes.
Hay que empezar desde ahí y que apechugue todo el mundo, sobre todo la gente del primer mundo que saca suculentos beneficios del sufrimiento de los más débiles. Todo el mundo sabe de las empresas y países que se aprovechan de esos países y no les importa que haya matanzas sólo por beneficios.
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#3 Joroñas
No es una quimera, así que corred todos a cargaosla, no sea que nos jodan el chiringuito
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Expat_Guinea_Ecuatorial #1 Expat_Guinea_Ecuatorial
Universal de verdad, incluye todo el planeta
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