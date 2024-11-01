La mujer del alcalde de Alicante cobra el alquiler de una VPO que adquirió en 2006, ya casada, y en la que nunca vivió

Sagrario Martín compró la vivienda con un préstamo de 68.489,73 euros con Caja Madrid, cuando ya formaba unidad familiar con Luis Barcala; el alcalde alega que 12 de esos pisos son para alquiler, no para uso de los compradores, que pueden destinarlo al fin inicial de arrendamiento. Entre los requisitos para poder acceder a la vivienda se encontraba que debía ser residencia permanente y que el núcleo familiar no superara los 40.000 euros anuales.