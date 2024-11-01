La OMS subraya que España "ha demostrado que la cobertura sanitaria universal no es una quimera"

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha subrayado que España "ha demostrado que la cobertura sanitaria universal no es una quimera", sino que "es alcanzable", lo que ha llevado a cabo mediante la Ley General de Sanidad aprobada en abril de 1986 y durante los 40 años posteriores. "Mi más calurosa felicitación a todos vosotros con motivo del 40 aniversario de la Ley General de Sanidad", ha enfatizado con motivo de su participación, a través de un vídeo, en el acto celebrado