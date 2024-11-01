La mujer del alcalde de Alicante cobra el alquiler de una VPO que adquirió en 2006, ya casada, y en la que nunca vivió

Sagrario Martín compró la vivienda con un préstamo de 68.489,73 euros con Caja Madrid, cuando ya formaba unidad familiar con Luis Barcala; el alcalde alega que 12 de esos pisos son para alquiler, no para uso de los compradores, que pueden destinarlo al fin inicial de arrendamiento. Entre los requisitos para poder acceder a la vivienda se encontraba que debía ser residencia permanente y que el núcleo familiar no superara los 40.000 euros anuales.
Las vpo deben poder venderse del estado a particulares, pero no entre particulares/empresas.
Una vez que el titular se empadrone en otra parte, la vivienda volverá a ser del estado. En caso de no infornar a la administración, se pierde la vivienda y se pagan cuotas de alquiler por todos los meses de retraso.
Si el titular ya no quiere la vivienda, la puede devolver al estado por el importe de compra.
Y los alquileres públicos deberían ser de por vida, con un % de subida establecido por ley y no por la especulación. Los precios deberían calcularse en relación al SMI.
En cambio, esto lo llega a hacer alguien de Podemos y le queman la casa.
No tocan nada sin dejar un rastro de mierda nunca!!!!!
Ni critica de sus votantes, ni investigación judicial y por supuesto ni pena ni sanción.
Ale, que pase el siguiente.