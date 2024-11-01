edición general
9074 MW en proyectos de almacenamiento en baterías en España, 1058 MW en construcción ya iniciada o inminente

Gran aumento de la capacidad de almacenamiento de energía en baterías en España.

javierchiclana #1 javierchiclana *
Vía: bsky.app/profile/revenergetica.bsky.social/post/3mf7x34lfb22g @Priorat

Imagino que la mayoría complementan parques fotovoltaicos para hacerlos más rentables y trasladando la generación a horas en las que no hay insolación... abaratando el precio en horas pico.

Es una gran noticia en la consecución de un sistema energético más sostenible y menos dependientes de países con reservas fósiles.
#3 amusgada
#1 ¿gran noticia? ¿parques de baterías que se instalan 10-15-20 años después de poner parques eólicos en todos los cordales?¿en suelo rústico?¿ de iniciativa privada?

Pa mí es un fracaso, de política de planificación energética y de dejación de funciones en el sostenimiento de la red, ni que se necesitasen estrategias a 5-10-15 años y ver si la región es importadora/exportadora de energía o qué. Abrimos a lo loco y cuando llueve maná y nos lo subvencionamos ponemos instalaciones por encima de nuestras necesidades y capacidades y cuando vuelve a llegar maná ahora les ponemos parques de baterías. En vez de preveerlo todo junto, dejamos que mágicamente el mercado solito ya se regule solo y nos deje una red sostenible y tal.
javierchiclana #4 javierchiclana
#3 Las baterías no han logrado un grado de evolución/precio que las haga rentables hasta hace poco. Más que en eólica es el complemento perfecto para solar que tiene parones de producción totalmente predecibles... cada noche.
#5 amusgada
#4 había otros métodos de acumulación que no les interesó en su momento, hidroeléctrica inclusive. Porque es más interesante proyectar a lo loco en zonas de sacrificio de la periferia y venga que hacerlo al ladico de la industria electrointensiva. Y luego veenga cables de media y alta tensión.

Por mi tierra solar tenemos casi 0 pero parques de baterías unos 180 llevamos alegados (en el último lustro)
javierchiclana #6 javierchiclana *
#5 La acumulación por gravedad está bien pero tiene inconvenientes comparadas con las baterías:

Es poco escalable porque necesitas unas condiciones geográficas muy concretas, grandes alturas entre dos embalses,
Son propiedad de las grandes energéticas, con muchos intereses contrapuestos, las fotovoltaicas no.
Tienen una eficiencia energética que no llega al 70%. La Baterías pueden superar el 90 %
Sinfonico #2 Sinfonico
