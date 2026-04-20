España arrasa: la solar genera tanta electricidad como 27 centrales nucleares durante el día

España produce ya durante el día tanta electricidad solar como 27 reactores nucleares. El excedente se usa para bombeo hidráulico, almacenando energía que luego cubre la demanda nocturna junto con baterías. El modelo funciona gracias a planificación y recursos, mientras que Alemania ha recortado ayudas a la solar, ha frenado el desarrollo eólico y la expansión de las redes. Allí los particulares que han tirado del carro. España demuestra que con sol, almacenamiento y decisiones claras puede lograrse soberanía energética y precios más estables