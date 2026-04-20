España arrasa: la solar genera tanta electricidad como 27 centrales nucleares durante el día

España produce ya durante el día tanta electricidad solar como 27 reactores nucleares. El excedente se usa para bombeo hidráulico, almacenando energía que luego cubre la demanda nocturna junto con baterías. El modelo funciona gracias a planificación y recursos, mientras que Alemania ha recortado ayudas a la solar, ha frenado el desarrollo eólico y la expansión de las redes. Allí los particulares que han tirado del carro. España demuestra que con sol, almacenamiento y decisiones claras puede lograrse soberanía energética y precios más estables
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Luego ya nos planteamos da pasaporte al gas y a las nucleares.
Pero de momento hay que ser realistas y consecuentes con lo que hay (y mas con la hostia de realidad con la guerra de Iran)
La cantidad de baterías que ya se están instalando en España a día de hoy es muy alta.
Ademas, por que crees que existe la tarifa nocturna, normalmente mas barata?
Habría que construir baterías o medios de almacenamiento, o dedicar el excedente a generar hidrógeno
9074 MW en proyectos de almacenamiento en baterías en España, 1058 MW en construcción ya iniciada o inminente
www.meneame.net/story/hay-9074-mw-proyectos-baterias-espana-1058-mw-co
De momento este mes ha aumentado en 70 MW y ya hay 193 MW instalados: www.ree.es/es/datos/almacenamiento