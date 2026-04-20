Destapan a otra policía infiltrada en movimientos políticos de Madrid  

El Movimiento Antirrepresivo de Madrid (MAR Madrid) ha denunciado públicamente una nueva operación de espionaje político contra movimientos sociales y organizaciones mediante la infiltración de una agente de la Policía Nacional en los movimientos sociales de la capital. La funcionaria utilizó la identidad falsa de "Fátima García Vázquez" para integrarse desde finales de 2023 en estructuras militantes, incluyendo el propio MAR Madrid, un partido político y una organización de solidaridad con Palestina.
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No digamos ya cuando ese ciudadano y su círculo se enfrentan de una u otra forma ,por muy legales que estas sean, a los intereses del Estado.
Entendiendo esos intereses como los de la oligarquía político económica y sus infiltrados en el aparato del Estado.
Por eso se infiltran hasta en las asociaciones de vecinos
En esos círculos pocas noticias de gente de derechas te vas a encontrar. Y casualidades de la vida, nunca se infiltran en asociaciones de ideología de derecha.
El que f0lla.
Ese edit para añadir "háztelo mirar" me conmovió Sí, así está mucho mejor.