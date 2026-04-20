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España arrasa: la solar genera tanta electricidad como 27 centrales nucleares durante el día

España arrasa: la solar genera tanta electricidad como 27 centrales nucleares durante el día

España produce ya durante el día tanta electricidad solar como 27 reactores nucleares. El excedente se usa para bombeo hidráulico, almacenando energía que luego cubre la demanda nocturna junto con baterías. El modelo funciona gracias a planificación y recursos, mientras que Alemania ha recortado ayudas a la solar, ha frenado el desarrollo eólico y la expansión de las redes. Allí los particulares que han tirado del carro. España demuestra que con sol, almacenamiento y decisiones claras puede lograrse soberanía energética y precios más estables

| etiquetas: españa , energia , solar , nuclear
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15 comentarios
38 15 0 K 581 actualidad
Comentarios destacados:    
DonNadieSoy #1 DonNadieSoy
La España de hoy... Cuando nos pille de nuevo el pp hablamos.
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#7 tropezon
#1 depende de lo que sobornen los chinos
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#9 CuiProdestHocBellum
#7 Mucho pueden sobornar, pero si quien maneja los hilos del PP-Vox tiene asiento en el consejo de administración de petroleras, o es máximo accionista, o si me apuras es un descerebrado como los de Vox que ven en cualquier progreso o mejora una amenaza a su pequeño y miserable mundo... Acabamos como la última vez que gobernaron, con impuestos al sol y décadas de atraso.
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Atusateelpelo #2 Atusateelpelo
¿Y durante la noche?
1 K 22
ingenierodepalillos #3 ingenierodepalillos
#2 Por la noche acecha la ley de Poe, más de uno entenderá lo que le dé la gana.
1 K 26
MoñecoTeDrapo #4 MoñecoTeDrapo
#2 ¿y la europea? :-P
4 K 48
#5 tropezon *
#2 Hay que poner baterías como si no hubiera un mañana, preferiblemente las de sodio que comienzan ahora y fabricadas en alguna de las fábricas que se están construyendo (Sagunto, Plasencia, Zaragoza, Valladolid)
3 K 55
Atusateelpelo #6 Atusateelpelo
#5 Yo prefiero las estaciones de bombeo. Pero ambas cosas en grandes cantidades.

Luego ya nos planteamos da pasaporte al gas y a las nucleares.

Pero de momento hay que ser realistas y consecuentes con lo que hay (y mas con la hostia de realidad con la guerra de Iran)
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Duke00 #12 Duke00 *
#6 Hay que ser realistas con lo que hay y con lo que se está instalando. Si se planifica el futuro sin tener en cuenta la velocidad a la que crecen ciertas tecnologías, entonces se termina no planificando nada.

La cantidad de baterías que ya se están instalando en España a día de hoy es muy alta.
0 K 13
par #14 par
#2 De la entradilla: "El excedente se usa para bombeo hidráulico, almacenando energía que luego cubre la demanda nocturna junto con baterías."

Ademas, por que crees que existe la tarifa nocturna, normalmente mas barata?
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Pacman #8 Pacman
Muy espectacular noticia, pero tiene un pero y es que el excedente no se puede guardar
Habría que construir baterías o medios de almacenamiento, o dedicar el excedente a generar hidrógeno
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Duke00 #10 Duke00 *
#8 Ya se está haciendo, este año llegarán una gran cantidad de baterías:

9074 MW en proyectos de almacenamiento en baterías en España, 1058 MW en construcción ya iniciada o inminente
www.meneame.net/story/hay-9074-mw-proyectos-baterias-espana-1058-mw-co

De momento este mes ha aumentado en 70 MW y ya hay 193 MW instalados: www.ree.es/es/datos/almacenamiento
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#13 CuiProdestHocBellum
#8 Se está invirtiendo en baterías y hay proyectos con sist. de bombeo para crear "baterías" de agua. El problema es que hay muchos interés en que se pare esta revolución.
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FunFrock #11 FunFrock
¿Y por la noche?
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emegece #15 emegece
#11 por la noche, pajote y a dormir.
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menéame