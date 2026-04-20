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Destapan a otra policía infiltrada en movimientos políticos de Madrid

Destapan a otra policía infiltrada en movimientos políticos de Madrid  

El Movimiento Antirrepresivo de Madrid (MAR Madrid) ha denunciado públicamente una nueva operación de espionaje político contra movimientos sociales y organizaciones mediante la infiltración de una agente de la Policía Nacional en los movimientos sociales de la capital. La funcionaria utilizó la identidad falsa de "Fátima García Vázquez" para integrarse desde finales de 2023 en estructuras militantes, incluyendo el propio MAR Madrid, un partido político y una organización de solidaridad con Palestina.

| etiquetas: fátima garcía , policía , infiltrada , mar , movimiento antirrepresivo , madrid
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17 comentarios
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Comentarios destacados:      
ehizabai #2 ehizabai
Qué riesgo supone este movimiento al estado para que la policía gaste recursos públicos en esto...
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fofito #5 fofito
#2 Para el Estado cualquier ciudadanos es un peligro en potencia,y si además se organiza con otros un peligro evidente.
No digamos ya cuando ese ciudadano y su círculo se enfrentan de una u otra forma ,por muy legales que estas sean, a los intereses del Estado.
Entendiendo esos intereses como los de la oligarquía político económica y sus infiltrados en el aparato del Estado.

Por eso se infiltran hasta en las asociaciones de vecinos
2 K 37
#9 KaBeKa
#5 #2 Yo sólo le veo una finalidad, que a partir de esas infiltraciones puedan sacar cosas de políticos de izquierda o por supuesto, de gente de ideologías de izquierda que den titulares tremebundos y luego utilizarlas como arma arrojadiza en los medios. Medios sin poner algunos porque como el 80% son de derechas... bueno pongo en casi todos los medios.

En esos círculos pocas noticias de gente de derechas te vas a encontrar. Y casualidades de la vida, nunca se infiltran en asociaciones de ideología de derecha.
4 K 54
ingenierodepalillos #6 ingenierodepalillos
#2 Es que infiltrarse en Núcleo Nacional no tiene mérito, porque ya militan ahí más de uno… vaya mierda de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tenemos, ni imparciales, ni valientes, ni serviciales.
4 K 61
#14 carraxe
#2 La policía al servicio del sionismo
1 K 29
Deviance #3 Deviance
MAR Madrid no será el borrachuzo jefe de gabinete de la mataviejos? :roll:
xD :-D :troll:
6 K 67
#4 kaos_subversivo
#3 ese tiene fachapass
3 K 53
#13 mbf
La duda que tengo es: ¿Por que nunca se destapan los infiltrados en las empresas de Ibex35, que son las peligrosas?.
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oscarius #15 oscarius
#13 Mis dieses... Juego, set y partido.
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ingenierodepalillos #16 ingenierodepalillos
#13 Porque ahí hay que currar.
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#17 emdi
#13 Porque esos son los que reciben la información.
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OCLuis #7 OCLuis
La policía metiéndose en esto y al mismo tiempo sin querer meterle miedo al grupo mafioso que se ha reproducido como un cáncer en las instituciones españolas.
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#1 oscarcr80
Quien es el infiltrado/a?

El que f0lla.
1 K 21
#10 pestiño
Están en alerta máxima.
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Cuñado #8 Cuñado
Puta perra.
1 K -1
Suspicious #11 Suspicious *
#8 Vaya machistada, háztelo mirar
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Cuñado #12 Cuñado *
#11 Nunca destacaste en los estudios, verdad?

Ese edit para añadir "háztelo mirar" me conmovió :pagafantas: Sí, así está mucho mejor.
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menéame