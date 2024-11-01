edición general
Miles de farolas cambian la luz blanca por roja. Ha ocurrido en Dinamarca y Gran Bretaña, pero España podría adoptar la medida

Las calles de Europa están comenzando a teñirse de un color inesperado que parece extraído de una película de ciencia ficción o de un laboratorio fotográfico antiguo. En los últimos meses, diversas ciudades de Dinamarca y Gran Bretaña han iniciado una transición tecnológica y visual sin precedentes al sustituir la tradicional iluminación blanca o amarillenta de sus farolas por una luz de color rojo intenso.

Casiopeo #3 Casiopeo
Como a este gobierno se le ocurra hacer un experimento de este tipo, aunque sea puntual, ya os cuento lo que va a pasar: decenas de politicos peperos, voxeros y sus palmeros iluminando sus casas con reflectores de plató de televisión.
#10 mcfgdbbn3
Pues para eso volvemos a las lámparas de sodio de toda la vida, que tienen un consumo bastante bajo. Las farolas LED tienen una buena representación de los colores.

#3: Es como tantas medidas, que es mejor no decir nada porque se te echan al cuello.
Gry #12 Gry
#10 Consumen menos los leds que las de sodio, el problema es que la luz blanca que emiten es horrible de noche, es demasiado brillante.
josde #13 josde
#12 Pero muy nítida.
GeneWilder #2 GeneWilder
Un puticlú
#9 KaBeKa
Un urbanita no se da cuenta de la contaminación lumínica que padece hasta que no sale de la gran ciudad y se da cuenta que por la noche es diferente a por el día a la hora de conducir. No sé ve nada por la noche porque no está todo lleno de farolas.
Todavía me sorprende mucho el conducir por la noche cuando salgo de turisteo o un fin de semana de escapada... En una gran ciudad puedes ir con las luces apagadas del coche que no te darás ni cuenta. En cuanto sales de la ciudad te encuentras que todo está a oscuras, cuanto mas pequeño el pueblo menos luces por supuesto.
P.D: ya lo de poder ver estrellas ni te cuento la sorpresa que es jajaja
Pacman #11 Pacman
#9 en mi terraza se pueden ver hasta las filas de los satélites de Elon
La gente lo flipa
#1 Pitchford
Y naranja, el color del fuego, qué tal irá?
Spirito #6 Spirito
La luz tenue, así como de vela, creo es lo ideal para los humanos. Nos acerca a la Naturaleza, a lo social, al encuentro...

Ya sé que los del PP, VoX, psicópatas, insectos, amebas, dogmáticos, criaturas mononeuronales ciegas... les encanta la luz blanca, azul intensa pero, bueno, creo que es más cálida la amarillenta, naranja e incluso roja.

Me gusta la roja también algunas veces. :troll:
obmultimedia #15 obmultimedia
#6 Tu deja una zona de parques con ese tipo de iluminacion que se convierte en una lugar de Cruissing a las 24 horas. :roll:
#14 mstk
Rig for red!
#8 chocoleches
Prefiero tener más seguridad al vivir en una calle bien iluminada y si eso me fastidia los ciclos circadianos pues qué le vamos a hacer, prioridades.
#5 pandasucks *
Ya lo pongo yo, venga: Nos hemos matao, pero el grillo podrá dormir sin alterar sus ritmos circadianos.
#7 fremen11
#5 Tú el día que explicaron la contaminación lumínica no fuiste a clase, no?
#4 Barriales
Lo que faltaba!!!!!.
PERRO SANXE COMONISTA!!!!
