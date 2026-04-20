Albares critica a María Corina Machado y revela que pidió refugio en la embajada en Caracas: "No se puede pedir ayuda y luego desmerecer a las instituciones españolas"

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha lamentado que la líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz María Corina Machado haya decidido, en su visita a España, "actuar como una líder ideológica y por eso ha escogido reunirse sólo con una parte del espectro político, con la extrema derecha, en lugar de como representante pueblo velezonano". "Solicitó refugio en la Embajada, y yo se lo concedí". El ministro, que ha llegado afirmar que "este es el Gobierno del mundo que más ha hecho por el pueblo venezolano"...