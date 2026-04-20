Destapan a otra policía infiltrada en movimientos políticos de Madrid  

El Movimiento Antirrepresivo de Madrid (MAR Madrid) ha denunciado públicamente una nueva operación de espionaje político contra movimientos sociales y organizaciones mediante la infiltración de una agente de la Policía Nacional en los movimientos sociales de la capital. La funcionaria utilizó la identidad falsa de "Fátima García Vázquez" para integrarse desde finales de 2023 en estructuras militantes, incluyendo el propio MAR Madrid, un partido político y una organización de solidaridad con Palestina.