Miles de farolas cambian la luz blanca por roja. Ha ocurrido en Dinamarca y Gran Bretaña, pero España podría adoptar la medida

Las calles de Europa están comenzando a teñirse de un color inesperado que parece extraído de una película de ciencia ficción o de un laboratorio fotográfico antiguo. En los últimos meses, diversas ciudades de Dinamarca y Gran Bretaña han iniciado una transición tecnológica y visual sin precedentes al sustituir la tradicional iluminación blanca o amarillenta de sus farolas por una luz de color rojo intenso.
#3: Es como tantas medidas, que es mejor no decir nada porque se te echan al cuello.
Todavía me sorprende mucho el conducir por la noche cuando salgo de turisteo o un fin de semana de escapada... En una gran ciudad puedes ir con las luces apagadas del coche que no te darás ni cuenta. En cuanto sales de la ciudad te encuentras que todo está a oscuras, cuanto mas pequeño el pueblo menos luces por supuesto.
P.D: ya lo de poder ver estrellas ni te cuento la sorpresa que es jajaja
La gente lo flipa
Ya sé que los del PP, VoX, psicópatas, insectos, amebas, dogmáticos, criaturas mononeuronales ciegas... les encanta la luz blanca, azul intensa pero, bueno, creo que es más cálida la amarillenta, naranja e incluso roja.
Me gusta la roja también algunas veces.
