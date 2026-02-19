Trump sigue sin entender los aranceles, y lo dice a gritos en otro marciano post

EL DÉFICIT COMERCIAL DE ESTADOS UNIDOS SE HA REDUCIDO UN 78% POR LOS ARANCELES QUE SE COBRAN A OTRAS EMPRESAS Y PAÍSES. ENTRARÁ EN TERRENO POSITIVO ESTE AÑO POR PRIMERA VEZ EN DÉCADAS. GRACIAS POR SU ATENCIÓN A ESTE ASUNTO!

truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/116094375393499963

Curiosamente, la cifra del 78% existe, pero no se corresponde con lo que Trump afirma en absoluto. El déficit comercial estadounidense mensual de febrero del año pasado se situó en unos 150.000 millones, y en marzo en unos 140.000 millones de dólares, mientras que en octubre pasado el déficit comercial mensual era de unos 30.000 millones. Esto supone, efectivamente, una reducción del 78% en el déficit comercial mensual entre febrero y octubre cuando uno mira las cifras no redondeadas, pero "el déficit comercial mensual" es una cosa y "el déficit comercial" es otra. En noviembre, el déficit comercial mensual repuntó hasta los casi 60.000 millones de dólares, pero esta parte se omite convenientemente.

¿Por qué se produjo un pico tan alto en febrero y marzo del año pasado? Por la sencilla razón de que todas las compañías que dependían de importaciones hicieron pedidos a gran escala a sus proveedores para disponer de stock, a la vista de que Trump anunció que iba a imponer aranceles a las importaciones de todo. Por esa misma razón, el déficit comercial mensual en abril fue muy bajo, ya que las empresas habían hecho los pedidos antes de la entrada en vigor de los aranceles.

Por enésima vez vamos a señalar, por más que a Kevin Hassett no le guste, que los aranceles son un impuesto sobre las importaciones, que pagan los importadores y los repercuten a los compradores finales. ¿Por qué la carga de los aranceles la asume en un 90% en un consumidor, en vez de asumirla en un 100%? Porque los exportadores están dispuestos a hacer algo de esfuerzo bajando precios a sus socios para mantenerlos como tales, lo que hace que en cierto sentido parte de la carga arancelaria la asuma el exportador.

¿Se va a convertir EE.UU en un país con superávit comercial como sugiere Trump en su marcianada escrita a gritos? Obviamente no, pero a él le da igual, tiene un mensaje que vender, por más que la relación del mismo con la realidad sea pura coincidencia.