La mujer del alcalde de Alicante cobra el alquiler de una VPO que adquirió en 2006, ya casada, y en la que nunca vivió

Sagrario Martín compró la vivienda con un préstamo de 68.489,73 euros con Caja Madrid, cuando ya formaba unidad familiar con Luis Barcala; el alcalde alega que 12 de esos pisos son para alquiler, no para uso de los compradores, que pueden destinarlo al fin inicial de arrendamiento. Entre los requisitos para poder acceder a la vivienda se encontraba que debía ser residencia permanente y que el núcleo familiar no superara los 40.000 euros anuales.

Robus #3 Robus
Por eso las VPO nunca deberían ser de venta, solo para alquilarlas y a quien cumpla las condiciones de "protegido", cuando deje de cumplirlas se le termina el contrato y se le alquila a alguien que las cumpla.
#5 fremen11 *
#3 Tienes toda la razón, pero es que esta gente siempre cumple las condiciones, qué casualidad!!........
Dene #14 Dene
#5 en este caso, ni eso
#6 cabrerenc
#3 Es lo que ha hecho, na la ha vendido, la ha alquilado :-D
#12 jaramero
#3 no estoy de acuerdo.

Las vpo deben poder venderse del estado a particulares, pero no entre particulares/empresas.

Una vez que el titular se empadrone en otra parte, la vivienda volverá a ser del estado. En caso de no infornar a la administración, se pierde la vivienda y se pagan cuotas de alquiler por todos los meses de retraso.

Si el titular ya no quiere la vivienda, la puede devolver al estado por el importe de compra.

Y los alquileres públicos deberían ser de por vida, con un % de subida establecido por ley y no por la especulación. Los precios deberían calcularse en relación al SMI.
#2 concentrado
Es una inquiokupa
#7 Nasser
Bueno para los que llevamos muchos años sufriendo la corrupción del PP alicantino, con alcaldes chorizos y especuladores a los que la gente le ríe las "desgracias" les renueva la "desconfianza" y con su voto les aplaude con las orejas, no nos extraña nada. Luego como sabemos quién controla la judicatura por "la puerta de atrás" todo queda arreglado, pero que quede claro que: El que vota "chorizo" sabiendo que es un "chorizo" es otro "chorizo". Saludos a mis conciudadanos.
jonolulu #11 jonolulu
EH, pero la culpa es de los inmigrantes, que te quitan el trabajo y la vivienda, y no de estos hijos de puta
Andreham #4 Andreham
Qué bien les salen las cosas a ciertas personas y cuánto se tarda en salir su mierda, ché.
#13 jaramero
La derecha robando con impunidad y sin que a nadie le importe... ¿por qué la gente les sigue votando?

En cambio, esto lo llega a hacer alguien de Podemos y le queman la casa.
Anfiarao #1 Anfiarao
Otro géiser mierderil para el pp
ipanies #9 ipanies
Ilegalización del PP ya!!!
No tocan nada sin dejar un rastro de mierda nunca!!!!!
Kantinero #8 Kantinero
Ahora mismo se empiezan a escandalizar todos los medios de derechas y a poner el grito en el cielo, Sanchez dimisión que permite que la mujer del alcalde del PP tenga un VPO alquilado
autonomator #10 autonomator
Es tan vergonzoso que no pasará absolutamente nada, como siempre.
Ni critica de sus votantes, ni investigación judicial y por supuesto ni pena ni sanción.
Ale, que pase el siguiente.
