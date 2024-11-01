edición general
Kevin Hassett exige sanciones para los autores del informe que atribuye a EEUU el coste de los aranceles

El director del Consejo Económico Nacional de Estados Unidos, Kevin Hassett, cargó este miércoles contra un estudio de la Reserva Federal (Fed) que concluye que el grueso del coste de los aranceles ha recaído sobre empresas y consumidores estadounidenses. “Lo que han hecho es publicar unas conclusiones que han generado muchas noticias muy tendenciosas basadas en un análisis que no se aceptaría en una clase de economía de primer semestre”, ha asegurado en declaraciones a la ‘CNBC’ recogidas por Europa Press.

